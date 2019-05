Смартфон: популярные приложения для iOS

Владельцы iPhone используют смартфоны не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.

В продолжение обзора самых популярных приложений для смартфонов на Android, рассмотрим предпочтения пользователей устройств на iOS. Пользователи «айфонов» предпочитают не только развлекаться, но и следить за финансами, покупать онлайн и т. д.

Несмотря на то, что iPhone — популярный бренд, доля Android-устройств превышает долю смартфонов на iOS в 3,3 раза. По данным сервиса Statcounter, на февраль 2019 г. количество смартфонов с операционной системой iOS оставляет 22,96%, в то время как Android — 76,19%.

В бесплатном Топ-100 только 29 игр, зато 12 приложений из области финансов и e-commerce, 16 приложений типа вызова такси, classifieds, карты городов со справочниками организаций. На iOS больше скачивают приложений для работы с видео, графикой и музыкой — таких насчитывается 16 штук. Популярны приложения в области образования и для продвижения бизнеса.

Так выглядит Топ-20 бесплатных приложений для iOS по состоянию на конец апреля 2019 (источник — App Annie).

1. FlashScore — результаты матчей, коэффициенты букмекерских контор.

2. Kaspi.kz — банковское приложение.

3. Run Race 3D — игра-симулятор паркура.

4. Clean Road — игра про уборку снега на улице.

5. Telegram — другой мессенджер.

6. Palm Reader — для любителей хиромантии.

7. Okko — кино и сериалы.

8. Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями.

9. WhatsApp Messenger — мессенджер.

10. Mr. Bullet — Spy Puzzles. Еще одна игра.

11. 2GIS — электронный справочник.

12. Amaze — для любителей пазлов.

13. InDriver — пассажирский сервис.

14. VK — Вконтакте.

15. Pick Me Up — симулятор вождения такси.

16. Color Bump 3D — популярная игрушка и в iOS.

17. OLX Classifieds — доска объявлений.

18. Video Editor — приложение для создания и обработки видео.

19. YouTube — no comments.

20. Altel — приложение сотового оператора.

Что касается платных приложений, то и здесь игры лидируют по количеству скачиваний, но владельцы «айфонов» чаще покупают развивающие приложения для взрослых и детей, сервисы для работы с Инстаграмом и т. д.

Если сравнить казахстанцев с пользователями других стран, то в США, Европе и Австралии на «айфонах» меньше играют, больше общаются, шопятся и слушают музыку. В Китае 90% приложений местного производства, направленных исключительно на местный рынок.

Также радует то, что больше казахстанских разработчиков представлены в сотне приложений для iOS — заказ железнодорожных билетов, местные новости, банковские приложения и сервис школьного дневника.

Вывод: владельцы iPhone используют смартфоны не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.