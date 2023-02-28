Ермек Рустембек-улы, Центр цифрового права: Второго шанса у нас может не быть

Интервью с основателем Центра цифрового права о том, как Казахстан строит свой криптокластер.

Криптоиндустрия бурно развивается, и Казахстан тоже активно вовлечен в эти процессы. О том, как Казахстан строит свой криптокластер, какие есть подводные камни мы поговорили с Ермеком Рустембек-улы, основателем Центра цифрового права.

Дорожная карта работает

В 2020 году после ряда встреч с экспертами в индустрии блокчейна и криптовалют глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству Казахстана подготовить предложения по развитию и улучшению условий для роста этой отрасли в нашей стране. Была утверждена Концепция развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и цифровой сферы, довольно большой программный документ. В 2021 году была разработана и принята Дорожная карта по развитию рынка криптоиндустрии и блокчейн-технологий. В рамках этой Дорожной карты был разработан план мероприятий, согласованных между уполномоченными государственными органами: Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Международным финансовым центром «Астана», Национальным Банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Агентством по финансовому мониторингу.

У каждого ведомства, разумеется, свои интересы, свои драйверы развития, функциональные задачи и зачастую они друг другу не то, что не соответствуют, а противопоставлены в силу своей природы и функционала. И это нормально. Существовал довольно большой ком противоречий и разногласий, но в конечном счете всем удалось прийти к какому-то мало-мальски приемлемому консенсусу.

Наше Правительство осторожно прощупывает, как эта отрасль будет двигаться, развиваться, что будет происходить в мире, каковы тренды, поэтому весь пилотный проект, где поначалу было немало интересных предложений, ограничили пока только запуском криптобирж в юрисдикции Международного Финансового Центра Астана (МФЦА). Но, что очень важно и интересно, во взаимодействии с классической банковской системой. На площадке МФЦА уже запущен пилотный проект, утверждены правила взаимодействия участников этого проекта, количество которых постепенно растет. Сейчас любой клиент уполномоченных банков второго уровня может купить криптовалюту за тенге, завести ее на свой аккаунт на уполномоченной криптобирже и попробовать сделать свои первые шаги в блокчейн-экономике, покупая и продавая криптовалюты.

Конечно, это первые фундаментальные шаги. На мой (и не только) взгляд, их можно было сделать и пошире, и посмелее: например, путем обкатки в экспериментальных правовых «песочницах», что требует соответствующих изменений в законодательстве.

Как пришел Binance

Binance — криптобиржа номер один в мире, бизнес без границ, т. к. компания представлена в разных юрисдикциях. Глобальный игрок номер один во всех смыслах. В последние годы она отметилась в налаживании контактов с регуляторами в разных странах мира и, в принципе, ей это удается. На сегодня это мировой рекордсмен в количестве полученных в различных юрисдикциях лицензий на право работы с цифровыми активами. Как многие уже, наверное, знают, глава биржи Чанпэн Чжао в мае 2022 года побывал с визитом в Казахстане. И в этом нужно отдать должное нашему земляку, директору по развитию бизнеса Binance Рауану Сагидулле. На очередной командной встрече в Дубае, где присутствовал также глава компании, он ему рассказал о Казахстане. Причем не только об успехах в цифровизации и развитии наших технопарков, шагах, предпринимаемых государством по развитию этого сегмента экономики, но и о том, какая это прекрасная страна с прекрасным народом, где можно и нужно работать. То есть наш соотечественник, один из топ-менеджеров глобального Binance, сделал огромное дело, ему удалось привезти к нам главу крупнейшей криптобиржи в мире, который посещает далеко не каждую страну. Как вы знаете, его визиту уделил время Президент Казахстана, найдя в своем плотном графике место для встречи, что тоже говорит о большом внимании главы государства к индустрии. Прошли встречи с руководством МЦРИАП и МФЦА. Binance увидел здесь ту поддержку, которую государство готово оказывать развитию отрасли в целом, посетил технопарк Astana Hub, пообщался с нашими блокчейн-стартапами и, естественно, предложил свои компетенции в качестве консалтинговой помощи.

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Со стороны рынка, присутствуют, конечно, некоторые опасения

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Binance уже получил лицензии регулятора МФЦА на начало деятельности в «песочнице» регулятора. Кадровый потенциал компании, ее GR-компетенция значительно укрепились с переходом туда экс-вице-министра МЦРИАП РК Жаслана Мадиева. Биржа подписала с Агентством по финансовому мониторингу РК меморандум о готовности сотрудничать в вопросах обмена информацией и соблюдения рекомендаций международных институтов в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с терроризмом и т. п. Т.е. делиться информацией они готовы, тренды в регулировании понимают. Кроме того, ею был заявлен целый ряд образовательных и консалтинговых инициатив. Так, Казахстан впервые в мире запускает крупнейшую образовательную инициативу в сфере блокчейн в сотрудничестве с 22 вузами страны, намечено подготовить более 40 тысяч специалистов по блокчейн-технологиям не только для Казахстана, но и для глобального рынка труда.

Со стороны рынка, как я слышу в общении с клиентами и сообществом, присутствуют, конечно, некоторые опасения. Выражается тревога, что пришел гигант, который всех задавит, супермонополист. Но на сегодняшний момент мне думается, что в приходе Binance больше плюсов, чем минусов. Не следует бояться его прихода. Как ледокол, своим весом глобальный игрок может проламывать толстый лед недопонимания с регуляторами и государственными органами, налаживать с ними диалог в интересах всей отрасли, двигать полемику вперед, а за ними пойдет караван других судов-участников рынка. Верю в это. Кроме того, если Binance привнесет в нашу работу свои международные компетенции, опыт, экспертизу — как отрасль, так и страна в целом только выиграют. В развивающуюся отрасль не может не прийти капитал, инвесторы, и для любой страны это благо. Естественно, что регулирующая, контролирующая, но и взаимодействующая роль государства при этом никак не должна ослабевать.

О законотворчестве

Да, я не разделяю этой эйфории, не согласен и последовательно говорю о том, что я против того, чтобы иностранная компания участвовала в разработке национального законодательства. Знаю, что в стране есть собственный потенциал юридической науки, правоведов, юристов-практиков, которые путем экспертной проработки мировых трендов регулирования, с учетом анализа международной практики и нашей национальной специфики, вполне могут выдать качественные законопроекты. Риски, связанные с тем, когда иностранная компания, будучи даже самой крупной и компетентной, будет, по сути, писать или подсказывать нормы законодательства для суверенного государства, думаю, объяснять не нужно.

Мы видим это на примере российского законопроекта о цифровых финансовых активах, который давно в работе, знаем, кто его писал, кто обеспечивает этот процесс — это такая классическая лобби-история. О перипетиях борьбы мнений и влиятельных ведомств вокруг него уже можно снять триллер.

Казахстан в течение последних 3-4 лет предпринял несколько неплохих попыток по созданию нормативной базы в области регулирования оборота цифровых активов. В 2020 году Президентом был подписан закон о внесении дополнений и изменений в ряд нормативных актов по вопросам развития цифровизации. Были введены соответствующие новеллы в Гражданский кодекс, в «Закон об информатизации» и др. Если коротко, у нас уже введены понятия цифровых активов, цифрового майнинга, блокчейна, чего нет во многих странах мира. Мы в рабочих группах планировали дальше, но наступила пандемия, стало не до этого, страна боролась с другими вызовами. Поэтому этот процесс все еще продолжается.

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Я против того, чтобы иностранная компания участвовала в разработке национального законодательства

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Группой депутатов Мажилиса Парламента РК был инициирован законопроект о цифровых активах, где заложена попытка создать некую экосистему цифрового майнинга. Пока что речь идет об усилении налогообложения криптоактивов, лицензировании деятельности майнеров. Очевидно, тут есть некоторые изъяны, но это уже что-то.

МЦРИАП вынашивает идею разработки и принятия Цифрового кодекса, что находит непонимание у немалой части специалистов-правоведов.

МФЦА работает над своей регуляцией, стараясь имплементировать международные нормы, — жаль, очень медленно и непоследовательно. Скорости в мировом развитии этой отрасли просто несопоставимые с предпринимаемыми нами мерами, наша неспешность уже выходит боком, заставляя компании с отличными проектами и глобальной перспективой «приземлять» свой бизнес не в Казахстане, а где-то в других юрисдикциях: ОАЭ, ЕС, Юго-Восточной Азии.

Мы очень надеемся, что все это «лоскутное» нормотворчество должна будет «причесать» и систематизировать разрабатываемая нами сейчас концепция правового регулирования цифровых финансовых активов в Республике Казахстан, где мы анализируем подходы к формированию общих принципов и приоритетов регулирования, мировую практику и наше действующее законодательство, вырабатывая верхнеуровневые рекомендации по изменениям в нормативно-правовые акты и целевое состояние законодательства и мн. др.

Считаю, что в этом вопросе все заинтересованные ведомства и уполномоченные госорганы должны объединять свои усилия. В интересах государства из разных концепций регулирования выбрать ту, которая сможет не только повысить его авторитет на мировой арене в сфере высоких технологий, но и реализовать шанс на усиление экономики нашей страны за счет притока иностранных инвестиций и инкорпорации интересных перспективных бизнес-проектов со всего мира.

Шансы МФЦА по развитию криптоотрасли

Можно регулировать так, как сейчас делаем мы, в Казахстане: зажали чуть-чуть энтузиастов криптобизнеса в маленький загончик, запустили избранных, и смотрим, что они там делают, как хомячки в клетке, куда это все вырулит, и назвали это «пилотный проект». Наблюдаем. Если все хорошо — может, продлим еще или пойдем дальше, осторожно и неспешно. Пойдет что-то не так — быстро все прикроем. Но пока будем медлить, мир, прогресс за это время убежит далеко вперед.

Есть другая модель регуляции, которую я предлагал. Очертить бОльший круг и разрешить внутри него больше возможностей, выдать игрокам лицензии с определенными условиями, дорожными картами развития, предложить поработать. Также наблюдать. Через некоторое время посмотреть, что реализовано. Через заданное время провести полную проверку для решения вопроса о продления лицензии. Не справился бизнес с запланированной и согласованной дорожной картой развития — клади лицензию на стол, до свидания! Это честная сделка, как говорится. И это более смелый подход, но мне он представляется более оправданным, разумным, способствующим развитию. Бизнесу нужно давать возможности для работы. Да, это требует наличия своей компетенции, экспертизы, кадров, проработанного регулирования, воли какой-то, наконец. Но если уж назвался груздем, как говорится…

Просто для примера: пока мы только стали заикаться про WEB 3.0, западные финансовые круги уже активно обсуждают концепцию WEB 5.0. А США наращивают свое преимущество в развитии цифровых активов, официально возведя мировое лидерство в этой сфере в свою государственную политику.

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Уже есть шутка, что тот, кто получил лицензию в МФЦА, спокойно получит ее в любой юрисдикции мира

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Надо сказать, что регуляция МФЦА достаточно жесткая и очень консервативная, по сравнению с подобными регуляторами, скажем в ОАЭ, Швейцарии, Германии, Сингапуре и др. Уже есть такая шутка, что тот, кто получил лицензию в МФЦА, спокойно получит ее в любой юрисдикции мира. Мы постоянно общаемся и взаимодействуем как с бизнес-сообществом, так и государственными органами, регуляторами, с которыми приходится много чего обсуждать, иногда критиковать за многие вещи. Они, в поисках баланса интересов, зачастую перегибают в сторону обеспечения стабильности рынка, защиты прав розничных неквалифицированных инвесторов. И такую позицию тоже можно понять. Но, учитывая специфичность отрасли и международный опыт, нашим регуляторам можно было бы в каких-то вещах быть гибче, смелее и активнее. Если мы сможем найти (а это можно сделать только путем проб и тестирования различных гипотез, но никак не запретами) то самое «золотое сечение» баланса интересов развивающегося рынка и инвестирующих в криптовалюты неквалифицированных розничных инвесторов, то сможем далеко пойти, привнеся в экономику новые денежные потоки, налоги, рабочие места. С этой целью как раз и запущен упомянутый пилотный проект, для проверки различных рабочих гипотез и подходов.

Если МФЦА быстро сможет создать качественную регуляцию цифровых активов, избавится от своей медлительности, нарастит кадровую компетенцию, то, уверен, что он сможет заработать на этой истории хорошие деньги для страны (за отсутствие чего его постоянно критикуют) и репутацию в мире.

Тема регуляции крипты будоражит умы как начинающих, так и опытных пользователей и разработчиков. Но на самом деле этот вопрос довольно банален и может быть разбит на две отдельные проблемы:

1. Отношение регулятора к криптовалютам, DeFi, NFT и пр.

2. Саморегуляция децентрализованных систем.

Обе модели могут жить. Как? Зависит от наших подходов, взгляда регуляторов и политической смелости.

В регулировании важно, как говорится, с водой не выплеснуть ребенка. Важно создать регулирование, не ограничивающее бизнес в развитии, но, в то же время, защищающее интересы государства и права граждан. Очень надеюсь на то, что всем заинтересованным госорганам и регуляторам удастся найти этот баланс, не защищая свои ведомственные интересы, а прислушиваясь друг к другу и профессиональному сообществу.

Первые банковские криптокарты

В упомянутом пилотном проекте, реализуемом на МФЦА, подтвердили участие пять банков второго уровня, которые готовы открывать счета гражданам Казахстана и резидентам. Через них граждане и юридические лица могут купить криптовалюту на бирже-участнице пилотного проекта, продать ее, зачислить на банковский счет или вывести деньги на свою карточку.

В рамках прошедшего в октябре международного форума Digital Bridge в Астане АО «Евразийский банк», где есть компетентные vision-makers, презентовал общественности свой проект, сделанный в коллаборации с одной из криптобирж — криптокарту, которая будет привязана к текущему счету его владельца. Было заявлено, что в пределах лимитов, установленных биржей и банком, можно будет оплатить свою покупку в магазине при моментальной конвертации внутри банка. Да, хлеба или платье за биткоин! Логика и механизмы такого решения давно, в принципе, отработаны международными платежными системами, такими как Visa и Masterсard.

Мне известны несколько подобных проектов в мире (в одном из них довелось даже выступить в качестве юридического советника), разных, громких, успешных и не очень. Сам пользуюсь одним из решений, это очень удобно в ряде случаев, если ты как-то соприкасаешься или работаешь с цифровыми активами. И надо сказать без ложной скромности, что запуск криптобирж, появление подобной криптокарты у нас уже является событием глобального масштаба. Коллеги со всего мира, которые следят за новостями, пишут «Ермек, это правда?», «Да, здорово», «Мы хотим приехать». То есть Казахстан в этом плане вполне достойно выглядит.

Но, насколько мне известно, этот проект не смог преодолеть финального согласования в Национальном Банке РК, который критически (надеюсь, что пока) отнесся к таком проекту. Учитывая, что наши соседи по региону тоже не спят и предпринимают активные усилия по созданию условий для развития этого рынка, а также достаточно высокий уровень нашей банковской системы, внедрение такого продукта могло бы привнести хороший драйвер роста этого сегмента экономики. Надеюсь, что скоро мы увидим такой продукт на рынке.

О налогах и персональных данных

Экспертами было подсчитано, что объем налога с оборота криптовалют в Казахстане мог бы составить сумму более 27 млрд тенге ежегодно. И это по самым скромным подсчетам.

Из действующего законодательства вытекает, что криптовалюты на территории Казахстана не признаны в качестве платежного средства, а являются имуществом. Ставка налогообложения на имущество известна, поэтому вы декларируете свои криптовалютные активы как имущество и уплачиваете установленную ставку. Ничего экзотического. К 2024 году все должны войти во всеобщее декларирование и должны будут указывать все свои банковские счета, земельные участки, недвижимость, активы за рубежом, а также криптоаккаунт (-ы) на казахстанской или международной бирже, если у вас таковые имеются.

К слову, Казахстан признает только обеспеченные цифровые активы. Процедура администрирования налоговиками будет совершенствоваться, видоизменяться ввиду требований времени и уже известного законопроекта. В структуре Комитета госдоходов Министерства финансов РК имеется целое управление цифровых активов, где специалисты занимаются проработкой этих вопросов.

Вы, конечно же, можете торговать криптовалютами на любой другой международной площадке и не платить налоги дома. Законодательство не препятствует владению гражданами Казахстана своими криптоаккаунтами, криптоактивами на зарубежных цифровых площадках. Пока. Но я уверен, что до этой истории тоже доберутся.

Тем более, что финтех пришел и в эту сферу тоже — на рынок вышел продукт, помогающий людям «обелять» свои криптовалютные активы, готовить налоговые декларации и платить налоги в автоматическом режиме, формировать документы для банков, которые теперь могут определять законность операций, связанных с криптовалютой и многое другое.

Что касается защиты персональных данных, то у нас она также регламентирована. В данном случае она будет осуществляться всеми сторонами (биржа и банк — прим.ред). Любая принимающая, собирающая, хранящая информацию организация обязана принимать меры по обеспечению их сохранности и нести за это ответственность. Персональные данные должны охраняться везде, на всех уровнях. Конечно, как и во всем мире, периодически бывают случаи утечки персональных данных, с хакерством, кражей, сливом персональных данных бороться непросто, но государство очень серьезно настроено решать эти вопросы. Регулирование процедур с оборотом данных совершенствуется, скоро мы услышим ряд инициатив, связанных с этим вопросом.

О цифровом тенге

Много разговоров и вопросов касательно введения цифрового тенге. Хочу успокоить — речь не идет о введении какой-то параллельной валюты. Это не замена традиционного тенге, и это не криптовалюта, как ошибочно многие считают. В упрощенном понимании — это некие электронные деньги, которыми предполагается реализовать ряд платежных сценариев. Например, точечную контролируемую доставку адресной социальной помощи, новые виды финансовых услуг, платежи без интернета и многие другие сценарии, которые активно прорабатываются динамичной «дочкой» Нацбанка РК — Центром по развитию платежных технологий, который ведет этот проект. Надо отметить, что усилия Казахстана в этом вопросе находятся в абсолютном мировом тренде центробанков многих стран мира, которые также активно изучают или уже внедряют т. н. CBDC (Central Bank Digital Currency — ред.).

Недавно завершилось опытное тестирование системы, отрабатываются варианты интеграции платформы цифрового тенге с различными открытыми протоколами распределенных реестров (включая BNB Chain от Binance). То есть речь идет о создании финансовой инфраструктуры, которая бы обеспечила регулируемую среду для оборота цифровых активов.

Надо сказать, что Национальный банк РК достаточно открыт в этом вопросе, регулярно публикуя все материалы по прогрессу реализации проекта, а также результаты обсуждений с участниками рынка. В 2023 году нас ждет не одна новость, связанная с реализацией этого проекта, в чем можем только пожелать удачи.

Чего никогда не будет

Блокчейн-манифест и идея его создания — это такая своего рода анархия без учета государства, мол, нам не нужен банк, не нужен госконтроль и так далее. На самом деле несостоятельная риторика. Мы все живем в реальности, в каком-то государстве. Если ты, к примеру, криптодолларовый миллионер, не платишь ни копейки в бюджет, но при этом хочешь современную больницу с чистой палатой, хочешь, чтобы твои дети учились в хорошей школе, не было преступности, ездить по ровным красивым дорогам, то нужно понимать, что в своем криптоанархизме ты не прав. Каждое государство, где ты работаешь и извлекаешь свои доходы, вправе собирать свои налоги. У государства есть своя социальная нагрузка, поэтому что касается вопросов налогообложения любой экономически активной деятельности — это не обсуждается. С тебя не слезут. Не хотим работать легально — придется. Да, можно много дискутировать, каким образом будет проходить контроль и регулирование, но этого, как бы кому ни хотелось, не избежать. Ни одно разумное правительство не пойдет на освобождение тебя от налогов, равно как и на расчеты непонятными квазиденьгами в собственной экономике.

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Я сторонник мягкой регуляции, которая не задушит инициативу

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На одной из осенних сессий форума Digital Bridge около двух третей своего времени представитель ПРООН рассказывал залу о рекомендациях FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ред.). Зал улыбался, понимая абсурдность некоторых положений. По логике FATF (весьма странного, кстати, органа, но об этом сейчас не будем), если, утрируя, наркоман украл вагон труб, продал их, то виноват в этом трубный завод. Криптовалюты несправедливо демонизируются в представлении обывателя, мол, если крипта — значит, это непременно связано с криминалом, торговлей оружием, наркотиками и пр. Но, с другой стороны, есть официальная статистика, озвученная ФБР, Интерполом, где процент отмывания денег через использование биткоина, криптовалют ничтожен. Там мизерная доля, 7%, кажется, от того объема денег, который проходит на торговле оружием, наркотиками, на различных противоправных действиях через традиционные банковские структуры и оффшоры.

Так что я сторонник регуляции, правильной, мягкой, что побуждает развиваться, которая не задушит экономическую инициативу. Ведь лучше хоть какие-то правила, чем их отсутствие или запреты, потому что иначе начнется хаос. Хаос никому не выгоден. Каждый будет делать то, что он считает нужным, потом быстро наступит бардак, от которого в конечном итоге пострадают все. Обязательный дисклеймер для всех сторон этого вопроса, криптанов и государства: криптовалюты — это не про анархию или уничтожение государства. Это про поиск наиболее эффективных инструментов координации и взаимодействия людей.

О самой большой проблеме

Большая проблема — у нас крайне мало специалистов, которые действительно разбираются в блокчейне. Есть неплохие локальные компетенции в ряде банков, компаний, но людей, которые понимали бы, как работает блокчейн, аудируются смарт-контракты, каким образом регистрируются права, как происходит оборот токенов — их едва ли наберется полтора-два десятка в стране. Этого крайне мало. Таких нет, к сожалению, у регуляторов, законодателей, в основном это экспертная среда. И в этой связи закономерна инициатива Astana Hub, вышеупомянутой образовательной инициативы Binance Academy, которые запустили академическую программу, направленную на нужды промышленности, финансового, образовательного секторов.

Внес свою небольшую лепту в решение этой проблемы — три года назад по крупицам собирал, от Москвы до Оксфорда с Гарвардом, учебный курс «Блокчейн для юристов», который по замыслу должен был увеличить количество юристов, разбирающихся в этом деле. И если 4 года назад я начинал свой путь в качестве цифрового юриста практически в полном одиночестве, страдая от того, что я единственный специалист в Центральной Азии этого профиля, то сегодня у нас уже есть несколько хороших специалистов, как практиков, так и теоретиков, работающих в исследованиях этой отрасли права, и количество их растет с каждым годом.

Сейчас, в связи с развитием сегмента De-Fi, изменениями в регулировании в разных странах мира и др., мы завершаем модернизацию этого курса, одновременно переводя его на казахский, английский, киргизский и узбекский языки. Это большая работа.

Кроме того, сейчас ведется работа по созданию академической программы Digital Law для вузов. С учетом цифровизации нашей экономики и бурным развитием ее отдельных сегментов, таких, как роботизация, WEB 3.0, искусственный интеллект и др., мы не можем позволить себе отставание в этой сфере, — программы подготовки юристов для нужд экономики давно нуждаются в своем апгрейде.

Надеюсь, через пару лет благодаря принятым мерам ситуация с кадрами будет ощутимо лучше.

Поставить паруса под ветер

Интерес к Казахстану в индустрии криптовалют я не связываю с начавшейся войной в Украине. Основной триггер нашего развития в этой сфере — это предпринятые шаги по регулированию крипты, попытка попробовать создать регулируемую среду. И к этому вопросу, безусловно, сейчас приковано внимание всего мира. Казахстан выглядит сейчас как остров стабильности, спокойствия и предсказуемости, показывая крайне эффективную, по оценкам зарубежных экспертов, внешнюю политику, перезагружая отношения со старыми друзьями и соседями, и обзаводясь новыми. И можно только радоваться, что в такой сложной для мировой политики ситуации страну возглавляет высококлассный дипломат, нам всем с этим очень повезло. Мы все видели, как весной удалось отбиться от наложения вторичных санкций, знаю какая колоссальная работа проводилась Администрацией Президента и лично им, правительством Казахстана.

Как казахстанец, горжусь тем, что нам удалось создать один из лучших центров компетенции в СНГ по правовому сопровождению проектов, связанных с блокчейном. Нас знают в Юго-Восточной Азии, Китае, Европе, Америке, СНГ. Это заслуга всего Казахстана и всех наших партнеров.

Сегодня, помимо сопровождения и консультирования ряда международных проектов, мы продолжаем работать над нормотворчеством, консультируя государственные органы, общественные объединения, частные компании — как дома, так и в паре-тройке зарубежных стран. Сопровождаем проекты, ведем экспертизы в Дубае, в Америке, Сингапуре, практически по всему Евросоюзу. На площадке МФЦА мы не участвуем в разработке нормативной базы, они ведут ее сами, но в качестве экспертов консультируем проекты там по тем или иным аспектам юридического структурирования, ведения деятельности, делимся мнениями и опытом.

Как уже сказал выше, приступили к работе над разработкой концепции правового регулирования цифровых финансовых активов в нашей стране. Мы понимаем, что происходит в странах с аналогичной повесткой цифрового развития, ежедневно следим за всей мировой аналитикой, что происходит с регулированием цифровых прав граждан и бизнеса в тех или иных странах, какой дорогой они идут, что они для себя выбрали в качестве ориентиров, какие подходы реализуют.

Казахстан уже становится и может стать одним из мировых хабов по развитию цифровых технологий. В Евразийском пространстве мы точно можем стать первыми. На фоне релокации бизнеса к Казахстану присматриваются компании мирового уровня не только из России. Есть шикарные с мировой точки зрения проекты, которые весьма интересны, — образно выражаясь, по своему потенциалу второй Amazon, Google, SpaceX, безо всякого преувеличения. И очень важно «приземлять» их здесь, создавая все условия для работы. Это было бы большим достижением, имеющим мультипликативный эффект. Очень важно проявлять гибкость и скорость принятия решения регулятором, потому что иначе, потоптавшись, эти проекты уходят за границу в поисках более комфортных и незабюрократизированных условий для работы. К примеру, за рубежом мы получаем лицензии гораздо быстрее, чем здесь, в разы. И это вопрос страновой глобальной конкуренции. Мы можем и должны создать эффективное регулирование и, как бы это цинично, возможно, не звучало, но должны воспользоваться ситуацией, которую дает турбулентность в мировой обстановке, соответствовать моменту. Скорость сейчас очень важна и у нас не будет второго шанса.