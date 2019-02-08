В Казахстане запустили систему мгновенных платежей по номеру мобильного телефона

В течение года более 10 банков второго уровня планируют подключиться к системе.

В Казахстане начинает работу система мгновенных платежей Suńqar. С сентября 2018 года она тестировалась в пилотном режиме. Suńqar позволяет проводить мгновенные платежи и переводы денег по Казахстану между клиентами разных банков-участников системы. При этом для переводов денег между физическими лицами используется простой и удобный идентификатор — номер мобильного телефона, который необходимо привязать к любому источнику оплаты — платежной карточке, текущему банковскому счету, электронному кошельку.

Услуги в системе Suńqar предоставляются казахстанскими банками через свои мобильные приложения или системы интернет-банкинга. В настоящее время услугу уже оказывают АО «Банк ЦентрКредит», АО «Altyn Bank» (ДБ China CITIC Bank Corporation Limited) и АО «Евразийский Банк». В течение года более 10 банков второго уровня планируют подключиться к системе. Тарифная политика по мгновенным платежам и переводам для клиентов определяется банками самостоятельно.

На первом этапе в системе Suńqar можно переводить деньги между физическими лицами (P2P-переводы), в том числе по своим счетам в разных банках-участниках (вклады, пополнение инвест-счета у брокера и другие). По мере развития сервисов в системе юридические лица и индивидуальные предприниматели также смогут обеспечить прием в свою пользу мгновенных платежей за товары и услуги без установки специального оборудования, или проводить моментальные выплаты в пользу физических лиц. Так, например, ожидается, что через систему Suńqar, с помощью QR-кодов, можно будет расплачиваться посредством мобильного телефона в розничной торговле.

Как отмечают в Нацбанке, внедрение в Казахстане системы мгновенных платежей направлено на предоставление населению и субъектам бизнеса универсальной платформы для проведения платежей в любом месте, в любое время по доступным инструментам оплаты и дистанционным каналам.