Смартфон: популярные приложения для Android

Казахстанцы предпочитают использовать смартфоны для отдыха и развлечений.

По данным сервиса App Annie, 57 из 100 самых популярных бесплатных приложений, которые скачали граждане Казахстана из Play Market, — это игры. Еще 21 приложение относится к сфере развлечений: 10 из них связаны с музыкой, видео и графикой, 11 — с общением, т. е. мессенджеры, приложения для знакомств и соцсети.

Оставшиеся 22 приложения в той или иной мере характеризуются как инструменты для бизнеса, образования, здоровья или средства для оптимизации смартфона.

Получается, что казахстанцы предпочитают использовать смартфон больше для отдыха и общения, нежели для саморазвития или бизнеса.

Двадцатка самых скачиваемых Android-приложений по состоянию на конец апреля 2019 выглядит так (источник — App Annie):

1. Run Race 3D — игра-симулятор паркура.

2. WhatsApp Messenger — в лидерах не только в Казахстане, но и во всем мире.

3. 2 3 4 Player Mini Games — мини-игры.

4. Like Video — приложение для обработки и создания видео.

5. Instagram — сервис для обмена фото и видео, эффективный канал продвижения бизнеса.

6. OLX Classifieds — доска объявлений.

7. Kaspi.kz — банковское приложение.

8. VK — Вконтакте.

9. Twist Hit! — еще одна игра.

10. InDriver — сервис по вызову частного извозчика.

11. Clean Road — игра про уборку снега на улице.

12. Homescapes — игра по восстановлению особняка.

13. Garena Free Fire — игрушка-шутер.

14. Color Bump 3D — игрушка из семейства аркад.

15. ShareIt — приложение для передачи файлов.

16. Telegram — другой мессенджер.

17. Crowd City — игра-аркада.

18. Amaze! — для любителей пазлов.

19. Snapchat — no comments.

20. Kolesa.kz — приложение для купли-продажи авто.

Что касается платных приложений, то 90% — это игры. Но не стоит посыпать голову пеплом: игры популярны во всем мире, их покупают с удовольствием и в Европе, и в Азии, и в Америке.

А вот предпочтения в бесплатных приложениях отличаются в зависимости от региона. В США пользователи играют меньше, зато популярны приложения для шопинга, заказа товаров и приложения типа Netflix. В Китае в топ-10 доминируют VPN-сервисы, в Индии в чести общение и аудио-музыкальные приложения.

Еще одно наблюдение: казахстанских приложений в сотне насчитывается не больше пяти. Ни одной оригинальной разработки made in KZ нет: казахская адаптация популярной игры «Кто хочет стать миллионером» не в счет.

А вот среди набирающих популярность приложений для смартфонов встречаются «наши». Это и казахские стикеры для WhatsApp, игрушка «Ойлан Тап», словарь «Сөзхана».

Будем надеяться, что казахстанские разработчики ворвутся в топ производителей Android-приложений.