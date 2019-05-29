PROFIT Finance Day 2019: как съесть слона

Финансовый сектор продолжает штормить. Правда, шторм этот имеет «технологический» подтекст. Наверное, к счастью.

В 2018 году, финализируя материал по конференции PROFIT Finance Day 2018, мы писали: «Подводя своеобразный итог дискуссиям, прошедшим на конференции, можно вычленить основную мысль: пока финансовые институты не начнут меняться изнутри, сами не станут цифровыми, сложно ожидать от них действительно интересных, прорывных проектов, которые бы стали бенчмарком для рынка. Прежде чем внедрять какие-то инновации для клиентов, финансовой сфере стоит трансформироваться изнутри». Прошел год. Очередной PROFIT Finance Day стал юбилейной, пятой конференцией. А еще он помог понять как эволюционировала отрасль и изменились ли бенчмарки для нее.

Ранее мы предлагали редакционный взгляд на тренды в финансовом секторе (Технотренды финсектора: мир и Казахстан). Тем интереснее сравнить их с тем, что видит модератор конференции Булад Субанов. И хотя он говорит о ситуации в России, найти пересечение с Казахстаном не составит труда. На первом месте, по его мнению, — усиление роли регуляторов и уменьшение количества банков. Второе — банки за последние годы находятся под прессингом кибератак. «Причем, сейчас профессиональные хакеры переносят акцент с банков на частных лиц — это то, что называется социальной инженерией», — поясняет он. Далее — банки становятся одними из самых сильных фискальных агентов. «Например, в России налоговая служба инвестировала огромные средства в суперкомпьютеры — фактически все это позволяет анализировать транзакции, видеть рискованные. Сейчас налоги стало платить выгоднее, чем заниматься оптимизацией», — говорит он. Далее — банки становятся операторами цифрового профиля человека. «С другой стороны, здесь есть опасность, что начнет работать социальный профиль — мы это видим в Китае, — размышляет он, добавляя, что если за этой работой стоит регулятор, то это не очень хорошая идея. — Центробанк России должен заниматься созданием условий, а не становиться игроком». Следующее — криптовалюты. «Есть мнение, что это вывод излишней ликвидности после беспрецедентной накачки рынков ими после кризиса. Но моя оценка — рынок криптовалют будет жить», — продолжает Булад. По его мнению, один из самых больших плюсов хайпа вокруг криптовалют в том, что о цифровизации стали говорить не только с точки зрения налогов [так их дешевле администрировать]. «Но, по большому счету, цифровизация — это люди, которые мыслят по-другому. Ходить без галстука — это еще не цифровизация», — детализирует Булад. Идем дальше — поколенческий сдвиг, образование. «Сейчас важны навыки. Нет смысла учиться годами», — считает он. И, наконец, в списке трендов такие, как «мир одноразовых товаров» [хорошие машины закончились 10 лет назад], «атака на семейные ценности» и т. д. Сравнивая Россию и Казахстан, эксперт говорит о том, что где-то Казахстан развивается быстрее, а где-то заметно отставание.

Сделайте мне Agile, пожалуйста

Даурен Куркенов, скрам-мастер АО ДБ «Альфа-Банк», делится опытом работы в Agile, что для банков само по себе вызов, учитывая архаичность управленческих моделей. Итак, зачем «Альфа-Банку» потребовался Agile? Во-первых, по словам эксперта, для того, чтобы улучшить отношения с клиентами, повысить доверие. Во-вторых, быстро менять направление, повысить гибкость и качество продуктов. В-третьих, идентификация рисков. Четвертое — в Agile легче работать с изменениями. Пятое — более быстрый вывод продуктов на рынок. Наконец, более высокий возврат инвестиций и большее вовлечение работников в процесс. Понятно, что это не все «дивиденды» от Agile, но это — ключевые. «На практике Agile, помимо всего прочего, позволил нам создать продуктовые команды, существенно сократить время вывода продуктов на рынок, обеспечил развитие кроссфункциональности в командах, повысил лояльность сотрудников и их готовность к изменениям», — делает выводы он, добавляя, что одна из важнейших ценностей Agile — это то, что клиент всегда находится в центре процесса.

Финтех в помощь

Марат Бекжанов, генеральный директор МФО «Solva», отмечает, что к 2035 году до 90% всех транзакций будут совершаться с использованием онлайн-сервисов, до 30% финансовых средств будут выделяться только с помощью онлайн-сервисов, соответственно, 40% активов будут находиться под управлением и посредством таковых. Картина не слишком благостная для банков, но главный посыл здесь даже не в этом, а в том, чтобы успеть вклинится в эту экосистему. Интересно, что сегодня уровень проникновения финтеха в Казахстане находится на отметке 21% (данные EY, World Bank и ID Finance), в то время как в России — 43%, в Индии — 52%, а в Китае — 69%. Сами по себе эти данные, оторванные от контекста, несут мало интереса, — здесь, пожалуй, имеет смысл говорить о потенциале финтеха с точки зрения роста в Казахстане.

Когда есть, что сказать

Панельная дискуссия ставила своей целью взглянуть на предмет как бы со стороны. Здесь, как в пазле, сложились мнения представителей вендоров и индустрий. И кое-что в этом многоголосье оказалось чрезвычайно ценным. Например, Нина Путинцева, директор департамента предпроектного консалтинга в Oracle Россия и СНГ, считает, что если мы говорим про рынок постсоветских стран, то сейчас интерес финансовых организаций сфокусирован на клиентах. «И здесь самый популярный топик — это диджитал-маркетинг. Это все про данные — как с ними работать, как их обогащать, и так далее. Мало кого здесь интересуют стандартные вещи», — говорит она. Булад Субанов не без иронии замечает, что многие говорят, что «это вовсе не данные, а кладбища данных», передавая слово Галымжану Мусагалиеву, ИТ-бизнес-аналитику в Chocofamily. «У нас есть „Рахмет“ — это универсальная программа лояльности для бизнеса, и это агрегация лучших решений и трендов на рынке. И основная фича в том, что мы продаем своим партнерам — это сегментирование клиентов. Каждый клиент оставляет след в системе. По большому счету, вот это как раз мы и продаем — след в системе», — рассказывает он о модели бизнеса.

Бекарыс Нурумбетов, руководитель направления новых бизнесов в АО «Кселл», отвечает на вопрос о перспективах получения банковской лицензии: «Я хотел бы заметить, что мы не пытаемся конкурировать с банками, мы пытаемся сотрудничать с ними. Взять те же мобильные платежи — мы тут опираемся на БВУ. То есть, здесь можно говорить о синергии. И у нас есть сильная сторона — Big Data, — эта технология позволяет делать точный таргетинг на пути к идеальному клиенту».

Екатерина Данилова, менеджер по развитию бизнеса Fraud Prevention в «Лаборатории Касперского», продолжает панельную дискуссию темой кибербезопасности: «На прошлой неделе в моем окружении произошло сразу два неприятных случая. Первый — одну мою знакомую „развели“ на 100 тысяч рублей — это и есть социальная инженерия. Вторая история — здесь фигурирует еще более крупная сумма». По ее мнению, бизнес не должен забывать про информационную безопасность, работая в направлениях минимизации рисков для своих клиентов — от цифровых каналов до физических, занимаясь обучением, не забывая постоянно напоминать клиентам и пользователям о том, как себя вести при работе в цифровой среде.

Марат Бекжанов, ставя точку в панельной дискуссии, замечает, что необходимо избавиться от предубеждений в адрес финтеха — чем больше игроков на рынке, тем лучше для потребителя. В качестве доказательства он приводит тезис о том, что настоящие инновации возникают именно в борьбе за клиента. Трудно с ним не согласится.

Как страшно жить!

В свое время, Рената Литвинова придала неповторимый прононс этой фразе, и в свое же время злоумышленники заставили взглянуть на нее с совершенно другой стороны. И это уже не выглядит таким безвредным. Валерия Кривко, руководитель пресейл-службы в «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии, в своем докладе «Угрозы финансового сектора. Вектор атаки — миллиард», замечает, что в 2018 году на компьютерах пользователей продуктов «Лаборатории Касперского» было зафиксировано почти полмиллиарда срабатываний системы «Антифишинг» при попытках перехода на фишинговые сайты — это на 236 миллионов больше, чем в 2017 году. Достаточно посмотреть на эти цифры, чтобы понять, что никто не нагнетает, а просто констатирует. Беспристрастно. Рецепты, как уже неоднократно говорилось, довольно простые: использовать передовые системы безопасности; использовать системы защиты от таргетированных атак; использовать анти-фрод решения; не забывать про патч-менеджмент и обучение сотрудников.

Продолжает блок Екатерина Данилова с темой предотвращения кросс-канальных атак в режиме реального времени. Сервис «Лаборатории Касперского», который и анонсировала Екатерина — Fraud-as-a-Service, — базируется на технологии машинного обучения. Кроме того, в его базе такие виды анализа, как поведенческая биометрия, поведенческий анализ, анализ устройств и окружения, обнаружение вредоносных программ. Далее на сцену вновь поднимается Валерия Кривко, предлагая публике поговорить о рисках, которые исходят от банкоматов, POS-терминалов и мобильных приложений. «К сожалению, онлайн-банки не прошли проверку — более 60% содержат критические уязвимости, в 54% финансовых веб-приложений исследователи увидели серьезные дыры, открывающие возможность кражи денежных средств. Причем, решения собственной разработки оказываются в три раза уязвимее, чем сторонние продукты», — удивляет она.

То же касается банкоматов и терминалов — слишком много в пассиве. Во-первых, это все еще Windows XP. Во-вторых, они находятся в зоне легкого доступа, обслуживаются сторонними компаниями. Далее — имеют активные USB, при этом, подключены к доверенной сети. Такие атаки, по ее словам, стали очень дешевыми (услуга ATM Malware-as-a-Service). Рецепты? Все просто — программная часть + аппаратная часть + сетевая инфраструктура. Далее Екатерина Данилова поднимает вопрос цифровой трансформации без рисков для безопасности. Возможно ли это в принципе? Оказывается, приблизиться к этой мечте можно. Достаточно создать «умные» алгоритмы, где для «хороших» пользователей существуют упрощенные процедуры. А вот для тех, которые не подпадают под эти критерии, используется другие политики. «Аномалии могут быть разные. Тот же браузер Tor, нетипичное поведение, множество аккаунтов на одном устройстве — это уже явная причина, чтобы присмотреться к этому пользователю внимательнее», — рассказывает она. Эксперт рекомендует строить динамическую модель ограничений, опираясь на скоринг/RBA. И процессы — да, их нужно менять: технологии — это всего лишь технологии.

Блок о безопасности завершает Ирина Акимова, менеджер по работе с ключевыми клиентами в «Лаборатории Касперского» в Центральной Азии. Главный лейтмотив — это люди. Они самое слабое звено в цепи информационной безопасности. Можно купить самые дорогие системы, но всегда найдется человек, который просто забудет закрыть дверь. Это выглядит как фатум.

Эволюция и революция

Нина Путинцева берет эстафету PROFIT Finance Day 2019 с докладом «Эволюция и революция Digital в финансовой отрасли: #небанк, #искусственный интеллект, #клиентский опыт. Ключевые тенденции и примеры проектов». Среди трендов, которые она называет, и которые оказывают существенно влияние на процессы — Hyperconnected World — никогда еще в мире не было так все тесно связано. Это вызов, но и способ заработать, тут счет исчисляется на десятки триллионов в зависимости от отрасли. Говорит она и про новое поколение — т. н. GenZers. Они будут играть вскоре первую скрипку. И править миром потребления. «Они технологичны, они менее сфокусированы, наконец, они более социализированы», — поясняет она. Не минует этот поколенческий сдвиг и банкинг. «Уже сейчас GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) — это реальная конкуренция для банков. А что будет завтра?», — вопрошает директор департамента предпроектного консалтинга в Oracle Россия и СНГ.

Канат Усенов, руководитель проектов управления проектирования и разработки сервисов в АО «Казтелепорт», продолжает темой облаков для организаций финсектора. Тема болезненная, непростая, но здесь есть сдвиги. Во многом потому, что в арсенале облачных игроков появились гибридные решения. «Преимущества гибридных облаков очевидны. Во-первых, на 56% сокращается время на администрирование. Во-вторых, на 50% снижаются капитальные затраты. Далее — на 92% более быстрое развертывание по сравнению с созданием собственного решения. Наконец, на 67% меньше затрат за 3 года по сравнению с созданием собственного решения», — приводит цифры Канат.

Технический специалист представительства Samsung в Казахстане Дмитрий Першин завершает блок обзором решений, ориентированных на корпоративных пользователей. Здесь и широкий ряд светодиодных решений, и линейка видеостенных дисплеев, и отдельностоящие дисплеи, и интерактивные дисплеи. Ряд моделей обладает вандалоустойчивым дизайном.

Завершает PROFIT Finance Day 2019 с докладом «Уверенный рост не без факапов: история создания универсальной программы лояльности мобильного приложения „Рахмет“» Галымжан Мусагалиев. Опыт этот очень интересный, учитывая, что в нем сосредоточен весь предыдущий экспириенс Chocofamily. Его выступление — скорее взгляд человека, который прожил долгую жизнь в кругу создателей, тимлидов, разработчиков и кодеров «Рахмета».

И как съесть слона

Заезженный баян о том, как съесть слона, в данном уравнении не имеет ответа. Потому что единого рецепта и правил просто нет. Нет даже общего понимания, насколько организации финансового сектора в Казахстане приблизились к заветному Граалю трансформации. И не идут ли они вообще по ложному следу? Глядя на счастливые лица представителей финтеха, складывается ощущение, что БВУ ищут все-таки не там.

Посмотреть фоторепортаж с конференции PROFIT Finance Day 2019

Видеозапись конференции: