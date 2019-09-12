MobiEvent 2019 12.09.2019 Фоторепортаж с конференции по мобильным сервисам и платежам MobiEvent 2019, прошедшей в Алматы. Свежие новости «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Анонс конференции MobiEvent’14 В MobiEvent 2015 примут участие ведущие международные эксперты В Алматы пройдет шестая международная конференция MobiEvent’17 В Алматы пройдет пятый юбилейный MobiEvent Анонс конференции MobiEvent’14 В MobiEvent 2015 примут участие ведущие международные эксперты В Алматы пройдет шестая международная конференция MobiEvent’17 В Алматы пройдет пятый юбилейный MobiEvent MobiEvent 2013: итоги конференции Анонс: MobiEvent’13 Больше новостей Статьи Мобильный банкинг в Казахстане: спрос растет Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Казнет: вскрытие №002 Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Мобильный банкинг в Казахстане: спрос растет Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Андрей Зырянов, OrionM2M: 2019 год в Казахстане станет ключевым в развитии умного ЖКХ, умного города и Интернета вещей в целом Казнет: вскрытие №002 Чжан Цинго, Huawei: надеемся, что мы осуществим пилотное тестирование 5G в Казахстане уже во втором полугодии 2019 года Марат Садыков, Kcell New Businesses: это был год очень бурного развития Больше статей