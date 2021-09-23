«Казахтелеком» ввел в эксплуатацию новый модульный ЦОД общей площадью 180 кв.м.

Мощности центров обработки данных в Алматы значительно усилены.

Дивизион информационных технологий — филиал АО «Казахтелеком» запустил в эксплуатацию новый модульный центр обработки данных в Алматы мощностью 168 стойко-мест. Этот проект — уникальный среди существующих центров обработки данных оператора — в ходе его строительства были применены самые новые и современные технологии.

Новый модульный ЦОД общей площадью 180 кв.м состоит из нескольких готовых конструкций, которые были смонтированы и укомплектованы уже на месте строительства. Кроме прочего в дата-центре используется удобная система управления и мониторинга, стойки установлены отдельными боксами с большой физической емкостью на 50 юнитов, в отличие от стандартных в 42 юнита. Для безопасности и эффективности функционирования в модульном ЦОД применяется современная система кондиционирования, которая позволяет снижать расходы на потребление электроэнергии. Внешнее электроснабжение ЦОД осуществляется от разных секций одной распределительной подстанции по двум независимым линиям. Для резервного электроснабжения дата-центра установлены два дизель генератора. А для обеспечения надежности предусмотрена система автоматического включения резерва.

Его высокая мощность (3,3 МВт) и серьезная степень защиты (а соответственно — и повышенный уровень отказоустойчивости) дадут возможность бизнесменам Южной столицы экономно и оперативно разворачивать цифровые проекты на виртуальных мощностях, не переплачивая за междугородный канал передачи данных.

Как отметили в АО «Казахтелеком», на базе модульного ЦОД планируется делать акцент на развитие виртуальных и облачных сервисов. Здесь предусмотрена виртуализация мощностей для организации площадки по предоставлению услуги «Виртуальный дата-центр (VDC)».

«Как показывает практика, в связи с текущей ситуацией и пандемией все больше коммерческих и государственных компаний переводят оффлайн мероприятия и пользовательские действия в онлайн, маркетинговые бюджеты — в digital-каналы. Все эти и другие потребности требуют оперативных решений и больших ресурсных мощностей. Поэтому, учитывая потребности наших клиентов, мы предоставляем возможность использовать ресурсы нового модульного ЦОД не только для размещения физического оборудования, но и в рамках аренды виртуальной инфраструктуры. То есть, клиенты дата центра могут воспользоваться виртуальными ресурсами отказоустойчивого облака для размещения критически важных для бизнеса данных и приложений», — отметил коммерческий директор ДИТ Рустем Нысанбаев.

В 2021 году спрос на услуги коммерческих дата центров компании остается высоким. На это влияет ежегодный прирост хранимых и обрабатываемых данных, а также ускоренная цифровизация всех отраслей экономики. Только за последние пять лет объем виртуализированных ресурсов в компании увеличился в 30 раз, что говорит о том, что облачные услуги активно завоевывают свою нишу на рынке Казахстана.

Согласно данным Statista, как сегмент ИТ-услуг облачные вычисления принесли доход в размере более 300 млрд долларов в 2020 году, и признаки его замедления практически отсутствуют. К 2027 году эта цифра должна подняться до 552 млрд долларов. Показатели ИТ-услуг по всему миру в 2021 г. составили 1177 млрд долларов, а выручка от ИТ- и бизнес-услуг в регионе EMEA — 340 млрд долларов. Согласно прогнозам, размер мирового рынка IaaS в 2022 г. достигнет 122 млрд долл., PaaS — 101 млрд долл., SaaS — 172 млрд долл.

Облачные вычисления — это модель для предоставления доступа по запросу к ресурсам, будь то сети, хранилище, приложения или услуги. Для предприятий и бизнеса преимущества облачных вычислений заключаются в экономии затрат и повышении гибкости и скорости реагирования. Учитывая, что 94% всех предприятий в мире используют облачные сервисы в той или иной форме, можно с уверенностью сказать, что облачные вычисления никуда не денутся и в будущем будут только расти.