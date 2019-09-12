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MobiEvent 2019

Фоторепортаж с конференции по мобильным сервисам и платежам MobiEvent 2019, прошедшей в Алматы.

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