В МЦФА заработали первые криптобиржи

Взаимодействие криптобирж МФЦА и казахстанских банков направлено на обеспечение соответствующей регуляторной базы для дальнейшего развития потенциала Казахстана в качестве регионального криптохаба.

В Нур-Султане на площадке МЦФА запущены первые криптобиржи — ATAIX Eurasia и Biteeu Eurasia. Взаимодействие криптобирж МФЦА и казахстанских банков — это пилотный проект, который направлен на обеспечение соответствующей регуляторной базы для дальнейшего развития потенциала Казахстана в качестве регионального крипто-хаба. Проект реализован совместно с Halyk Bank, Altyn Bank и Евразийским банком.

Участники пилотного проекта гарантируют безопасность и сохранность средств клиента. Теперь можно узнать, с каким банком сотрудничает интересующая вас криптобиржа и обменять свои фиатные средства на цифровые или наоборот, вывести криптовалюту на свой банковский счет или в наличные деньги.

Криптобиржи работают на трех языках, круглосуточно. В настоящее время торги и обмен происходят с базовыми криптовалютами — Bitcoin, Etherium и Tether. Ожидается, что в дальнейшем виды криптовалют будут дополняться после их проверки и одобрения регулятором. Ожидается также, что к пилотному проекту присоединятся и другие биржи.

В том случае, если пилотный проект покажет себя успешным, будут внесены изменения в национальное законодательство и в акты МФЦА. Организация торговли цифровыми активами в регулируемом поле поможет обеспечить надлежащую защиту прав розничных и профессиональных инвесторов.