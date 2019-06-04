В Узбекистане наблюдаются проблемы с доступом к WhatsApp

Пользователи рапортуют о невозможности подключиться к мессенджеру.

С 1 июня в Узбекистане пользователи отмечают проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. Сообщения об этом начали появляться в социальных сетях. Пользователи сообщают, что видят уведомления о поступающих сообщениях, однако они не отображаются при входе в приложение. Помимо этого, остается недоступным официальный сайт сервиса, передает Repost.uz.

На проблемы с доступом к сервису в Узбекистане также указывают данные Downdetector.com. Пользователи из Ташента и Нукуса рапортуют о невозможности подключиться к мессенджеру.

Напомним, с осени прошлого года в Узбекистане периодически наблюдались проблемы с доступом к YouTube, ВКонтакте и Facebook. При этом сервисы оставались доступны с использованием VPN. Однако в феврале текущего года проблема была устранена.