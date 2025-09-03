Казпочта укрепляет сотрудничество с компаниями Китая

В Пекине председатель правления АО «Казпочта» встретился с представителями YTO Express Group, Polyking New Horizons и Alipay Labs.

В рамках встречи в Пекине председатель правления АО «Казпочта» Бекежан Жакеев и Господин Ю Вейдзяо, председатель правления YTO Express Group, подтвердили стратегическую заинтересованность в углублении партнерства. После проведенных переговоров глава YTO Express Group, одной из крупнейших логистических компаний Китая, подтвердил готовность совместно с QazPost принимать активное участие в развитии и расширении транзитного потенциала Казахстана, а также реализовывать двусторонние проекты. На встрече стороны обсудили вопросы развития совместного предприятия «QazPost — YTO», реализацию стратегии YTO Express по выходу на Центральную Азию и расширение международных транзитных маршрутов.

Г-н Ю Вейдзяо подчеркнул, что Казахстан признан ключевым звеном в глобальной стратегии YTO Express Group, что открывает доступ к масштабным китайским инвестициям в экономику страны. К примеру, АО «Казпочта» примет участие в реализации флагманского проекта Almaty Sky Hub, который станет центральной логистической платформой для связки Центральной Азии с Европой и другими регионами, а руководство совместного предприятия «QazPost — YTO» заявило о готовности двухкратного увеличения объемов до конца 2025 года, усилении цифровой интеграции и развитии инфраструктуры.

«Благодаря высокому инвестиционному потенциалу, Казахстан сегодня усиливает свою роль ведущего логистического хаб региона. Наше партнерство с YTO Express позволяет нам не только укрепить национальную логистическую инфраструктуру, но и выйти на новый уровень масштабирования электронной торговли», — отметил Бекежан Жакеев.

В рамках визита в Китай делегация также посетила сортировочный хаб YTO площадью 330 тыс. кв. м, где ежедневно обрабатывается свыше 6 млн посылок для 86 регионов.

Помимо этого, Казпочта подписала соглашения с ведущими китайскими компаниями в сфере электронной коммерции и цифровых технологий. Так, в рамках VIII заседания Казахстанско-Китайского делового совета в Пекине заключено два соглашения, направленных на цифровую трансформацию и расширение международного сотрудничества.

Первое соглашение — с Polyking New Horizons (дочерняя компания Citic Poly Fund, China Poly Group). Стороны запускают маркетплейс с товарами JD.com на территории Казахстана. Полноценный запуск проекта намечен на IV квартал 2025 года.

Второе соглашение — с Alipay Labs и Whale Cloud Technology. Документ предусматривает развитие открытой цифровой экосистемы, которая обеспечит новые решения для трансграничной торговли и поддержку малого и среднего бизнеса. Запуск платформы ожидается в 2026 году.

«Мы создаем условия для интеграции отечественных компаний в международные торговые процессы и предоставляем населению современные сервисы», — отметил Бекежан Жакеев.

Управляющий директор по операционной деятельности АО «Казпочта» Абдрахман Амреев принял участие в одной из панельных сессий VIII Казахстанско-Китайского делового совета в Пекине. В своем выступлении он отметил, что Казпочта активно трансформируется из почтового оператора в интегрированного логистического и финансового провайдера. Этот процесс продиктован ростом электронной коммерции: в 2024 году ее объем достиг 3,1 трлн тенге, а к 2030 году ожидается почти трехкратное увеличение.

Особое внимание спикер уделил международным партнерствам. С YTO Express реализован проект Almaty SkyHub, с JD.com — русскоязычный маркетплейс для Казахстана и СНГ, с Omniva — новые цифровые решения.

Казахстан усиливает позиции транзитного хаба между Китаем и Европой. В 2024 году объем транзита составил 15,4 млн тонн, а к 2029 году ожидается пятикратный рост. Для этого внедряются гибридные модели — авто+ЖД и Truck-to-Air, объединяющие скорость авиации и доступность автотранспорта.

Завершая выступление, Абдрахман Амреев подчеркнул, что Казпочта сочетает масштаб и надежность государственной компании с гибкостью бизнеса и готова стать оператором будущего для Казахстана и Центральной Азии.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.