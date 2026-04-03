Иностранные маркетплейсы выдавливают казахстанский бизнес?

Депутат мажилиса Азат Перуашев вновь поднял вопрос о неравных условиях для отечественных и иностранных маркетплейсов в Казахстане.

По его словам, зарубежные платформы находятся в более выгодном положении, прежде всего из-за различий в налоговой нагрузке. Он отметил, что казахстанские компании вынуждены нести полный пакет обязательных платежей: оплачивать налоги за сотрудников, страховые взносы, а также НДС, корпоративный подоходный налог и другие расходы. Все это в итоге отражается на цене товаров для потребителей, передает Курсив.

«Из-за неравноправных условий, из-за того, что происходит уклонение иностранных маркетплейсов от многих вещей, которые вынуждены оплачивать наши участники этого рынка, мы на самом деле теряем гораздо больше», — заявил Азат Перуашев.

Иностранные площадки зачастую ограничиваются так называемым «налогом на Google», то есть — оплачивают только НДС. Это снижает их издержки и позволяет предлагать товары по более низким ценам.

«Мы за то, чтобы правила были честные, условия были равные. Дайте равные условия нашим предпринимателям хотя бы по нагрузке, которую они выплачивают, и затем уже бороться за потребителя. А когда у их оппонентов, конкурентов заведомо более выигрышные условия они могут демпинговать, конечно в таком случае наши предприниматели оказываются ущемленными», — подытожил депутат.

Перуашев призвал правительство обеспечить равные условия для всех участников рынка, подчеркнув, что без этого невозможно говорить о честной конкуренции.

Напомним — 10 апреля 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.