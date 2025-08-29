Китайский маркетплейс JD.com приведут в Казахстан

До конца 2025 года платформу переведут на казахский и русский языки, и казахстанцы смогут совершать покупки.

Казпочта объявила о запуске совместного проекта с JD.com. Это один из крупнейших маркетплейсов Китая, обладающий широкой сетью складов и распределительных центров в Азии. Как пояснили представители Казпочты, сейчас идет согласование устава компании и процесс перевода интерфейса площадки на казахский и русский языки. Уже до конца 2025 года казахстанские пользователи смогут совершать покупки на платформе.

Новый сервис реализуется через совместную компанию Qazpost-JD Tech Co, зарегистрированную в Международном финансовом центре «Астана». Как отметили в Казпочте, для компании это стратегический шаг, подтверждающий ее лидерство в цифровой трансформации и готовность предоставлять клиентам доступ к современным международным сервисам.

«Партнерство с JD.com позволит не только упростить для казахстанцев доступ к миллионам товаров со всего мира, но и создаст новые возможности для отечественного бизнеса. Местные производители и предприниматели получат дополнительный канал для продвижения своей продукции, а Казпочта обеспечит надежную логистику и удобные финансовые решения. Таким образом, запуск JD.com в Казахстане станет не просто появлением нового онлайн-магазина, а важным этапом в развитии трансграничной электронной коммерции», — заявили в компании.

