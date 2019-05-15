«Бескрайний океан» ИТ-аутсорсинга

О том, почему аутсорсинг — это не про людей, а про процессы, независимость от «того парня», а также другие аспекты аутсорсинга обсудили на конференции в Алматы.

X NET — крупный региональный игрок рынка системной интеграции и аутсорсинга — масштабирует свой бизнес. Уже год работает офис в России, в ближайшее время офис компании будет открыт в Алматы, а после — компания будет продвигаться в регионы и страны ближнего зарубежья. О стратегии работы, достижениях и портфеле решений карагандинской X NET было рассказано на конференции, организованной в Алматы при участии компании Cisco.

Сегодня структура ИТ-рынка Казахстана имеет сильный акцент в сторону «железа». По данным IDC, на него приходится без малого 80% всего «пирога» ИТ-рынка Казахстана. То есть, из 1,5 млрд долларов США, «железо» — это 1,2 млрд. Соответственно, ИТ-услуги — это всего что-то около 12%. А в деньгах — скромные 180 млн долларов США. Несмотря на такие относительно небольшие цифры, именно здесь куется, если так можно выразиться, настоящая конкурентоспособность в ИТ — компетенции, экспертиза. Пример компании X NET как раз доказывает это.

Где? В Караганде!

Начнем с того, что X NET — самый крупный игрок карагандинской области (компании почти 13 лет). «У нас 5 направлений работы, 42 инженера, обладающих различными квалификациями, — рассказывает директор компании Сергей Яхонтов. — Самое важное — мы обеспечиваем полный цикл реализации проекта — от проектирования и предпродажной подготовки, интеграции, монтажа и до технической поддержки». Компания активно работает не только в пределах Казахстана, но и выходит за его границы. Среди флагманских проектов директор X NET называет проект в Арселор Миттал Темиртау, где была осуществлена модернизация сети с впечатляющими параметрами — 3000 портов, объединено 3 города. Второй проект — там же в Арселор Миттал Темиртау — это строительство ЦОДа. Третий — Карагандинский государственный медицинский университет. Здесь масштаб подстать — 31 здание было объединено по оптике, построен ЦОД, установлено 320 тонких клиентов, более 400 точек доступа Wi-Fi со сквозным управлением и т. д. Есть, как уже понятно, успешно реализованные проекты и в России. Они, в ряде случаев, выглядят еще масштабнее (информация о некоторых все еще не подлежит разглашению).

Собственно, в вышесказанном прослеживаются и основные направления деятельности X NET: техническое обслуживание и аутсорсинг, системная интеграция инфраструктурных решений (сети, телефония, ВКС), построение центров обработки данных, монтаж СКС, консалтинг в части проведения ИТ-аудита и выдача рекомендаций.

А теперь, собственно, об аутсорсинге.

Аутсоринг — это не про людей, это про процессы

По словам Вячеслава Кима, директора по региональному развитию компании, «аутсорсинг сейчас на волне». «Сегодня мы видим в Казахстане устойчивый тренд развития данного направления, в то же время, у X NET уже есть 6-летний опыт работы и почти 19 тысяч единиц различного оборудования на поддержке. По статистике, в 98% случаях проблема решается в рамках SLA, прописанного в контракте», — продолжает он.

В целом успех аутосорсинга, а он в Казахстане постепенно, но приживается, в том, что у компаний просто нет ресурсов, чтобы обеспечить функционирование систем, сложность которых растет изо дня в день. Если же такие мощности и возможности есть, то это не решает проблему «затянутых сроков по решению задач», непрозрачность работы ИТ-отделов, наконец, пресловутую зависимость от «того парня». А что сопровождать есть — это сотрудники и их рабочие места (здесь, как уверяют в X NET, все как в конструкторе — если требуется только телефония, пожалуйста, «будем обслуживать только ее»), второе — корпоративные системы (от почты до видеонаблюдения). Далее — инфраструктурные системы (серверы, системы хранения данных и систем бесперебойного питания). Кстати, как замечает Анатолий Яхонтов, технический директор компании, «аутсорсинг — это не про людей, это про процессы — наша система настраивает работать специалистов по нужным правилам». Инструментарий в этой части довольно широк: здесь, например, OmniTracker (система «ведет» весь жизненный цикл обращения от клиента). «Разумеется, мы можем дать статистику и отчетность как по любому такому обращению, так и по всему спектру обращений», — продолжает Вячеслав Ким. Вторая система — Lansweeper, она позволяет удаленно идентифицировать сетевое оборудование, определить его физическое местоположение, обеспечить просмотр программного обеспечения, развернутого на оборудовании, наконец, получить доступ к этому оборудованию. Завершает этот набор — Solarwinds, одна из лучших систем мониторинга на сегодняшний день. «Она дорогая, но у нее потрясающие возможности для мониторинга», — детализирует Сергей Яхонтов.

И Cisco

Cisco здесь не случайно. Признанная компания является одним из основных вендоров для X NET. И более того, в недрах компании функционирует одна из самых больших в Казахстане лабораторий Cisco по IP-телефонии, а также лаборатория гиперконвергентных систем. Понятно, что это не просто так. Анатолий Яхонтов, например, считает, что ближайшие годы пройдут именно под знаком гиперконвергентных систем. «Например, удобство системы HyperFlex в том, что она позволяет исключить ошибки администраторов. Любое отклонение от дизайна, от того, что предлагает Cisco, не позволит эксплуатировать систему должным образом.

Вы когда-нибудь задумывались о том, в чем разница между микробиологом и программистом микроконтроллеров, да и программистом вообще? Микробиолог полностью отдает себе отчет в том, что он не владеет всей информацией об исследуемой или создаваемой им системе, и потому оставляет какой-то зазор на случайности мутации, и всегда с интересом смотрит на результат, каждый раз с радостью улыбаясь, если предсказанный итог совпал с действительным. Микробиолог всегда в сомнении, даже если повторяет уже сто раз изученную процедуру.

Программист креативит с нуля на пустой платформе, возводя постепенно, процедура за процедурой, функция за функцией, здание своей системы. Кто-то свыше не дал ему никаких заранее работающих алгоритмов, на которых нет документации. Программист, каждый раз подключая новую библиотеку к своему проекту, имеет на нее широкую и подробно описанную документацию. Микробиолог, включая в свою систему новую бактерию, имеет по ней только отзывы предыдущих исследователей, своих коллег, и понятия не имеет как она работает. Это порождает интересный эффект — ИТ-сообществу кажется, что при таком количестве документации нет никаких белых пятен в работе любой созданной человеком системе. НО — как только мы начинаем заставлять системы взаимодействовать между собой, когда контроллер системы хранения данных является виртуальной машиной гипервизора, управляемого с помощью вицентра, которому в качестве датасторов этот контроллер отдает винты, стоящие на физическом хосте, которые он видит также через гипервизор. В общем, когда сложность систем начинает возрастать, возникает ситуация, при которой количество знаний, необходимых для управления этой системой или ее траблшутинга значительно превосходит средние показатели некоего типичного в отрасли специалиста. И вот в таком случае мнимая прозрачность информационной системы начинает играть против нас — мы думаем, что система понятна и документирована, но на самом деле — она полна неизвестных моделей поведения. И именно стремясь исключить этот эффект, Cisco регламентирует в системе все и ограничивает креатив администраторов.

Возможно, это не прямой аргумент, но в них недостатка нет — сегодня Cisco — это флагман рынка по ряду параметров, а где-то и вовсе безальтернативный поставщик. Классические требования к гиперконвергентным системам, которые вынесены на первые страницы рекламных буклетов, общеизвестны: масштабируемость, безопасность, адаптивность и быстрый запуск новых сервисов. Все это выглядит впечатляюще до тех пор, пока цепочка не доходит до цены. И здесь все понимают, что ресурсы ограничены, а бюджет, к тому же, имеет свойство сокращаться. В Cisco все эти вызовы видят, и представленное в 2016 году гиперконвергентное решение HyperFlex нивелирует эти недостатки. Кстати, говорили на мероприятии и о том, где будет следующий «взрыв» на рынке таких систем. По словам Виктора Подкорытова из Cisco, он связан именно с дисками NVMe — «системы, как минимум, становятся стройнее».

Вместо послесловия + SLA

Это один из тех редких случаев, когда на мероприятии не только рассказали, но и показали. Прямо в зале специалисты X NET развернули и продемонстрировали гиперконвергентную систему HyperFlex: процесс запуска и настройки фабрик на ней, запуск процесса инсталляции, возможности и ограничения системы.

Аудиторию интересовало не только серверное оборудование. Но и аутсорсинг. И SLA. Примерно в равной степени. И этот интерес означает, что рынок уже созрел, он готов идти в эту «историю», пусть пока и осторожно. И возникновение широких компетенций здесь — ответ на этот интерес.