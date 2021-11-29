InnoWeek.Uz-2021 29.11.2021 Фоторепортаж с Международной недели инновационных идей InnoWeek.Uz-2021, прошедшей в Ташкенте. Свежие новости В Ташкенте прошла Международная неделя инновационных идей «InnoWeek.Uz-2021» В Узбекистане ликвидируют монополию на внешний интернет-канал «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT О цифровой трансформации крупных и средних компаний — 25–29 октября на No-Code Марафоне от Террасофт «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Террасофт приглашает на первый недельный No-Code Марафон — регистрация уже открыта «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT О цифровой трансформации крупных и средних компаний — 25–29 октября на No-Code Марафоне от Террасофт «Фоторепортажи» — новый раздел на сайте PROFIT Террасофт приглашает на первый недельный No-Code Марафон — регистрация уже открыта Казахстанские стартапы могут побороться за €10 000 В Узбекистане внедрят виртуальные кассы Больше новостей Статьи В числе первых: Softline Казахстан совместно с Check Point Software Technologies защищают бизнес Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Будущее казахстанских распределительных электросетей в эпоху декарбонизации Марат Абдилдабеков, «Казахтелеком»: «облака» перестали быть модным термином. Теперь это необходимость! Как оптоволокно приведет медицину в село В числе первых: Softline Казахстан совместно с Check Point Software Technologies защищают бизнес Арт и Веб: не близнецы, и даже не братья Казахтелеком + Кселл: чет или нечет? Будущее казахстанских распределительных электросетей в эпоху декарбонизации Марат Абдилдабеков, «Казахтелеком»: «облака» перестали быть модным термином. Теперь это необходимость! Как оптоволокно приведет медицину в село Больше статей