Чанпэн Чжао: «Если хотите начать вести бизнес, нужно начинать здесь»

Основатель и экс-CEO Binance поделился видением будущего криптоиндустрии, рассказал о собственных проектах и дал рекомендации предпринимателям и стартапам.

В рамках международного технологического форума Digital Bridge 2025 состоялся Fireside Chat министра искусственного интеллекта РК Жаслана Мадиева с основателем и бывшим генеральным директором Binance Чанпэном Чжао на тему «Следующий этап развития криптоиндустрии: рыночные тренды, искусственный интеллект и глобальное сотрудничество». Участники обсудили роль ИИ в эволюции блокчейн-рынков, рост экосистемы BNB, развитие стейблкоинов, защиту данных, перспективы токенизации активов и предпринимательские стратегии на стыке ИИ и blockchain.

Чанпэн Чжао поделился видением будущего криптоиндустрии, рассказал о собственных проектах и дал рекомендации предпринимателям и стартапам. В частности, он представил компанию Easy Labs, инвестирующую в направления blockchain и biotech, а также отметил вклад Digital Academy, в рамках которой уже обучается 55 000 детей по всему миру.

Говоря о ключевых технологических вехах своей карьеры, Чанпэн Чжао выделил три фундаментальные технологии — интернет, блокчейн и искусственный интеллект: «Интернет появился, когда я был маленьким. С блокчейном нам повезло — у нас уже была платформа, и мы могли влиять на развитие технологии с самого начала. ИИ — это новое начало, это будущее. Интеллект будущего будет пользоваться деньгами будущего. Здесь много общего между блокчейном и ИИ».

Чанпэн Чжао подчеркнул тесную связку ИИ и блокчейна на практических сценариях — от агентов, покупающих авиабилеты, до взаимодействия с платформами бронирования. По его словам, по мере распространения ИИ-агентов миру понадобится инфраструктура, способная обрабатывать на порядки больше транзакций, включая микроплатежи — и здесь ключевую роль сыграет блокчейн.

Отдельно он затронул тему защиты данных и перспектив тотальной токенизации активов: «Это непросто, но мы к этому придем. Когда все будет токенизировано, появятся и плюсы, и минусы. Преимущество в том, что вы сможете распоряжаться токеном, не продавая базовый актив. Но защита должна быть устроена так, чтобы токены свободно покупались и продавались по всему миру. Регулирование важно, но оно не должно быть избыточным».

Говоря об экосистеме BNB, Чжао отметил ее глобальное расширение и текущую капитализацию токена свыше 30 млрд долларов. Он также обратил внимание на проекты стейблкоинов на BNB Chain, в числе которых и казахстанские инициативы. Спикер высоко оценил прогресс Казахстана: «Мы видим, как все больше стран запускают стейблкоины на BNB Chain. Это влияет на экосистему — она смещается в сторону прозрачных сетей, работающих 24/7, в отличие от традиционных рынков. За три года в Казахстане многое изменилось. У вас есть крипточейн, площадки для stablecoins, платежей и фьючерсов. Сформировалась комплексная блокчейн-экосистема: не один игрок, а множество. Это впечатляет. Если вы хотите начать вести бизнес — нужно начинать здесь, в Астане».

Обсуждая развитие крипторынков, Чжао отметил их связь с традиционной экономикой и рост институционального принятия криптоактивов. По его мнению, индустрию ждет дальнейший рост, подкрепленный реальными кейсами применения.

«ICO, DeFi, NFT — многие тренды сложно было предсказать заранее. Важно следовать за трендами, понимать их долгосрочную ценность и инвестировать в то, что создает устойчивую пользу», — подчеркнул он.

В завершение Чжао обратился к стартап-сообществу и инвесторам:

— Найдите пересечение: «То, в чем вы сильны» × «То, что вас по-настоящему интересует».

— Соберите сильную команду из полезных и ценных людей.

— Выбирайте перспективные технологические направления — блокчейн, ИИ или их пересечение.

— География имеет значение: «Вы уже в правильном месте».

— Работайте усердно и честно, создавайте продукты, которыми люди реально пользуются — так рождается долговременная ценность.

