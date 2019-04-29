Технотренды финсектора: мир и Казахстан

Все ли пройдут через горнило трансформации?

Банки, да и финсектор в целом, находятся в самом центре водоворота событий. И говорить об этом становится уже банальным. Чтобы понять, насколько сильны эти самые водовороты, достаточно посмотреть на Казахстан: когда-то «лучшая банковская система» в СНГ, а именно ее не раз приводили в пример «как надо делать» на самом высоком уровне, проходит через горнило трансформации, и понятно, что это игольное ушко осилят далеко не все.

Мировые тренды

Искусственный интеллект

Здесь правильнее было бы говорить о том, что дает ИИ (под Искусственным интеллектом подразумевается довольно большой набор технологий: например, Machine Learning, Deep Learning и т. д.), для каких процессов используется — об автоматизации процессов, и если хотите — о роботизации. Вообще, этот тренд не зря оказался на первом месте — это фундаментальный тренд в финсекторе: очевидно, что ИИ — это своего рода точка бифуркации для финсектора — смена парадигмы. В этом тренде Big Data выглядит уже пройденным этапом (подразумевается, что банки уже структурировали данные, то есть, привели их в надлежащий для работы с ИИ вид), а роль Искусственного интеллекта здесь — это поиск каких-то интересных закономерностей, паттернов и корреляций, которые способны существенно улучшить клиентский опыт. Хотите или нет, но главное во всем этом процессе — персонализация. Сегодня это сверхидея, фетиш — персонализированные предложения дают телекоммуникационные операторы, где-то есть успешные кейсы в ритейле, и, разумеется, в этом списке банки. Специалисты по «препарированию» данных (Data Scientist) — это топовая специальность, спрос на них огромный (в Казахстане, например, в Альфа Банке открыли школу дата-майнеров). И вряд ли в ближайшие несколько лет этот спрос будет удовлетворен.

Шокан Дусипов, начальник управления департамента Homebank, говоря о каких-то реалистичных сценариях в области ИИ в Казахстане, говорит: «Думаю, что в банках какие-то элементы Искусственного интеллекта найдут применение в том же скоринге — оценке заемщика. Здесь видятся интересные перспективы и эффекты».

Кстати, в текущем году, если опираться на данные IDC, глобальные расходы на ИИ вырастут на 44% по сравнению с 2018-м и достигнут $35,8 млрд. А к 2022 году еще вдвое — до $79 млрд долларов.

Big Data

Большие данные остаются одним из ключевых трендов в т. ч. и для финсектора. В мире достаточно впечатляющих кейсов, где использование технологии позволяет радикально улучшить процессы. И, пожалуй, наиболее интересный актуальный подтренд во всем этом — разнообразные дата-коллаборации. Например, мобильный оператор — банк — кредитное бюро — страховая компания.

Напрашивается вопрос о том, что происходит в этой части в Казахстане. Есть ли интересные кейсы вне традиционных флагманов в этом процессе (банки, телеком-операторы). По мнению Сергея Золотарева (управляющий партнер российской компании Arenadata), сейчас в Казахстане происходит примерно то же, что было в России в 2012 году. «Первыми начинают работать с технологией крупнейшие банки, телеком-компании. Промышленность подключится чуть позже», — говорит он. То есть, тут все еще впереди.

Вячеслав Костин, управляющий директор по стратегии и маркетингу АО ДБ «Альфа-Банк», комментируя этот тренд «близко к Казахстану», говорит, что в республике возможности применения больших данных и данных в принципе — огромны. «Альфа-Банк, например, научился делать предложения клиентам на основании Big Data, при этом клиента мы узнаем „в лицо“, с применением биометрического распознавания. Мы учимся эффективней угадывать потребности клиента и повышать релевантность наших предложений. Ведь банк не должен быть назойливым продавцом, а должен стать незаметным и очень полезным помощником», — делится он.

О том, что аналитика данных становится одной из приоритетных задач и в страховом бизнесе, говорит Олег Ханин, председатель правления страховой компании «Коммеск-Омир»: «У нас очень много данных, и мы стараемся что-то с ними делать. И идем к тому, чтобы начать работать с персональными предложениями».

Кстати, по оценке компании Frost & Sullivan, рынок аналитики больших данных будет расти на 35,9% ежегодно. К 2021 году общий объем мирового рынка аналитики больших данных увеличится по сравнению с показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и составит $67,2 млрд.

Персональные данные

Триггером для повышения градуса дискуссий вокруг персональных данных стал регламент GDPR. Он фактически перевернул все подходы к данным в финсекторе Европы, а афтешоки были зафиксированы по всему миру. Здесь следует уточнить, что в Казахстане и до GDPR существовали достаточно жесткие требования в части нарушений правил хранения и использования таких данных. Но новый европейский регламент оказался даже на этом фоне чрезвычайно жестким. Хотя бы потому, что он: а) имеет принцип экстерриториальности (это означает, что любой «залетный» резидент ЕС становится дополнительным риском для отечественных банков); б) штрафы довольно велики — до 20 млн евро или 4% от глобального оборота. Впрочем, банкиры, как ни странно, не переоценивают влияние регламента. Например, CEO Банк Хоум Кредит Карел Горак замечает: «Этот регламент — крайне важная мера, которая направлена на укрепление основных прав граждан в эпоху цифровых технологий и на стимулирование бизнеса… Но в прямом виде GDPR вряд ли окажет сильное влияние на банковскую систему Казахстана».

Защита данных

Здесь комментировать особо нечего. Информационная безопасность — это супертренд, и то, что он оказался в конце списка, никоим образом не умаляет его.

Ну, и в порядке перечисления приведем следующие тренды, которые продолжают играть если не первую, то вторую партию (как в мире, так и в Казахстане): бесконтактные технологии, QR-платежи и увеличение мобильных платежей, биометрия в аутентификации, новые подходы в развитии розничных отделений (новый клиентский опыт), фокус на МСБ, боты и мессенджеры, активная миграция банковских систем в облака.

Казахстан

Настало время посмотреть на тренды финсектора в Казахстане. Некоторые могут пересекаться с мировыми, что не должно удивлять. И, тем не менее, у отечественного финансового сектора есть свои особенности.

Системные тренды

Ельдар Абдразаков, генеральный директор «Сентрас Капитал», среди таковых называет процентные ставки. И то, куда они пойдут. «Высокие процентные ставки — это замедление экономического роста. И есть ощущение, что мы будем еще некоторое время во власти этого жесткого монетарного режима. Понятно, что поскольку на передовой этих процессов — банки, это прямым образом оказывает влияние и на них», — говорит Ельдар.

Второй тренд — кредитные портфели. Они сейчас не растут. «Я все чаще слышу от банков, что некого кредитовать. И в этих условиях банкам придется идти и работать — „растить“ людей, тех, которых потом уже кредитовать», — замечает эксперт, добавляя, что есть еще не очень хороший сигнал о том, что реальный сектор экономики не берет деньги (а очевидно, что для роста они нужны).

Наконец, третье, по словам Ельдара Абдразакова, — потребительское кредитование: «Здесь ситуация уже находится в „красной“ зоне».

Укрупнение банков

Количество банков сокращается в Казахстане не один год. 2018-й ознаменовался крупным слиянием — «Народный банк» купил «Казком» за 1 тенге. Процесс укрупнения банков в Казахстане на этом не закончился. Справедливости ради нужно отметить, что в этом процессе, помимо слияния, есть еще один фактор — Нацбанк «зачищает» поле, лишая лицензий БВУ.

К слову, консолидация заметна не только на «большом» банковском поле, но и в финтехе. По мнению Асем Нургалиевой, исполнительного директора «Первого кредитного бюро», консолидация микрофинансового сектора, а также внимание регулятора по отношению к нему говорит о том, что сегмент созревает до своей экономической, социальной и инфраструктурной важности.

Банки создают экосистемы

Еще один тренд, который увязывается с ритейлом. Пионером здесь стал Kaspi.kz, который, буквально, «взорвал» рынок маркетплейсов в Казахстане, если хотите — реанимировал идею, ведь до сих пор попытки сделать качественный маркетплейс в Казахстане были фрагментарными и малоуспешными. Вслед за Kaspi.kz в маркетплейс потянулись и другие банки. Как уже отмечалось, есть основания полагать, что следующие несколько лет в электронной коммерции в Казахстане пройдут под флагом «маркетплейсов от банков», именно они будут «драйвить» e-commerce Казахстана, который начинает терять темп.

Шокан Дусипов считает, что экосистема — это очень важный тренд. «Банки со своими основными ресурсами будут условно вертикально интегрироваться. То есть, они либо входят в партнерство, либо покупают сервисы. И далеко ходить не нужно — тот же Kaspi работает с „Колесами“, „Крышей“ и т. д. В будущем мы будем видеть все больше и больше таких проектов. Сейчас время „early adopters“ в этом вопросе, и впереди самое интересное. Тут сверхидея — чтобы клиент банка не выходил за периметр, а совершал все транзакции внутри его. Понятно, что это произойдет не завтра, но цель ясна», — считает он.

По словам Асем Нургалиевой, этого следовало ожидать: «Для получения большего эффекта рынок стремится к созданию экосистем. Это определенные бизнес-модели, которые позволяют оптимизировать техническую и финансовую сторону проектов, а это уже быстро и недорого для клиента».

Регулятор

Один из сильных трендов заключается в заметной активизации Нацбанка РК. По словам Вячеслава Костина, банки активно участвуют в пилотных проектах регулятора, например, в направлениях цифровой идентификации, денежных переводов (система мгновенных платежей по номеру мобильного телефона), упрощения электронной цифровой подписи и интеграции с государственными базами данных.

Шокан Дусипов добавляет, что если в Нацбанке все сделают «хорошо и красиво», то система денежных переводов непременно окажет влияние на платежную экосистему. «В каких-то вещах мы вполне можем переключиться на Нацбанк, но не сейчас», — говорит он.

Но это не все. Этот список можно продолжить биометрией — известно, что регулятор совместно с БВУ прорабатывает механизм дистанционной идентификации клиента. Более того, идет дальше — в святая святых — в API, предлагая сделать какие-то из них открытыми.

Резкий рост безналичных транзакций

Об этой тенденции мы уже писали не раз — тренд оказывает влияние не только на банковский сегмент, но и, к примеру, на ритейл. В целом, остается повторить, что последние два года оказались прорывными по ряду ключевых параметров в части безналичных транзакций по платежным картам, эмитированным в Казахстане. В частности, сильная динамика в 2017 году произошла по позиции «объем безналичных операций по картам» (трехкратный рост — с 122,5 млрд тенге в январе до 367 млрд тенге по итогам декабря). Не менее внушительный рост произошел по позиции «транзакции в интернете». В январе 2017-го количество транзакций составило 3,9 млн, а в декабре этого же года уже 11,5 млн, то есть, здесь рост тоже почти трехкратный.

В 2018 году количество операций в интернете по картам — почти 173 млн транзакций против 81 млн за 2017 год (рост более, чем двукратный). Объем операций в интернете по картам в 2018 году составил 2,9 трлн тенге против 1,06 трлн годом ранее (трехкратный рост).

Следует добавить, что эти успехи не оказались незамеченными: в 2018 году на рынок Казахстана выходит Apple Pay. К слову, республика стала 32-й страной на карте этого платежного сервиса.

Вячеслав Костин комментирует этот тренд так: «Знаковым событием для 2018 года стал приход Apple Pay и, думаю, что не за горами появление на рынке платежных систем от Google и Samsung. Банки стремятся поддерживать эти платежные системы, т. к. они позволяют не только повысить удобство использования продуктов, но и транзакционную активность клиентов, а также реализовывать мгновенную доставку карт в телефоны пользователей».

Шокан Дусипов замечает, что, несмотря на рост количественных показателей, в секторе платежных карт есть и негативный момент — использование карт не растет соразмерно. «Кэш пока превалирует, а это значит, что значительная часть пользователей платежных карт снимает наличные и… на этом все заканчивается — до следующей зарплаты», — поясняет он, добавляя, что среди трендов отметил бы отказ от пластика — «все больше и больше мы замыкаемся на смартфон».

Мобильные операторы идут в финансы

2018 год здесь оказался прорывным — операторы почувствовали «вкус» к транзакциям и существенно усилили свое присутствие на этом рынке. Достаточно сказать, что Нацбанк РК выделил мобильный телефон в своей статистике — наряду с интернетом в части количества и объема транзакций, — а «Beeline Казахстан» по итогам 2018-го отчитался о резком росте количества пользователей мобильных финансовых сервисов (на 92%, до миллиона человек). Оборот по мобильным финансовым сервисам оператора вырос на 265%, составив 68,6 млрд тенге (средний чек — 2500 тенге). К слову, в Казнете опять материализовалась дискуссия (спустя 3 года) о том, что некоторые операторы в ближайшее время могут получить банковскую лицензию. Со всеми вытекающими последствиями. Есть смысл прислушаться — нет дыма без огня. В этой же части следует отметить и прорыв в части QR-платежей — 2018 год стал рекордным для этой технологии в Казахстане.

Мобильные приложения

Этот тренд зародился не сегодня и не вчера, но именно в 2018 году на рынке произошел «взрыв», и во многом благодаря ранее рассмотренной тенденции — резкому росту транзакций по платежным картам и уровня проникновения смартфонов среди населения. Сегодня, по мнению экспертов, на рынке развернулась настоящая «война» между мобильными приложениями. Мобильные банковские приложения испытали в 2018 году настоящий «культурный» шок.

Управляющий директор по стратегии и маркетингу АО ДБ «Альфа-Банк» считает, что особенностью Казахстана является крайне высокое проникновение мобильного интернета — свыше 75%. «Поэтому банки и финтех-компании активно развивают мобильные приложения, а рынок Казахстана выходит на высокий уровень зрелости в этом направлении», — поясняет он.

Олег Ханин, размышляя более широко, замечает: «Мы в год заключаем около 100 тысяч страховых договоров. И именно в онлайн-страховании мы видим очень большой прогресс. Что касается каких-то мобильных приложений, то мы думаем, что через пару лет рынок придет к тому, что урегулирование страховых случаев будет происходить преимущественно с их помощью».

Самое важное

Размышления о некоей абстрактной парадигме «постоянных изменений» — одно из любимых занятий журналистов. Чтобы показать драматизм момента, ситуации, выдержать паузу. Но в случае с банками излишней драмы как раз «наводить» не следует — она присутствует в избытке. И было бы наивно полагать, что процесс добрался до точки апогея — трансформация (еще одно набившее оскомину слово) продолжается. А можно пойти дальше в своих размышлениях и представить все происходящее как катарсис. Технологический катарсис. С непременным очищением в конце пути.