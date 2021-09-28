Марат Абдилдабеков, «Казахтелеком»: «облака» перестали быть модным термином. Теперь это необходимость!

Вопросы хранения данных становятся все более актуальными в свете того, что объемы информации колоссально растут с каждым годом.

Локдаун 2020 года, негативно повлиявший практически на все индустрии, стимулировал рост спроса на услуги дата-центров и облачные сервисы. Переход на удаленный формат работы и ускоренная цифровизация бизнес-процессов во многих компаниях подстегнули спрос на вычислительные ресурсы. Согласно данным аналитиков Research And Markets, объем мирового рынка дата-центров по итогам 2020 года составил 59,3 млрд долларов. Эксперты уверены в том, что рост рынка сохранится — согласно ожиданиям, он будет расти на 13,4% ежегодно, достигнув к 2027 году 143,4 млрд долларов.

О том, каково текущее состояние и перспективы рынка центров обработки данных в РК, а также о развитии облачных технологий и преимуществах виртуализации в интервью Profit.kz рассказал главный директор по инфокоммуникационным технологиям АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

— Марат Мухтарович, спрос на коммерческие дата-центры находится в стадии уверенного роста. Насколько компания сегодня отвечает запросам рынка? Продолжится ли развитие коммерческих дата-центров?

— Да, спрос на услуги центров обработки данных продолжает оставаться высоким. По объемам введенных стоек ЦОД «Казахтелеком» занимает лидирующую позицию на рынке РК. Из 2 030 стоек по рынку 73% или 1500 стоек введены в ЦОДах «Казахтелеком». И в настоящее время их утилизация в среднем составляет 95-98%.

Мы планируем и дальше развиваться в этом направлении. В текущем году мы усилили мощности ЦОД в г. Алматы, запустив в эксплуатацию модульный центр обработки данных общей емкостью 168 стоек. Учитывая, что ресурсы на юге страны мы практически исчерпали, эта мера стала базовой необходимостью. В перспективе мы также планируем провести модернизацию существующего ЦОД в г. Акколь с увеличением монтированной емкости на 106 стоек, а также начать строительство модульного ЦОД класса TIER3 в г. Нур-Султан.

Кроме того, несмотря на то, что традиционно основными услугами ЦОД являются услуги физического хостинга, такие как Co-location, Dedicated, Rent a Rack, аренда инфраструктуры и дополнительные сервисы, в ближайшее время мы планируем расширять линейку цифровых сервисов и увеличивать мощности для оказания облачных услуг.

— Почему на развитие именно облачных услуг «Казахтелеком» устремляет свое внимание?

— Стоит отметить, что за последние пять лет объем виртуализированных ресурсов в компании увеличился в 30 раз, а это говорит о том, что облачные услуги активно завоевывают свою нишу на рынке Казахстана.

Кроме того, форс-мажорная ситуация, сложившаяся в экономике в 2020 году, подтвердила актуальность и востребованность эластичной облачной модели с точки зрения оптимизации затрат, в первую очередь, снижения CAPEX. Высокая потребность в производительности по запросу для более быстрого перехода к цифровым форматам (таким как доставка продуктов и услуг, перевод сотрудников на «удаленку», онлайн-мероприятия и т. д.) требует оперативных решений и больших ресурсных мощностей. К сожалению, физические ресурсы дата-центров ограничены, а их строительство требует значительных трудозатрат, инвестиций и продолжительного времени. В данном случае дефицит физических ресурсов стал одним из драйверов роста сегмента облачных услуг, а необходимость бизнеса снижать затраты привела к поиску удобных облачных решений «под ключ».

Мобильность и виртуальные ресурсы уже стали трендом. Так, во втором квартале 2021 года расходы на услуги облачной инфраструктуры по всему миру увеличились на 36%, до 47 млрд долларов. Согласно свежим данным Canalys, расходы на услуги облачной инфраструктуры выросли более чем на 5 млрд долларов по сравнению с первым кварталом года, и на 12 млрд долларов — по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Востребованность «облака» только возрастает. В том числе, в силу роста объема данных, которые необходимо хранить и обрабатывать. Поэтому сегодня «облако» уже перестало быть модным термином и превратилось в необходимость.

— На что ваша компания в первую очередь обращает внимание при развитии облачных услуг? Какие продукты в настоящее время наиболее востребованы среди клиентов — SaaS или IaaS?

— На базе ресурсов ЦОД «Казахтелеком» реализует облачные услуги по нескольким видам решений: IaaS (инфраструктура как сервис), услуги SaaS (софт или программное обеспечение как сервис) и услуги PaaS (платформы как сервис).

Доля выручки от продаж услуг IaaS в АО «Казахтелеком» составляет 40% от всех облачных услуг. Рост продаж в 2020 году составил 4%, а в 2021 году — уже 46%.

В настоящее время к IaaS-услугам, пользующимся массовым спросом среди широкого круга бизнес-заказчиков, относятся аренда виртуальных серверов и виртуальных дата-центров, а также услуги по хранению данных и связанные с ними услуги по защите и восстановлению данных. Как показывает практика, услуги IaaS компании чаще всего применяют для размещения и хранения данных, тестирования и разработки программного обеспечения, подключения резервных ресурсов в условиях пиковых нагрузок, создания резервного дата-центра или как альтернативную площадку при замене оборудования. Но возможности облачных ресурсов значительно шире.

В виртуальных ресурсах сегодня заинтересованы все прогрессивные компании. В первую очередь потому, что это выгоднее, чем вкладывать инвестиции в строительство собственного дата-центра или закупать дорогостоящее серверное оборудование. Во-вторых, это удобно. Настроить облачный IaaS можно в несколько кликов, а на создание готовой инфраструктуры понадобится от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от масштабов предприятия.

К услугам SaaS относятся такие сервисы, как облачная бухгалтерия, облачный вебинар, облачная ВКС, Firewall, антивирус и прочее программное обеспечение. Доля выручки по этим услугам у нас составляет 57%, а рост выручки в 2021 году составил 44%. В основном этот рост произошел за счет продаж услуг безопасности, таких как firewall, антивирус и антиDDoS. Ввиду перехода на онлайн-платформы и стремления бизнеса обезопасить свои данные сервисы для обеспечения безопасности становятся все более популярными.

Что касается PaaS, то эти услуги в «Казахтелеком» только развиваются. На базе открытой цифровой платформы Ismet.kz представлены партнерские сервисы и программное обеспечение, система электронного документооборота, услуги таргетированной рекламы. Платформа для малого и среднего бизнеса набирает обороты и уже становится популярной. Планы по расширению спектра услуг и востребованных сервисов у нас достаточно амбициозные.

Важно также добавить, что помимо облачных сервисов на базе ресурсов ЦОД «Казахтелеком» активно реализует собственные крупные цифровые проекты, включая и государственные. Среди них — облачное видеонаблюдение, услуги оператора фискальных данных, IoT или Интернет вещей, маркировка и прослеживаемость товаров и так далее. Доля этих услуг в структуре наших услуг ЦОД составляет 35%, с ростом на 42% в 2021 году.

В ближайшее время мы планируем и дальше развиваться во всех направлениях облачных сервисов и цифровых проектов. Уже в следующем году «Казахтелеком» планирует расширить линейку своих облачных сервисов в партнерстве с казахстанскими и зарубежными компаниями, вывести в широкие массы услуги Big Data, расширить спектр услуг открытой цифровой платформы, начать реализацию ресурсов, в том числе виртуальных, на базе нового модульного ЦОД в Алматы. И это далеко не все планы, которые мы готовы реализовать для удовлетворения растущего спроса на облачные услуги.

— Раз вы заговорили о развитии направления Big Data, расскажите, что запланировано в этом направлении?

— Сейчас все больше компаний переходит на принятие решений, которые базируются на данных Data Driven Decisions. Мы сравнительно давно используем различные решения для анализа клиентских данных. У нас есть программно-аппаратный комплекс Big Data, в котором сосредоточено большое количество информации из внутренних и внешних источников. Сейчас унифицируются подходы к работе дата-аналитиков на стороне бизнес-подразделений. Совсем скоро планируем запустить фабрику данных — это наш новый проект, который включает в себя как изменения на уровне процессов, все большего вовлечения бизнеса в процессы Data Governance, так и изменения на уровне организационной структуры и информационных систем.

— Для развития практики Data Governance необходимо проектирование зрелой ИТ-инфраструктуры. Насколько ИТ-инфраструктура «Казахтелеком» соответствует этим требованиям?

— В настоящее время все наши усилия и ресурсы направлены на то, чтобы в ближайшие полтора-два года ИТ-инфраструктура компании соответствовала мировым стандартам для цифровых сервисов. Для реализации проектов в рамках цифровой трансформации необходимо сделать ИТ-архитектуру гибкой и востребованной, и эта задача в настоящее время для нас является приоритетной.

ИТ-направление компании также играет ключевую роль в развитии цифровых каналов онлайн-взаимодействия с клиентами. Эти каналы тесно взаимосвязаны с ИТ-системами «Казахтелеком», и от того, насколько гибкими будут эти системы, будет зависеть скорость изменений, которые мы можем предложить возрастающим потребностям рынка.

В числе важных составляющих нашей цифровой трансформации лежит целевая ИТ-архитектура, а один из важных результатов цифровой трансформации — переход на микросервисную ИТ-архитектуру. Отмечу, что в основу изменений и перехода на цифровую архитектуру легли рекомендации международной некоммерческой организации TeleManagement Forum (TM Forum). Применение методологии и стандартов TM Forum позволяют нам повысить эффективность работы за счет оптимизации бизнес-процессов, а также осуществить переход к более гибкой и эффективной ИТ-архитектуре. Это обеспечивается за счет переноса всего ИТ-ландшафта, включая оборудование, программное обеспечение и информационные системы, в единую систему ABACUS. Эта система представляет собой пакет программного обеспечения, используемый для моделирования ИТ-архитектуры. Теперь все изменения, вносимые в ИТ-среду «Казахтелеком», отображаются в ABACUS в онлайн-режиме. Таким образом, централизованное и непрерывное развитие цифровой архитектуры упрощает взаимодействие не только внутри компании, но и с клиентами, позволяя нам развивать новые цифровые каналы обслуживания.

Кроме того, мы систематически проводим работы по замене и апгрейду оборудования. В настоящее время в стадии разработки находится проект по георезервированию наиболее критичных внутренних информационных систем компании. Создание георезерва позволит значительно повысить доступность и отказоустойчивость критичных информационных систем и минимизировать простои, связанные со сбоями программного и аппаратного обеспечения или инфраструктуры основного ЦОД. Мы планируем приступить к реализации этого проекта уже в следующем году. А в качестве площадки для создания георезерва мы выбрали один из наших центров обработки данных, который отвечает всем поставленным требованиям.