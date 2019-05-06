Смартфон: популярные приложения для iOS
Владельцы iPhone используют смартфоны не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.
В продолжение обзора самых популярных приложений для смартфонов на Android, рассмотрим предпочтения пользователей устройств на iOS. Пользователи «айфонов» предпочитают не только развлекаться, но и следить за финансами, покупать онлайн и т. д.
Несмотря на то, что iPhone — популярный бренд, доля Android-устройств превышает долю смартфонов на iOS в 3,3 раза. По данным сервиса Statcounter, на февраль 2019 г. количество смартфонов с операционной системой iOS оставляет 22,96%, в то время как Android — 76,19%.
В бесплатном Топ-100 только 29 игр, зато 12 приложений из области финансов и e-commerce, 16 приложений типа вызова такси, classifieds, карты городов со справочниками организаций. На iOS больше скачивают приложений для работы с видео, графикой и музыкой — таких насчитывается 16 штук. Популярны приложения в области образования и для продвижения бизнеса.
Так выглядит Топ-20 бесплатных приложений для iOS по состоянию на конец апреля 2019 (источник — App Annie).
1. FlashScore — результаты матчей, коэффициенты букмекерских контор.
2. Kaspi.kz — банковское приложение.
3. Run Race 3D — игра-симулятор паркура.
4. Clean Road — игра про уборку снега на улице.
5. Telegram — другой мессенджер.
6. Palm Reader — для любителей хиромантии.
7. Okko — кино и сериалы.
8. Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями.
9. WhatsApp Messenger — мессенджер.
10. Mr. Bullet — Spy Puzzles. Еще одна игра.
11. 2GIS — электронный справочник.
12. Amaze — для любителей пазлов.
13. InDriver — пассажирский сервис.
14. VK — Вконтакте.
15. Pick Me Up — симулятор вождения такси.
16. Color Bump 3D — популярная игрушка и в iOS.
17. OLX Classifieds — доска объявлений.
18. Video Editor — приложение для создания и обработки видео.
19. YouTube — no comments.
20. Altel — приложение сотового оператора.
Что касается платных приложений, то и здесь игры лидируют по количеству скачиваний, но владельцы «айфонов» чаще покупают развивающие приложения для взрослых и детей, сервисы для работы с Инстаграмом и т. д.
Если сравнить казахстанцев с пользователями других стран, то в США, Европе и Австралии на «айфонах» меньше играют, больше общаются, шопятся и слушают музыку. В Китае 90% приложений местного производства, направленных исключительно на местный рынок.
Также радует то, что больше казахстанских разработчиков представлены в сотне приложений для iOS — заказ железнодорожных билетов, местные новости, банковские приложения и сервис школьного дневника.
Вывод: владельцы iPhone используют смартфоны не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.