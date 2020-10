Смартфон: популярные приложения для Android и iOS — 2020

Казахстанцы все еще предпочитают использовать смартфоны для отдыха и развлечений.

В прошлом году мы делали обзор самых популярных у казахстанцев бесплатных приложений из Play Market и AppStore. В этом году решили сравнить, насколько изменились предпочтения сограждан и тому есть веская причина: Covid-19 кардинально изменил наш образ жизни. В обиход вошли удаленная работа и онлайн-обучение. Казалось бы, смартфоны должны больше использоваться для упомянутых процессов, особенно по сравнению с прошлым годом.

Но нет!

Кардинальных изменений не произошло. Пользователи смартфонов на Android продолжают в основном проводить время за развлечениями. По данным сервиса App Annie, 52 из 100 самых популярных бесплатных приложений, которые скачали граждане Казахстана из Play Market, — это игры (в прошлом году — 58). Мессенджеры удерживают второе место, следом за ними идут банковские приложения и корпоративные утилиты, шопинг в интернет тоже становится популярнее. Принципиальное отличие этого года — в нашу жизнь вошла онлайн-доставка!

Как видно из графика, казахстанцы предпочитают использовать смартфон больше для отдыха, хотя мессенджеры можно рассматривать не только как средство общения, но и как инструмент бизнеса.

Двадцатка самых скачиваемых Android-приложений по состоянию на 12 октября 2020 г. выглядит так (источник — App Annie):

1. Among Us — многопользовательская компьютерная игра на социальную дедукцию

2. Emoji Puzzle! — головоломка на ассоциации

3. TikTok — быстрорастущий сервис для создания и просмотра коротких видео

4. Vlad & Niki 12 Locks — игры с двумя популярными персонажами

5. Telegram — этот мессенджер стал набирать популярность во многом благодаря тому, что в нем можно создавать инфо-каналы

6. Forte — банковское приложение

7. InDriver — сервис по вызову частного извозчика

8. Kaspi.kz — банковское приложение

9. OLX Classifieds — доска объявлений

10. Instagram — сервис для обмена фото и видео, эффективный канал продвижения бизнеса

11. Puppy Town — Merge & Win — игра про собачек

12. Harvest.io — Farming Arcade — игра-симулятор фермера

13. Homebank.kz — еще одно банковское приложение

14. Build Roads — игрушка-симулятор строителя дорог

15. Papers Grade, Please! — игра на проверку знаний

16. Drawmaster — другой мессенджер

17. Likee — Let You Shine — уроков рисования в виде игры

18. Episode — Choose Your Story — сборник интерактивных историй

19. Google Play Games — no comments

20. Brain Up — загадки и пазлы

По-прежнему основу платных приложений составляют игры, тогда как пользователи Apple покупают более разнообразные приложения, и мы это увидим ниже.

Еще в прошлом году мы отметили, что «айфоны» в Казахстане в большей степени рабочий инструмент, чем игрушка, и эта тенденция сохранилась! Это можно объяснить тем, что покупают iPhone люди с большим доходом и, вероятно, более высоким социальным статусом.

В бесплатном топ-100 игр мало, их количество снизилось до 18 против 29 в прошлом году. Нарастили долю программы для бизнеса вроде Zoom и прочие полезные утилиты — их в сотне 16%. Владельцы смартфонов на iOS более вовлечены в соцсети и в блогерство, потому что в AppStore больше скачивают приложения для редактирования видео и фото. Также популярны шопинг и доставка — количество этих приложений намного больше, чем в Play Market — 12 против 5. На «айфонах» также предпочитают слушать музыку на стриминговых платформах, чего не скажешь про «андроиды».

Так выглядит топ-20 бесплатных приложений для iOS по состоянию на 12 октября 2020 г. (источник — App Annie):

1. Among Us — и здесь эта игрушка, как и на Андроиде, — чемпион

2. WhatsApp Messenger

3. Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями

4. YouTube — no comments

5. Telegram — мессенджер

6. TikTok — видео-сервис

7. Kaspi.kz — банковское приложение

8. VK — Вконтакте

9. OLX.kz — объявления Казахстана

10. InDriver — пассажирский сервис

11. 2GIS — электронный справочник и навигатор

12. Yandex Go — такси и доставка

13. InShot — видео-редактор

14. Shazam: Music Discovery — сервис распознавания музыки

15. Kolesa.kz — авто объявления

16. AliExpress Shopping App — онлайн-шоппинг

17. Forte — приложение FortBank

18. Krisha.kz — Вся недвижимость

19. Email App — почта Mail.ru

20. PUBG Mobile — New Era — игра

Что касается платных приложений, то и здесь игры лидируют по количеству скачиваний, но владельцы «айфонов» чаще покупают развивающие и обучающие приложения для взрослых и детей типа трекера сна или ментальных карт, популярны также разные платные приложения для блогеров.

Вывод: владельцы iPhone используют приложения не только для развлечений, но и как инструмент для развития, оптимизации финансов и личного времени.