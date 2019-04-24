Минфин открыл API

Ведомство представило сервис «Уплаченные суммы» по учету налогов, пени и штрафов.

На сайте комитета госдоходов опубликован API-сервис по предоставлению информации об уплаченных суммах на лицевом счете налогоплательщика. Он дает возможность прямого подключения внешних информационных систем к ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета», в которой ведется учет налогов, платежей в бюджет, социальных платежей, а также пени и штрафов.

Благодаря API-сервису разработчики и IT-компании на основе актуальных и достоверных сведений смогут создавать новые полезные приложения для граждан. Сведения по уплаченным суммам можно использовать для разработки сервисов, дающих информацию о состоянии отправленных платежей, для аналитики, более точной проверки контрагентов.

«К примеру, после размещения API-сервиса по налоговой задолженности ТОО „Центр устойчивого развития столицы“ в рамках Интегрированной информационной системы Smart City разработал сервис по предоставлению информации по налоговой задолженности», — пояснили в ведомстве.

Для подключения к сервису разработчики внешней информационной системы должны получить токен в КГД МФ РК. Токен используется для аутентификации пользователей системы. Информация об уплаченных суммах может быть получена по ИИН/БИН налогоплательщика, коду органа государственных доходов и коду бюджетной классификации.

В разделе «Все сервисы» сайта КГД МФ РК доступен комплект разработчика, который содержит:

— Документацию по API «Сервис по предоставлению информации об уплаченных суммах на лицевом счете налогоплательщика»;

— Пример запроса по API «Сервис по предоставлению информации об уплаченных суммах на лицевом счете налогоплательщика» в XML формате;

— Форматы взаимодействия в формате XSD;

— Проект API «Сервис по предоставлению информации об уплаченных суммах на лицевом счете налогоплательщика» для SoapUI.

Кроме того, в ближайшее время планируется разместить API-сервис «Предстоящие платежи». Также на базе внешнего шлюза электронного правительства (ВШЭП) размещается сервис по приему налоговой отчетности, с помощью которого налогоплательщики смогут сдавать форму налоговой отчетности.

В минфине поясняют, что на основе рекомендаций и запросов от IT-рынка был составлен перечень востребованных данных, по которым идет работа по реализации Open API-сервисов. В их числе: сведения об акцизных марках алкогольной продукции; информация по налогоплательщикам, признанными банкротами/ бездействующими/ отсутствующими по юридическому адресу; перечень зарегистрированных индивидуальных предприятий.