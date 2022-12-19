Казахстан запускает крупнейшую в мире образовательную инициативу в сфере блокчейн

В стране подготовят более 40 тысяч специалистов по блокчейн-технологиям. Первая волна кадров выпустится уже к 2024 году.

19 декабря министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, и председатель правления АО «Центр развития платежных и финансовых технологий Национального Банка Республики Казахстан» Бинур Жаленов подписали меморандум с Binance Kazakhstan в лице Жаслана Мадиева об академическом сотрудничестве.

Казахстан станет первой страной в мире, внедряющая образовательную программу в организациях высшего и (или) послевузовского образования в страновом масштабе. В пилотном режиме 22 ОВПО страны подготовят более 40 тысяч студентов. Сформировавшееся комьюнити профессионалов, получивших знания и навыки в сфере блокчейн-технологий, станет крупным ресурсом для глобального сообщества блокчейн-индустрии. На сегодняшний день это крупнейшая глобальная образовательная инициатива в блокчейн-индустрии, не имеющая аналогов.

«Будучи заинтересованными в подготовке конкурентоспособных специалистов для нашей экономики, мы совместно с представителями IT-сферы создаем прочный фундамент для дальнейшего развития образовательных проектов по этому направлению. Уверен, что благодаря нашему плодотворному сотрудничеству казахстанская система высшего образования станет поставщиком профессионалов в области блокчейн-индустрии не только для нужд экономики Казахстана, но и для глобального рынка труда», — отметил Саясат Нурбек.

«Подписание меморандума с Binance Academy является логическим продолжением нашего сотрудничества с компанией Binance, установленного в рамках визита генерального директора Чанпен Чжао в мае этого года. Подготовка кадров в рамках этого соглашения позволит увеличить долю казахстанских технологий в мировой криптоиндустрии, тем самым достичь цели по развитию регионального криптохаба в Казахстане», — отметил Багдат Мусин.

«Мы поддерживаем цель Казахстана стать ведущим игроком в области цифровых технологий, что было бы невозможно без повышения уровня образования и внедрения блокчейна по всей стране. Binance высоко ценит образование, и Binance Academy является одним из крупнейших учебных центров в блокчейн индустрии. Наше партнерство с государственными организациями Казахстана — это еще один шаг на пути к доступному и стандартизированному блокчейн и криптообразованию для всех», — сказал Глеб Костарев, директор Binance в Азии.

Во встрече также приняли участие руководитель группы по работе с партнерами Binance Academy Стивен Маккалистер, директор Блокчейн Центра Айдана Каскырбек, а также представители профильных вузов, в которых будут внедрены образовательные программы.

«Казахстан, находясь на пути активного развития и внедрения цифровых технологий, стремится подготовить собственные кадры в этом направлении. Данное соглашение дает Казахстану приоритетное право на внедрение образовательных программ на базе знаний Binance в центральноазиатском регионе, что является огромным плюсом для участников Astana Hub. Поскольку обучение будет проходить на базе Блокчейн Центра, располагающегося в Astana Hub, это даст дополнительную возможность студентам быстро внедрять и закреплять полученные знания на практике», — отметил генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.

Binance совместно с образовательным подразделением Binance Academy передают образовательные материалы по блокчейн-инженерии и комплаенсу Блокчейн Центру, а также планируют содействовать в организации обучения и тренинга преподавателей.

Внедрение программы будет проходить в четыре этапа. На первом этапе будут разработаны программы обучения для преподавателей вузов по академическим программам на основе образовательных материалов от Binance Academy. На втором запланировано обучение и тренинг преподавателей вузов по академическим программам совместно с командой Binance Academy (совместные вебинары и лекции). На третьем — разработка академической программы совместно с преподавателями, прошедшими обучение, и руководством вузов. Программа представляет из себя специализацию из 4-5 дисциплин (курсов). На четвертом этапе состоится запуск специализации на базе вузов для студентов.

Тренинг и обучение преподавателей вузов начнется уже в феврале 2023 года и продлится до мая. Обучение студентов начнется с сентября 2023 года.

Напомним, в мае текущего года Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя и генерального директора Binance Чанпена Чжао. В ходе встречи обсуждались перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области образовательных программ в сфере блокчейн-технологий.

Для успешной реализации этого проекта в июне 2022 года ЦРПФТ НБ РК и Astana Hub сформировали проектный офис Блокчейн Центр, нацеленный на поддержку блокчейн-индустрии в регионе путем развития человеческого капитала и цифровых проектов, построенных на технологии распределенных реестров. Центр выстроил стратегию внедрения образовательных программ в ОВПО.