Как оптоволокно приведет медицину в село

С приходом телемедицины сельчане начнут получать необходимую специализированную медицинскую помощь врачей общей практики и медработников узкой направленности.

«Казахтелеком» завершает реализацию крупнейшего инфраструктурного проекта страны — строительство сети широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных линий связи в сельских населенных пунктах страны. На данный момент завершающие работы ведутся в оставшихся 5 селах Жамбылской и 20 селах Туркестанской областей. Закончены работы в 803 населенных пунктах, расположенных в разных регионах страны. В результате доступ к качественной, надежной связи и высокоскоростному интернету получили 2496 государственных и муниципальных учреждений, из них 736 больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Последнее архиважно, поскольку позволит на деле реализовать поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и экс президента Нурсултана Назарбаева, по развитию и внедрению телемедицины. Выступая на прошедшем предвыборном съезде партии Нур Отан Касым-Жомарт Токаев, говоря о задачах партии на предстоящий электоральный период, прямо заявил, что считает одним из важнейших приоритетов «формирование здоровой, интеллектуальной нации». «Будет завершено создание Единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности», — подчеркнул президент страны.

Что такое и для чего нужна телемедицина

Казахстанская телемедицина начала развиваться еще в 2004 году. В большей мере благодаря Кодексу Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения». В рамках проекта Министерство здравоохранения и социального развития создало Национальную телемедицинскую сеть Республики Казахстан для увеличения доступности специализированной медицинской помощи сельскому населению в 14-ти областях. Телемедицина пришла на помощь значительной части населения страны: большая часть казахстанцев проживает именно в сельской местности.

В том же 2004 году начала развиваться и государственная программа «Развитие села», в рамках которой был запущен проект «Развитие мобильной и телемедицины в здравоохранении аульной (сельской) местности». Проект рассчитывался для пациентов из отдаленных областных и республиканских центров для получения телемедицинских консультаций квалифицированных врачей. Расширение сети телемедицины будет иметь решающее значение для повышения качества медицинской помощи сельчанам к 2050 году.

Однако полноценное ее внедрение и эффективное использование было ограничено объективными техническими факторами — отсутствием в большинстве сельских населенных пунктов страны качественной связи и надежного высокоскоростного интернета. Дело в том, что телемедицину можно разделить на три категории по техническим характеристикам:

— режим реального времени — применяется для качественной связи между пациентом и врачом в режиме онлайн. Минус: требует пропускную способность минимум в 256 Кбит/с;

— режим записи, хранения и дальнейшей передачи данных — используется для записи видео пациентом, когда врач не доступен для связи. Видеоролик хранится на сервере, получив к нему доступ, врач ставит предварительный или окончательный диагноз и назначает лечение или дополнительное обследование;

— режим удаленного мониторинга — практикуется для наблюдения за больными с хроническими заболеваниями, пациентами с установленным диагнозом и уже назначенным лечением. Врачи отслеживают состояние пациентов с использованием дополнительных устройств и датчиков.

Любая информация о пациентах, полученная медицинским персоналом, в обязательном порядке кодируется и дополнительно зашифровывается прежде чем будет отправлена по сети Интернет. Дистанционный биомониторинг применяется сотрудниками медицинских учреждений для отслеживания состояния здоровья своих пациентов. Такие системы требуют специальное высокотехнологичное оборудование. С его помощью врач может проводить приемы, консультации, а в некоторых случаях и операции на расстоянии.

Следует подчеркнуть, что удаленные системы наблюдения актуальны для отслеживания пациентов, которые не способны самостоятельно проводить необходимые лечебные манипуляции. К такой категории граждан относятся пожилые люди и лица с той или иной группой инвалидности. Кроме того, телемедицина важна для пациентов, нуждающихся в регулярных или оперативных обследованиях.

Все это стало возможно благодаря масштабному развитию микроэлектроники, широкополосного мобильного доступа к сети и технологии Интернета вещей (Internet of Things — IoT). Технологии IoT и системы по обработке больших данных (Big Data) имеют высокую значимость для телемедицины: биометрические датчики пациентов передают данные о состоянии здоровья в централизованное хранилище, где и происходит обработка полученной информации. Причем информация анонимна — система знает только необходимые для врача параметры пациента, игнорируя данные, по которым можно идентифицировать человека. На основе полученных данных делаются выводы о картине самых ранних симптомов тех или иных заболеваний, которые в последующем будут использованы в системах телемедицины. Применение подобных датчиков вполне реально уже сейчас — люди привыкли носить миниатюрные датчики на своем теле: фитнес-трекеры, GPS-датчики и другие подобные устройства.

Как видно из вышеперечисленного — надежный скоростной интернет является непременным условием для эффективной работы системы. Кроме того, следует подчеркнуть, что телемедицина используется не только для консультаций пациентов. Она удобна для обучения сотрудников и консультаций опытными специалистами менее опытных в процессе проведения операций.

История телемедицины

История телемедицины началась в США. В далеких 50-х американские ученые предприняли первые попытки использования интерактивного здравоохранения с использованием телекоммуникаций. Внедрение телемедицины в Казахстане берет начало в СССР: в 70-е медики отправляли анализы и ЭКГ в более крупные медицинские и консультативные центры для получения более развернутых исследований.

Сейчас телемедицина получила невероятный скачок развития: инфокоммуникационные технологии постоянно модернизируются, многие люди владеют достаточно мощными гаджетами для получения медицинской помощи в режиме онлайн.

Уже долгие годы больницы развитых стран пользуются технологиями телемедицины для врачебных консультаций в селах. Более того, по состоянию на 2020 год больше половины слаборазвитых и развивающихся стран используют телемедицину для поддержки здравоохранения в труднодоступных населенных пунктах. Кроме того, телемедицина стала выходом для интенсивной терапии в чрезвычайных ситуациях.

На фото: система телемедицины Федерального центра нейрохирургии, обеспечивающая консультации в режиме реального времени. Тюмень, 2013 год.

Решающими для развития телемедицины стали 2019-20 годы. Пандемия внесла свои коррективы в медицину: количество зараженных людей росло в геометрической прогрессии — медицинские работники просто обязаны были реагировать максимально четко и быстро. Кроме того, жесткие карантинные меры по сдерживанию коронавирусной инфекции показали важность и необходимость телемедицины: она становится единственным доступным и безопасным инструментом здравоохранения для удаленного приема, ведения и лечения больных.

Настоящее и будущее

Сейчас Национальная телемедицинская сеть (НТМС) решает социальные проблемы и устраняет разрыв между городом и село в доступности специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи.

В рамках стратегии развития телемедицины на 2017–2021 гг. Министерство здравоохранения Казахстана намерено расширять потенциал цифрового здравоохранения и продолжать внедрение «инновационных медицинских услуг»: приложений для мобильных устройств по комплексному ведению, профилактике и лечению болезней.

Планируется, что значительная часть онлайн-приемов через сеть телемедицины будет отведена ведению хронических заболеваний неинфекционного характера. Согласно данным за 2016 год, специалисты из 15 областных больниц, детской областной больницы Шымкента и 14 государственных городских больниц провели свыше 28 000 онлайн-консультаций. Что характерно, большая часть онлайн-приемов была посвящена вопросам кардиологии, пульмонологии и неврологии.

Человечество вступило в эпоху высоких технологий — количество людей, пользующихся телемедициной, растет с каждым годом. Специалисты предполагают, что в скором времени телемедицина станет международным содружеством врачей. Такой расклад позволит людям получать необходимые консультации в режиме реального времени, не выходя из дома — выезжать в другие страны за медицинскими рекомендациями более не понадобится. Такая оперативность поможет спасти миллионы жизней тяжелобольных пациентов. Более того, предполагается создание общемировой медицинской базы данных: абсолютно вся информация о здоровье человека будет храниться в интернете и станет доступной для тысяч медицинских специалистов, подключенных к программе.

Правительство Казахстана на протяжении последних лет инвестирует немалые средства в новые технологии для предоставления услуг здравоохранения жителям отдаленных населенных пунктов — с приходом телемедицины сельчане начнут получать необходимую специализированную медицинскую помощь врачей общей практики и медработников узкой направленности. Завершение «Казахтелекомом» в 2020 году проекта ВОЛС сделает это повседневной реальностью.