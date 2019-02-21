Госслужащим Казахстана до конца года обещают вернуть смартфоны

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев рассказал о решении вопроса использования смартфонов госслужащими.

Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях государственных органов был введен в марте 2016 года. Тогда сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через мессенджеры. О намерении вернуть госслужащим возможность пользоваться гаджетами на рабочих местах заговорили еще в прошлом году. Глава мининформации отметил, что его ведомство ответственно за решение данного вопроса, передает Sputnik.

«Мы сейчас нашли определенное решение, которое позволит проносить смартфоны государственным служащим. Соответствующий пилот мы провели, он хорошо прошел. Мы должны понимать, что есть определенные процедуры, которые занимают достаточно долгое время. Думаем, что в этом году решим», — сообщил Даурен Абаев.