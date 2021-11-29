В Ташкенте прошла Международная неделя инновационных идей «InnoWeek.Uz-2021»

Проведенные в рамках Недели встречи, конкурсы, конференции, презентации объединили большое количество участников.

Международная неделя инновационных идей, организованная Министерством инновационного развития Узбекистана, стала площадкой для представления отечественных и зарубежных научных и инновационных проектов, обмена опытом между учеными, исследователями, представителями крупных компаний. Это мероприятие было в центре внимания местных и зарубежных СМИ. Проведенные в рамках Недели встречи, конкурсы, конференции, презентации объединили большое количество участников.

«Гости, посетившие мероприятие, ученые-эксперты стали свидетелями не только идей, но и работ, ставших инновационными, а также готовых к коммерциализации разработок, — сказал министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов. — Это и было нашей целью: мы решили, что в рамках недели не будет представлено разработок, которые не стали инновациями. Надо чаще проводить такого рода выставки, и мы хотим сделать это традицией».

В мероприятиях в рамках InnoWeek.Uz-2021 принял участие 131 гость из 18 стран, а также 14,5 тысяч участников (7,1 тысяч из них онлайн) из 380 организаций и предприятий.

Международная неделя инновационных идей InnoWeek.Uz-2021 начала свою работу под девизом «Инновации в эпоху постпандемии: зеленые технологии, искусственный интеллект, технологическая революция, система стартапов» и в ее рамках были организованы свыше десятка мероприятий. В частности, прошли конференции, посвященные инновациям в период постпандемии на тему «Искусственный интеллект — основа технологического развития», по направлению развития водородной энергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективных источников, а также региональный семинар, посвященный инновационным стратегиям коммерциализации исследований и передаче технологий, которые привлекли ученых и специалистов со всего мира. В рамках этих и других мероприятий были обсуждены актуальные проблемы и вопросы.

В рамках недели также были награждены победители марафона технологического развития TechnoWays, вручены нагрудные знаки «Лидер инновационных идей». Проведен конкурс International Robotics Challenge 2021 и V Фестиваль знаний и культуры детей тюркского мира.

В рамках Недели у участников была возможность обменяться опытом и обсудить достижения, наладить взаимодействие в области науки, инноваций и технологий с участниками из Татарстана, Турции и Украины. Делегации из этих стран также приняли участие в мероприятиях Недели. Кроме того, подписан ряд соглашений и меморандумов с иностранными компаниями.

Также прошла презентация национального научного портала и обновленного сайта Министерства инновационного развития Узбекистана, с презентациями которых ознакомили гостей и участников мероприятия представители Центра научно-технической информации при Мининноваций. Разработка национального научного портала была отмечена в Указе президента «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года» от 29 октября 2020 года. В рамках исполнения этого поручения по адресу Nsp.gov.uz запущен национальный научный портал.

Национальный научный портал содержит сведения о конкурсах проектов, модуль для ученых (докторантов, по направлению издательской деятельности, специалистов, интересующихся научными стажировками, программами международных грантов), а также дайджест новостей и аналитические сведения, информационную базу отечественных и зарубежных конференций (около 450), сведения о меморандумах, заключенных с международными организациями, финансовыми институтами, зарубежными организациями (около 15), реестры диссертаций (свыше 3000), сведения об объектах интеллектуальной собственности (около 174), а также сведения о результативных проектах в модуле, который касается научных разработок и инновационных идей (143).

В заключение министр инновационного развития наградил лучших участников Выставки инновационных продуктов и технологий, коммерциализированных проектов в рамках Форума коммерциализации и топ-10 организаций в Национальном рейтинге научной и инновационной деятельности в 2020 году. Кроме того, грантами награждены победители объявленного Министерством инновационного развития конкурса стартап-проектов.

Награждены участники лучших стартап-проектов выставки в рамках конкурса «Лучшие инновационные продукты» недели «InnoWeek.Uz-2021».

В продолжение Недели было опубликовано более 250 материалов в 30 местных электронных СМИ с охватом 5 миллионов просмотров. Опубликовано более 40 материалов в зарубежных интернет-СМИ, 15 статей в печатных СМИ. Мероприятие освещалось 8 местными телеканалами, которые выпустили 50 телематериалов, более чем 10 радиоканалов дали в эфир свыше 30 трансляций. В социальных сетях размещено более 800 фото и видео. Все события недели транслировались в прямом эфире на виртуальной площадке сайта Министерства инновационного развития Узбекистана.