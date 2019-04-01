Дату будут майнить: в Алматы стартовал первый поток Alfa Data School

Инициаторы утверждают, что слушатели получат как теоретические знания, так и практические навыки для решения конкретных бизнес-задач.

Альфа-Банк открыл школу по работе с данными. Курс, который рассчитан на 3 месяца, имеет три подкурса: Machine Learning (процедуры выбора наилучшей модели, показатели качества моделей, программирование на R, анализа данных с помощью пакета IBM SPSS Modeler); Data Engineering (изучение архитектуры и структуры хранилища данных на Oracle, ETL инструменты на примере ETL Informatica, основы языка SQL) и Introduction to Data analysis (основы статистики и применение ее на практике в банке, основные инструменты для проведения анализа, подходы к клиентской аналитике и влияние на бизнес).

Андрей Тимченко, CEO АО ДБ «Альфа-Банк», официально открывая школу, говорит, что потенциал использования данных только начинает приоткрываться. «В мире сейчас много экспериментируют с данными, но успешных кейсов очень мало. Несмотря на то, что некоторые бизнесы активно используют эти технологии, в основном ситуация с ними такая: они лишь чуть-чуть улучшают какие-то процессы — то тут, то там. Я уверен, что самые большие открытия — еще впереди», — продолжает он, добавляя, что потенциал использования данных огромен — от политики до самых разных отраслей экономики.

Идейный вдохновитель школы, тот, кто драйвил ее все это время — CDO «Альфа-Банка» Максат Нуриденулы, замечает, что за две недели заявки на участие в школе подали почти 500 человек. Отобрано 30 слушателей курса. «Наша цель — создать обучающий центр, который будет заметен и на фоне СНГ. Мы на этом не остановимся — это пилот, а следующие потоки будут учитывать его опыт», — поясняет он. По его словам, лучшие выпускники получат предложение от «Альфа-Банка».

Интересно, что среди студентов — и сотрудники других банков. И в Alfa Data School на это смотрят без излишней нервозности. «Мы знаем, что среди слушателей школы есть сотрудники других банков, но не видим в этом проблемы. Это не поле для конкуренции — Alfa Data School, без пафоса, это проект для всего рынка», — считает CDO «Альфа-Банка».

Для справки: в Wikiborn Big Data Project прогнозируют, что мировые расходы на Big Data будут расти примерно на 14,4% в год, и к 2026 году достигнут $90 млрд.