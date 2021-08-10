В числе первых: Softline Казахстан совместно с Check Point Software Technologies защищают бизнес

Каиргельды Тураханов и Тимур Кобжанов рассказали о расширении возможностей IT-сервисов в направлении кибербезопасности.

В 2020 году в Австрии (г. Вена), на ежегодной конференции одного из ведущих мировых поставщиков решений для кибербезопасности Check Point Software Technologies — CPX 360 2020, компания Softline Казахстан получила высший партнерский статус Check Point 4 Stars Expert Partner. Данный статус присваивается партнерам с большим опытом внедрения и технической поддержки решений Check Point.

В рамках данного достижения руководитель департамента сервисных продаж Каиргельды Тураханов, и менеджер по продаже решений Check Point в Softline Казахстан Тимур Кобжанов рассказали о расширении возможностей IT-сервисов в направлении кибербезопасности, над которыми работают в Softline, глобальной IT-компании с уникальной экспертизой, и Check Point Software Technologies, ведущем поставщике решений по кибербезопасности для бизнеса и государственного сектора во всем мире.

— Коллеги, в 2019 году компания Softline Казахстан поставила себе амбициозную цель — достигнуть высшего партнерского статуса 4* от Check Point Software Technologies, тщательно проработав программу по развитию, продвижению и увеличению продаж решений Check Point в регионе. Цель была достигнута. И уже в текущем году Softline Казахстан провела встречу с представителями Check Point Software Technologies для обсуждения дальнейших планов продвижения решений вендора и развития сотрудничества на глобальном уровне для расширения возможностей IT-сервиса в направлении информационной безопасности. К каким планам, прогнозам, обоюдным целям пришли обе стороны по итогам переговоров?

— Каиргельды: Действительно, в рамках сотрудничества в регионах присутствия Softline в странах Восточной Европы и Центральной Азии была проведена конференция в г. Батуми (Грузия), в ходе которой удалось обсудить план по развитию совместного бизнеса. Softline Казахстан, являясь обладателем наивысшего партнёрского статуса в Центральной Азии, имеет в штате высококвалифицированных инженеров с подтвержденными сертификатами уровня CCSE. На конференции удалось обсудить запуск пилотного проекта по предоставлению решений Check Point Software Technologies в нашей облачной инфраструктуре SL Cloud, находящейся на территории Казахстана, а также обговаривалось расширение парка демо-устройств.

— Какие решения вендора наиболее востребованы среди казахстанских заказчиков?

— Тимур: Я бы сказал, что сегодня востребована вся линейка решений, поскольку она дает возможность заказчикам строить комплексную безопасность на должном уровне с удобной системой управления, которая считается золотым стандартом в отрасли.

К слову, компания Check Point Software Technologies не так давно обновила линейку устройств и объединила свои решения в три категории:

— категория решений по безопасности для конечных рабочих станций и мобильных устройств пользователей и безопасного доступа.

— эта категория решений по защите сетевой инфраструктуры и промышленных сетей. Это исторически лучшие NGFW в индустрии, что было подтверждено последними техническими тестами портала CyberRating.org в 2021 году, где firewall от компании Сheck Point Software Technologies показал самые высокие результаты и получил рейтинг AAA.

— продукты по защите облачных решений и безопасной разработке DevSecOps с использованием облаков и контейнеризации.

— Могли бы вы разделить по сегментам и отраслям, в процентном соотношении, какие организации приобретают у Softline решения Check Point Software Technologies? Например, частные компании, государственные структуры? Профиль учреждений?

— Каиргельды: В процентах сложно сказать, поскольку полная картина, наверное, есть только у самого вендора — Check Point Software Technologies. Исторически основными группами заказчиков Softline Казахстан по решениям Check Point являются финансовые организации, нефтегазовая отрасль, госсектор и ритейл.

В условиях пандемии мы наблюдаем повышение спроса на облачные решения, это связано с ускорением темпов трансформации и цифровизации в компаниях Казахстана. Что, в свою очередь, и вызывает рост инцидентов ИБ. Бизнес и госструктуры в период пандемии активно переходят в онлайн и в такой ситуации, как никогда, требуется надежность и высокая защита сервисов.

— На какие решения вендора делается особый упор в 2021 году?

— Тимур: Я бы не стал выделять какое-то одно направление, поскольку безопасность требует комплексного подхода, но, думаю, рост количества компаний, перешедших в онлайн, влечет за собой и необходимость защиты онлайн-сервисов. Для таких заказчиков у Check Point Software Technologies есть решение WAAP (Web Application and API Protection), это эволюция решений класса WAF (Web Application Firewall), упрощающих процесс использования за счет адаптивного обучения в процессе работы и, к тому же, оно значительно ниже по стоимости, чем у конкурентных компаний.

— Получение высшего партнерского статуса Check Point 4 Stars Expert Partner свидетельствует о профессионализме сейловой и технической экспертизы команды Softline Казахстан по решениям производителя. Какие преимущества дает данный статус компании, как провайдеру услуг в сфере цифровой трансформации на рынке Казахстана?

— Каиргельды: Полученный статус демонстрирует высокую квалификацию наших специалистов и гарантирует заказчикам отличный уровень сервиса и позволяет оказывать первую линию технической поддержки, подтвержденную статусом CSP сервис-провайдера Check Point. Это особенно актуально не только для клиентов из Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии.

— Softline Казахстан начала сотрудничество с Check Point Software Technologies в 2006 году. Можете отметить основные совместные достижения по расширению возможностей IT-сервиса на территории Казахстана касательно направления кибербезопасности? Ключевые проекты, значимые события за 15 лет?

— Каиргельды: С 2016 года компания Check Point Software Technologies провела перезагрузку в регионе и расширила дистрибьюторскую сеть с быстрой логистикой, профессиональными специалистами и большим парком демо-устройств. Зачастую заказчикам важно присутствие производителя в регионе, быстрая и качественная работа технической поддержки, особенно когда это касается безопасности критических инфраструктур.

На данный момент мы не можем разглашать проекты, такие вопросы требуют согласования со стороны клиента, и далеко не все готовы раскрывать информацию об используемых технологиях в своей безопасности.