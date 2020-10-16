Смартфон: популярные приложения для Android и iOS — 2020
Казахстанцы все еще предпочитают использовать смартфоны для отдыха и развлечений.
В прошлом году мы делали обзор самых популярных у казахстанцев бесплатных приложений из Play Market и AppStore. В этом году решили сравнить, насколько изменились предпочтения сограждан и тому есть веская причина: Covid-19 кардинально изменил наш образ жизни. В обиход вошли удаленная работа и онлайн-обучение. Казалось бы, смартфоны должны больше использоваться для упомянутых процессов, особенно по сравнению с прошлым годом.
Но нет!
Кардинальных изменений не произошло. Пользователи смартфонов на Android продолжают в основном проводить время за развлечениями. По данным сервиса App Annie, 52 из 100 самых популярных бесплатных приложений, которые скачали граждане Казахстана из Play Market, — это игры (в прошлом году — 58). Мессенджеры удерживают второе место, следом за ними идут банковские приложения и корпоративные утилиты, шопинг в интернет тоже становится популярнее. Принципиальное отличие этого года — в нашу жизнь вошла онлайн-доставка!
Как видно из графика, казахстанцы предпочитают использовать смартфон больше для отдыха, хотя мессенджеры можно рассматривать не только как средство общения, но и как инструмент бизнеса.
Двадцатка самых скачиваемых Android-приложений по состоянию на 12 октября 2020 г. выглядит так (источник — App Annie):
1. Among Us — многопользовательская компьютерная игра на социальную дедукцию
2. Emoji Puzzle! — головоломка на ассоциации
3. TikTok — быстрорастущий сервис для создания и просмотра коротких видео
4. Vlad & Niki 12 Locks — игры с двумя популярными персонажами
5. Telegram — этот мессенджер стал набирать популярность во многом благодаря тому, что в нем можно создавать инфо-каналы
6. Forte — банковское приложение
7. InDriver — сервис по вызову частного извозчика
8. Kaspi.kz — банковское приложение
9. OLX Classifieds — доска объявлений
10. Instagram — сервис для обмена фото и видео, эффективный канал продвижения бизнеса
11. Puppy Town — Merge & Win — игра про собачек
12. Harvest.io — Farming Arcade — игра-симулятор фермера
13. Homebank.kz — еще одно банковское приложение
14. Build Roads — игрушка-симулятор строителя дорог
15. Papers Grade, Please! — игра на проверку знаний
16. Drawmaster — другой мессенджер
17. Likee — Let You Shine — уроков рисования в виде игры
18. Episode — Choose Your Story — сборник интерактивных историй
19. Google Play Games — no comments
20. Brain Up — загадки и пазлы
По-прежнему основу платных приложений составляют игры, тогда как пользователи Apple покупают более разнообразные приложения, и мы это увидим ниже.
Еще в прошлом году мы отметили, что «айфоны» в Казахстане в большей степени рабочий инструмент, чем игрушка, и эта тенденция сохранилась! Это можно объяснить тем, что покупают iPhone люди с большим доходом и, вероятно, более высоким социальным статусом.
В бесплатном топ-100 игр мало, их количество снизилось до 18 против 29 в прошлом году. Нарастили долю программы для бизнеса вроде Zoom и прочие полезные утилиты — их в сотне 16%. Владельцы смартфонов на iOS более вовлечены в соцсети и в блогерство, потому что в AppStore больше скачивают приложения для редактирования видео и фото. Также популярны шопинг и доставка — количество этих приложений намного больше, чем в Play Market — 12 против 5. На «айфонах» также предпочитают слушать музыку на стриминговых платформах, чего не скажешь про «андроиды».
Так выглядит топ-20 бесплатных приложений для iOS по состоянию на 12 октября 2020 г. (источник — App Annie):
1. Among Us — и здесь эта игрушка, как и на Андроиде, — чемпион
2. WhatsApp Messenger
3. Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями
4. YouTube — no comments
5. Telegram — мессенджер
6. TikTok — видео-сервис
7. Kaspi.kz — банковское приложение
8. VK — Вконтакте
9. OLX.kz — объявления Казахстана
10. InDriver — пассажирский сервис
11. 2GIS — электронный справочник и навигатор
12. Yandex Go — такси и доставка
13. InShot — видео-редактор
14. Shazam: Music Discovery — сервис распознавания музыки
15. Kolesa.kz — авто объявления
16. AliExpress Shopping App — онлайн-шоппинг
17. Forte — приложение FortBank
18. Krisha.kz — Вся недвижимость
19. Email App — почта Mail.ru
20. PUBG Mobile — New Era — игра
Что касается платных приложений, то и здесь игры лидируют по количеству скачиваний, но владельцы «айфонов» чаще покупают развивающие и обучающие приложения для взрослых и детей типа трекера сна или ментальных карт, популярны также разные платные приложения для блогеров.
Вывод: владельцы iPhone используют приложения не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.