AI в цифровой трансформации. Алматы

Almaty IT community club и Awara IT проведут 26 января в 18.00 встречу на тему «AI в цифровой трансформации». Вас ждут выступления спикеров от компании Awara IT Qazaqstan, живой нетворкинг с модератором Асем Болатжан, ужин и активное общение с организаторами и другими участниками события.

Спикерами на мероприятии выступят Александр Ермаков, управляющий партнер Awara IT Qazaqstan, Наргис Омарова, эксперт по инновационным решениям Awara IT Qazaqstan, Элисар Нурмагамбетов, Forbes 30 under 30 North America.

Для участия необходимо пройти регистрацию.