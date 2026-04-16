PROFIT Retail & Finance Day 2026: от ИИ-хайпа к эффективности

Программа конференции охватила наиболее актуальные темы — экспансию экосистем, реальные кейсы применения ИИ, развитие B2B-маркетплейсов и цифровую прозрачность рынка.

10 апреля в Алматы состоялась конференция PROFIT Retail & Finance Day — масштабное мероприятие, объединяющее лидеров рынка для обсуждения цифровизации розничных сетей и ТРЦ, банков, страховых компаний, а также цифровых финансов, электронной коммерции и логистики. Конференция, ставшая результатом слияния двух отраслевых событий, собрала офлайн и в онлайн-трансляции более тысячи гостей и экспертов: от топ-менеджеров крупнейших банков и маркетплейсов до представителей госсектора и ИТ-директоров. Программа охватила наиболее актуальные темы: экспансию экосистем и Super Apps, реальные кейсы применения ИИ в ритейле, развитие B2B-маркетплейсов и цифровую прозрачность рынка в условиях тотальной маркировки товаров. PROFIT Retail & Finance Day 2026 призвана не просто зафиксировать текущее состояние индустрии, но и спроектировать ландшафт e-com рынка Казахстана на ближайшие годы.

Конференцию открыл Денис Степанцев, председатель совета Ассоциации «Цифровой Казахстан». Он представил анализ динамики отечественного рынка e-commerce. Согласно данным, он демонстрирует экспоненциальный рост: от 596 млрд тенге в 2020 году до прогнозируемых 4 трлн тенге к 2025 году, при этом доля онлайн-канала в ритейле за этот период увеличилась с 5,1% до 17%.

«Ключевыми драйверами стали маркетплейсы, на которые приходится 92% всех продаж, и высокий уровень проникновения безналичных платежей — 87% в среднем по стране. При этом платформы являются жизненно важной инфраструктурой для МСБ, доля которого среди продавцов превышает 90%», — говорит спикер.

Однако период «лояльного регулирования» сталкивается с новыми законодательными инициативами, которые эксперт относит к категории рисков. В частности, критике подверглись запреты на дистанционную продажу рецептурных лекарств и алкоголя. По мнению Дениса, подобные ограничения не решают проблему, а лишь уводят спрос в «серую» зону мессенджеров и соцсетей, лишая бюджет налогов.

Особое внимание он уделил попыткам «размывания границ ответственности»: маркетплейсы являются инфраструктурными посредниками, а не продавцами и, соответственно, не должны нести солидарную ответственность за качество товара или контрафакт, если они обеспечили прозрачность механизмов контроля. Отдельным вызовом остается и трансграничная торговля, доля которой составляет около 12%. Денис Степанцев отметил, что низкая налоговая нагрузка на зарубежные площадки и текущий порог беспошлинного ввоза в 200 евро ставят казахстанский малый и средний бизнес в неконкурентное положение. На фоне введения новых правил растаможивания с 1 июля ситуация требует взвешенного подхода, чтобы не превратить отечественных предпринимателей исключительно в курьеров для глобальных гигантов.

Тему казахстанского e-com продолжила Асель Марченко, заместитель председателя Национальной платежной корпорации. Она представила масштабную ретроспективу тридцатилетнего пути становления финансовой инфраструктуры страны — от «платежного паралича» начала 90-х до создания одного из самых передовых цифровых ландшафтов в регионе.

«Точкой отсчета стал 1992 год, когда срок прохождения платежа по республике достигал 12 дней. Переломным моментом стало создание в 1996 году Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР), который внедрил золотой стандарт RTGS (расчеты в режиме реального времени) и интегрировал SWIFT-форматы, фактически заложив фундамент современного межбанковского взаимодействия. К 2025 году эта система эволюционировала в Национальную платежную корпорацию, став технологическим сердцем экономики с объемом платежей в 1,558 квадриллиона тенге за год и коэффициентом работоспособности свыше 99,8%. Сегодня НПК реализует стратегические проекты, определяющие цифровой суверенитет Казахстана. Ключевым этапом стала интеграция стандарта ISO 20022 — Казахстан первым в Центральной Азии обеспечил полную конвергенцию внутренних и международных транзакций на едином технологическом языке», — рассказала Асель Марченко.

Также она затронула тему цифрового тенге как третьей формы национальной валюты, которая уже используется для целевого распределения государственных средств и субсидий. Цифровой тенге обеспечивает беспрецедентную прозрачность через программируемость денег. Ожидается, что к концу 2026 года через него будут проходить все госзакупки. Параллельно НПК развивает Open Banking, Антифрод-центр и Межбанковскую систему мобильных переводов, которая к лету 2026 года обеспечит полную интероперабельность QR-платежей и переводов по номеру телефона между всеми банками страны.

«Платежная система — это не техническая инфраструктура. Это кровеносная система экономики. Без нее не работает ни одна другая ее часть», — подчеркнула Асель.

Иван Федяков, основатель и глава группы компаний INFOLine, выступил с презентацией о потребительском рынке Центральной Азии, представив возможности и риски розничного бизнеса в Казахстане.

«Несмотря на то, что розничный товарооборот в 2025 году превысил 26 трлн тенге, показав рост на 7,5%, его фундамент остается тревожным: впервые за последние годы реальные доходы населения сократились на 2,5%. Единственным драйвером потребления выступило взрывное кредитование — задолженность граждан перед банками выросла на 19,8%, достигнув 25 трлн тенге. Таким образом, долговая нагрузка населения фактически сравнялась с годовым объемом розничного товарооборота всей страны (100% РТО), что создает риск перетока средств из магазинов в банковские кассы для обслуживания кредитов», — отметил Иван Федяков.

При этом в сегменте e-commerce, доля которого в ритейле достигла 17%, наметился кризис лидерства локальных игроков. Так, оборот маркетплейса Kaspi.kz в 2025 году вырос всего на 11% — этот показатель ниже уровня годовой инфляции, что де-факто означает снижение физических объемов продаж через площадку. На этом фоне происходит стремительная экспансия российских гигантов, Wildberries и Ozon, чьи обороты уже сопоставимы с розничными рынками целых государств региона. И тут наметилась еще одна угроза — структурная трансформация форматов. На рынке наблюдается конец эпохи «экспансии любой ценой». В России уже началось сокращение физических магазинов — убыточные точки закрывают даже лидеры вроде «ВкусВилла». Этот тренд неизбежно дойдет до Казахстана. Ситуацию как раз и усугубляет «экспансия ПВЗ» российских маркетплейсов. В условиях общего таможенного пространства любая девальвация рубля может превратить казахстанских ритейлеров в «курьеров», смывая местный бизнес потоком дешевого импорта.

«Структура казахстанского рынка все еще сохраняет высокую долю традиционной торговли (53%), в то время как современная сетевая розница занимает лишь 30%. Тем не менее индустрия активно трансформируется — уже треть FMCG-ритейлеров внедрили онлайн-каналы продаж, следуя за лидером рынка, компанией Magnum, чьими сервисами доставки пользуется более 1,4 млн казахстанцев. В условиях снижения покупательной способности конкуренция смещается в сторону омниканальных моделей и борьбы за эффективность, так как классический путь экстенсивного роста сетей в текущей парадигме становится убыточным», — считает эксперт.

Как казахстанский ритейл идет в цифру

Опыт Magnum представил Николай Попандопуло, Chief Product Officer ТОО «Magnum E-commerce». Он рассказал о международных провалах e-grocery и о том, как в Magnum eCommerce построили модель, которая работает.

Пока мировые гиганты сжигали миллиарды долларов на агрессивной экспансии и скидочных войнах, Magnum eCommerce за пять лет эволюционировал из стартапа с командой в 50 человек в компанию со штатом в 10 000 сотрудников, оперирующую 10 крупными дарксторами в пяти городах Казахстана. В декабре 2025 года компания достигла рекордной отметки — более 100 000 заказов в сутки. По итогам 2024/2025 годов зафиксирован рост GMV на 53% и охват в 1,1 млн активных покупателей.

«Наша компания и наш бизнес — это не какой-то спринт или гонка скорости. Это долгая дистанция, марафон, в ходе которого мы завоевывали доверие клиентов и оптимизировали процессы аккуратно, без спешки и паники. Успех Magnum eCommerce базируется на жесткой операционной дисциплине и принципе „fast, fail fast, fail cheap“ (беги быстро, ошибайся дешево). В отличие от международных провалов вроде турецкого Getir (страдавшего от микроменеджмента и игнорирования локальной специфики), Magnum сделал ставку на последовательное масштабирование и глубокую интеграцию в экосистему Kaspi (15 млн MAU). Это позволило свести стоимость привлечения клиента практически к нулю. Около 90% нашей IT-инфраструктуры — это кастомные решения, контролирующие каждый этап, от хранения на складах до управления собственной службой курьеров», — рассказал Николай Попандопуло. Он также добавил, что отказ от услуг агрегаторов стал стратегическим решением, позволившим поддерживать эталонный уровень сервиса — именно это переключает потребителей с традиционных рынков и базаров на онлайн-доставку.

Опыт еще одного ритейлера, компании Evrika, представил Адиль Шакаев, директор по электронной коммерции Evrika Retail Group. Он рассказал, как из традиционного ритейлера с 25-летней историей компания трансформировалась в технологический холдинг. В условиях, когда 92% казахстанского e-commerce контролируется пятью крупнейшими маркетплейсами, а потребители ожидают доставку в течение часа, Evrika сделала ставку на внутреннюю разработку вместо покупки готовых вендорских решений. Ключевым фактором эффективности стал глубокий инжиниринг с применением искусственного интеллекта. В Evrika внедрили self-hosted корпоративного ИИ-ассистента и инструменты Copilot/Claude для разработчиков, что ускорило выполнение задач на 20-40% и обеспечило Time-to-Market для новых гипотез. Компания внедрила автоматизированное тестирование, где ИИ генерирует тест-кейсы из кода, что позволяет наращивать функционал без расширения штата. По словам Адиля Шакаева, стратегическая цель — превращение всей ИТ-инфраструктуры компании в единую Business Operating System, способную управлять процессами с минимальным человеческим участием по модели Amazon.

«Основой устойчивости стало восемь проприетарных систем — от Inventory (управление запасами) и OMS (управление заказами) до собственной брокерской системы и мобильных приложений, которые работают как единый бесшовный организм. Это позволило нам занять 22-ю позицию в рейтинге крупнейших торговых интернет-площадок Казахстана по версии Forbes и довести долю онлайн-продаж до паритета с офлайном (50/50)», — подчеркнул спикер.

В продолжение темы цифровизации бизнеса выступил Темирлан Ануарханов, ИТ-директор ГК «Садыхан». Он представил кейс глубокой трансформации аптечной сети, оперирующей более чем 100 точками в Астане, Алматы и Таразе. До начала проекта данные собирались вручную из четырех разрозненных учетных систем через Excel, что делало аналитику медленной, а масштабирование бизнеса — крайне болезненным процессом. Основным триггером изменений стали не только внутренние потребности, но и требование регулятора по обязательной маркировке и прослеживаемости каждой упаковки лекарств, а также необходимость интеграции с национальным каталогом товаров.

«Чтобы не останавливать операционную деятельность, мы выбрали гибридную методологию (Agile + Waterfall) и стратегию поэтапного развертывания. После аудита и успешного пилота на пяти аптеках перешли к масштабированию группами по 15-20 точек. Новая ИТ-архитектура Садыхан базируется на единой платформе „1С“ с использованием шины данных (ESB) и внедрением ERP World Edition для централизованного управления нормативно-справочной информацией. Это позволило навести порядок в справочнике на 30 000 позиций SKU, автоматизировать более 1000 рабочих мест и обеспечить бесшовную интеграцию с e-commerce партнерами, такими как Aurma, Wolt, Glovo и Яндекс Еда», — рассказал Темирлан Ануарханов.

Экономический эффект от трансформации за два года: потери от просроченной продукции сократились на 2 млн тенге; прямая экономия на поддержке устаревшего софта — 3 млн тенге ежемесячно; снижение объема ручных операций на 40%. В настоящий момент ГК «Садыхан» оперирует дарксторами в двух городах и использует нейросети для выявления скрытых паттернов в потребительских чеках, что стало возможным только благодаря достижению 100-процентной актуальности данных по всей сети.

Ритейл и финансы сегодня — что думают эксперты?

Прошедшая в рамках PROFIT Retail & Finance Day 2026 панельная дискуссия стала наглядным отражением того, как за последние несколько лет изменился ландшафт казахстанского технологического рынка. Если раньше эксперты спорили о возможности конкуренции, то сегодня риторика сместилась в сторону глубокой интеграции и операционной эффективности. В обсуждении приняли участие ключевые эксперты — Асем Болатжан (Председатель общественного совета, МИИЦР РК), Аскар Жакенов (Директор по развитию бизнеса и продаж, BCC-HUB), Николай Попандопуло (Magnum E-commerce), Дулат Меирбаев (Evrika Retail Group) и Денис Степанцев (Ассоциация «Цифровой Казахстан»).

Центральной темой первой части дискуссии стала так называемая «битва экосистем». Есть ли сегодня смысл создавать соло-продукт, если его неизбежно «задавит мастодонт»? Эксперты сошлись во мнении, что классический путь для независимого стартапа в Казахстане сейчас практически закрыт, но, тем не менее, это не повод для пессимизма, а лишь смена парадигмы.

Асем Болатжан подсветила специфику рынка: «Казахстан — это «банковская страна», где финтех не существует в отрыве от банковских конгломератов. Экосистемы сегодня стремятся захватить весь жизненный цикл клиента, от покупки продуктов до оформления страховки и путешествий. Это создает ситуацию, когда стартапы создаются не для того, чтобы стать новыми гигантами, а выступить качественным «кормом» для существующих систем.

Аскар Жакенов дополнил это наблюдение важным нюансом. Экосистемы покупают не просто технологии, а лояльную клиентскую базу. Однако опыт Magnum E-commerce, озвученный Николаем Попандопуло, вносит коррективы: при интеграции с Kaspi ключевым активом стала именно экспертиза команды и отлаженные процессы, а не база, которая у гиганта и так уже была. «Таким образом, единственный путь для нового игрока сегодня — это стать „фокусным экспертом“ в узкой нише, чтобы в итоге выгодно капитализироваться через продажу мастодонту».

Вторая часть дискуссии продемонстрировала, что эпоха «хайпа» вокруг ИИ закончилась. Если два года назад компании только пробовали внедрять нейросети, то в 2026 году AI — это привычный инструмент управления прибылью и убытками (P& L). Как отметил позже в своем выступлении Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Халык Банк», «ИИ — это не будущее, это все уже здесь. Мы просто должны либо это адаптировать, либо вымереть, как динозавры».

Особенно впечатляет опыт Magnum E-commerce. Николай Попандопуло рассказал о концепции Vibe Prototyping, которая позволяет продуктовым командам тестировать гипотезы и создавать рабочие прототипы функций без привлечения дорогих разработчиков. Это радикально снижает стоимость ошибки и ускоряет Time-to-Market. При этом «под капотом» компании уже давно работают сложные модели прогнозирования спроса, которые синхронизируют закупки у поставщиков с графиками выходов курьеров и сборщиков.

Дулат Меирбаев напомнил о другом важном моменте: «В условиях постоянно меняющегося законодательства и введения таких инструментов, как национальный каталог товаров, ИИ становится единственным способом быстро адаптировать IT-архитектуру без раздувания бюджетов». Это подтвердил и Аскар Жакенов, отмечая, что внедрение ИИ-ассистентов в банковском секторе уже позволило ускорить обслуживание клиентов в полтора-два раза.

Вопрос отсутствия полноценных B2B-маркетплейсов в Казахстане вызвал наиболее острую дискуссию. Несмотря на то, что физлица могут купить практически все, от хлеба до авто, в одном приложении, бизнес-потребности предпринимателей все еще удовлетворяются фрагментарно.

Асем Болатжан высказала мнение, что это не только техническая или финансовая проблема, но и вопрос культуры. Малый и средний бизнес в Казахстане, значительная часть которого все еще завязана на «серых» схемах (вспомним упоминание барахолки), опасается чрезмерной прозрачности, которую несет в себе цифровая платформа. Цифровизация B2B-сектора неизбежно ведет к «обелению» импорта и логистики, что пугает игроков, привыкших к работе вне государственного контроля. Тем не менее вектор на «обеление» задан государством через маркировку и национальные каталоги. Эксперты уверены: как только экосистемы предложат B2B-инструменты, которые будут не просто прозрачными, но и критически удобными (как это произошло со стопроцентной цифровизацией госуслуг для физлиц), рынок совершит качественный скачок.

Денис Степанцев подтвердил, что работа в этом направлении уже идет, включая трансграничные B2B-связи с Китаем. Опять же, вспомним опыт Kaspi, который совсем недавно запустил новый онлайн-сервис «Оптовые покупки». Он помогает предпринимателям заказывать товары из Китая с проверкой качества и полным пакетом официальных документов.

Еще одно интересное обсуждение коснулось «последней мили». Удивительно, но проблема, которая в Казахстане годами считалась главной преградой для ритейла, в 2026 году признана практически решенной. Николай Попандопуло озвучил цифры: в пиковые дни декабря Magnum доставлял до 102 000 заказов в сутки, оперируя при этом пятью городами. Секрет успеха кроется в переходе от хаотичной доставки мопедами к системной автомобильной логистике и развитию сети ПВЗ.

Асем Болатжан провела параллель с китайским рынком, где плотность ПВЗ (каждые 300 метров) формирует у потребителя «дофаминовую петлю»: чем легче забрать заказ, тем чаще человек совершает новые покупки. В Казахстане доля самовывоза уже достигла 50%, что позволяет ритейлерам существенно снижать логистические косты и направлять ресурсы на улучшение клиентского сервиса.

Банки, финтех и e-com — опыт крупных игроков

Как не раз отмечали эксперты в ходе конференции, рынок Казахстана уже вступил в фазу зрелости. Борьба здесь идет уже не за сам факт существования той или иной технологии, а за точность ее настройки, скорость адаптации к регуляторным нормам и умение интегрироваться в сложившуюся экосистему, сохраняя при этом уникальную экспертизу.

Опыт трансформации национального оператора в ключевого логистического игрока Центральной Азии представил Дамир Мейрамбеков, управляющий директор по электронной коммерции и посылочному бизнесу АО «Казпочта». Обладая сетью из более чем 2500 отделений и охватом 99% территории страны, компания зафиксировала взрывной рост трансграничной торговли: объем посылок в рамках партнерства с китайским гигантом YTO Express вырос в три раза — с 2 млн до 6,2 млн отправлений за год. По оценкам Казпочты, внешний e-commerce растет в полтора раза быстрее внутреннего, занимая уже от 30% до 35% всего рынка Казахстана. Для обеспечения такой динамики оператор ввел в эксплуатацию новые сортировочные машины мощностью до 12 000 посылок в час и выделил 15 000 м² под 3PL-услуги фулфилмента.

Будущее компании неразрывно связано с международной интеграцией и развитием технологических сервисов для МСБ. На базе МФЦА уже зарегистрировано совместное предприятие Qazpost-Jd Tech Co.Ltd (партнерство с JD.com) для запуска маркетплейса Qazmall, а в начале 2027 года планируется старт строительства промышленно-логистического хаба SKYHUB площадью 442 000 м² с объемом инвестиций 12 млрд тенге. Параллельно оператор внедряет продукты «нулевой мили»: сервис Keruen, позволяющий заказывать товары мировых брендов (Apple, Nike) напрямую без посредников, и проект HomePost, расширяющий сеть выдачи заказов через магазины у дома. Во второй половине 2026 года Казпочта планирует запустить полностью цифровой личный кабинет для МСБ, который позволит предпринимателям удаленно управлять аналитикой и логистикой по ценам ниже рыночных.

«У Казпочты приоритет — стоимость, качество и прозрачность оказания услуг для населения. Мы не заинтересованы просто в прокачивании бизнеса, мы заинтересованы в предоставлении сервиса каждому гражданину по самой лучшей стоимости», — подчеркнул представитель компании.

О том, как из классического финансового института банк трансформировался в открытую технологическую платформу, рассказал Аскар Жакенов, директор по развитию бизнеса и продаж BCC-HUB. Он отмечает, что эпоха традиционных мобильных приложений уходит в прошлое: «Классическим приложением, которое сейчас практически есть у всех банков, в ближайшие 3-5 лет обойтись уже не получится. Мир финансов переходит на открытые интеллектуальные платформы».

В фокусе БЦК сегодня — мегатренды Gartner 2026, включая Embedded Finance 2.0 и авто-адаптируемые продукты, которые динамически меняют риск-профиль и прайсинг в зависимости от контекста клиента. Переход к модели Banking-as-a-Service позволяет банку трансформировать CAPEX в стабильную комиссионную прибыль, предоставляя партнерам из e-com и финтеха возможность запускать собственные банковские продукты (White Label) за считанные недели.

«Трансформация опирается на три фундаментальных „столпа“ — технологическую платформу BCC Connect, независимый ИТ-хаб BCC-HUB и глубокую интеграцию искусственного интеллекта. Мы сегодня конкурируем за таланты с глобальным бигтехом (Google, Amazon, Яндекс), стараясь преодолеть барьер „Legacy-технологий“ 30-летней давности. В части ИИ наш банк переходит от простого обучения моделей к этапу массового масштабирования интерференции (inference) на миллионы клиентов. Внедрение мультиагентных структур и разговорных интерфейсов на базе естественного языка (NLP) позволяет не только отвечать на запросы, но и проактивно предлагать клиентам наиболее актуальные сервисы. А стратегический вектор БЦК теперь направлен на международную экспансию в регионы СНГ и MENA, экспортируя казахстанские финтех-компетенции на глобальный рынок», — поделился спикер.

Тему продолжил Нариман Мукушев, заместитель председателя правления АО «Халык Банк». Он представил итоги масштабной трансформации банка в лайфстайл-экосистему, охватывающую 8,5 млн ежемесячных активных пользователей (MAU) и 3,2 млн ежедневных посетителей (DAU). Банк фактически стал крупнейшим в стране провайдером цифровых госуслуг. В 2025 году через приложение Halyk было предоставлено 32 млн услуг (от регистрации брака до Parking Pay на 100+ парковках), а проект Halyk ID обеспечил бесшовную авторизацию для почти 1 млн уникальных клиентов. Параллельно Halyk активно развивает стратегию Banking-as-a-Service, предоставляя партнерам (Vlife, МФО и др.) свои финтех-инструменты (от KYC и выпуска карт до кредитования) и превращая банк в открытую инфраструктуру для всего рынка. Спикер подтвердил готовность Halyk к запуску единого QR (ориентировочно в июне 2026 года), отметив, что банк не боится конкуренции за инфраструктуру, делая ставку на ценность сервисов.

Особое внимание Нариман Мукушев уделил успехам в e-commerce и «гиперлокальной» доставке: «Halyk Market занял 4 место в рейтинге интернет-площадок по версии Forbes, с 5,7 млн SKU и развитой сетью ПВЗ и постаматов. Рекордным достижением стала доставка лекарств. Среднее время выполнения заказа по всему Казахстану в 2025 году составило всего 17 минут, а показатель отсутствия товара — всего 1,49%, что эффективнее мировых бенчмарков вроде Amazon».

Внутренняя эффективность банка опирается на ИИ — 30% программного кода пишется искусственным интеллектом, а процесс Code Review проходит по принципу «четырех цифровых глаз» под надзором другого ИИ.

О внедрении OpenAPI, BaaS-технологий и их влиянии на себестоимость транзакции рассказал в своем выступлении Антон Семенников, директор по цифровому развитию Делобанк (Россия).

«Модель „цифрового банка для бизнеса“ доказала свою сверхэффективность. Благодаря внедрению Open API и BaaS-технологий себестоимость API-транзакции в банке сегодня составляет всего 42% от стоимости классической розничной операции, а показатель CIR (соотношение расходов к доходам) достиг рекордных 34%. Ключевым драйвером стал 35%-ный ежегодный прирост транзакций через API, что позволило нам увеличить доходность с оборота на 30% (с 1,00 до 1,30 руб. с каждой тысячи) без единого повышения тарифов для клиентов», — поделился спикер.

Секрет такой маржинальности кроется в радикальной автоматизации. Антон Семенников привел показательный пример: регистрация и открытие номинального счета в платежных системах (СБП и др.), ранее занимавшая три рабочих дня, теперь сокращена до 23 минут. В рамках новой стратегии 2026–2030 гг. группа планирует экспансию в сегмент крупного корпоративного бизнеса, предлагая нишевые решения для производственных и металлургических гигантов. Проект предполагает замещение стандартных систем «толстого клиента» гибкими API-интерфейсами, что должно обеспечить ежегодное удвоение оборота. Вся IT-экспертиза и закупки группы теперь централизованы через дочернюю компанию SKB Lab.

«Мы не повысили ни одного тарифа действующему клиенту… Рост доходности достигнут за счет организационных автоматизаций», — подчеркнул он.

Решения от вендоров

Традиционно на конференциях PROFIT Day выступают вендоры, представляя свои лучшие продукты для различных сегментов рынка. Так, обзор Design-in решений Kingston для промышленного и корпоративного секторов провел Антон Редкоребров, Technical Specialist & Technical Research Group, Kingston.

«В условиях тотальной автоматизации ритейла и финансового сектора, где сбой одного банковского терминала или робота-сортировщика несет прямые убытки, Kingston делает ставку на глубокое партнерство на этапе проектирования систем. Обладая 39-летним опытом и отгружая более 2 млн единиц продукции ежедневно в 175 стран мира, мы предлагаем не просто память, а фиксированную архитектуру компонентов. Это гарантирует, что ревизия чипа, прошивка SSD и контроллер питания останутся неизменными на протяжении всего жизненного цикла проекта, исключая проблемы совместимости и внезапные отказы оборудования. Ключевым преимуществом Design-in решений является долгосрочное прогнозирование и управляемость поставок: Kingston гарантирует доступность конкретных модулей на протяжении восьми кварталов, что страхует бизнес от рыночного дефицита. Для высоконагруженных систем, таких как серверы или терминалы самообслуживания, есть опции с полным золотым напылением контактов для защиты от помех, а промышленные SSD поддерживают экстремальный температурный диапазон от -40°C до 85°C», — рассказал спикер.

Он подчеркнул, что работа включает предоставление образцов для тестирования и прямую поддержку инженеров Kingston в анализе отказов. Несмотря на глобальный переход на новые типы NAND-чипов к середине 2026 года, компания обеспечивает индивидуальный график закупки компонентов для завершения текущих проектов, сопровождая память 5-летней, а SSD — 3-летней гарантией.

А Данияр Омурзаков, управляющий партнер Cybernet AI, представил результаты перехода крупнейших компаний Казахстана к «AI-native» процессам. Он отметил, что лидеры рынка уже превратили ИИ-инфраструктуру в барьер для конкурентов. Так, в Kaspi нейросети обеспечивают 100% автогенерации контента витрин, в Halyk Bank через ИИ проходит 90% маркетинговых кампаний, а ритейлер Mechta автоматизировал 40% входящих звонков с помощью голосовых агентов.

«Cybernet AI фокусируется на создании цифровых сотрудников, которые в три раза дешевле и на 20% эффективнее людей. Содержание одного оператора call-центра обходится бизнесу в среднем в 350 тыс. тенге, тогда как ИИ-агент стоит порядка 72 тыс. тенге, обеспечивая окупаемость инвестиций с первого дня работы. Технологический стек Cybernet AI базируется на суверенных языковых моделях, способных понимать специфическую „шала-казахскую“ речь и удерживать задержку ответа в пределах 1,2–2 секунд. Благодаря RAG-архитектуре (Retrieval-Augmented Generation) и локальному размещению данных в контуре Казахстана агенты обучаются на внутренних нормативных документах компаний, не нарушая требований ИБ. Внутренняя эффективность самой Cybernet AI также опирается на ИИ — использование инструмента Cursor позволило ускорить разработку кода в полтора раза, сделав 40–50% генерируемого кода ИИ-зависимым», — рассказал спикер.

Данияр Омурзаков также подчеркнул, что рынок вступает в фазу «разговорных интерфейсов», когда клиенты массово отказываются от навигации по меню приложений в пользу естественного голосового общения.

«Отбивать внедрение голосового ИИ вы начнете фактически с первого дня. Важно, что его можно очень быстро смасштабировать, юнит-экономика бьется, и в итоге вы получите эффект на EBITDA», — добавил он.

Итоги PROFIT Retail & Finance Day 2026

Можно констатировать, что рынок ритейла и e-com в Казахстане окончательно вступил в фазу зрелого прагматизма. Цифровая трансформация перестала быть статьей имиджевых расходов и превратилась в фундаментальное условие выживания P& L — будь то создание «AI-native» процессов в банковском коде, сокращение «последней мили» или масштабное внедрение модели Banking-as-a-Service. Стратегии лидеров теперь направлены на создание открытых, бесшовных и высокопроизводительных экосистем. А в условиях растущей экспансии глобальных игроков и меняющегося ландшафта потребительских доходов именно технологическая гибкость, умение работать с данными и скорость интеграции в партнерские сети являются определяющими факторами успеха для бизнеса.

