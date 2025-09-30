Казахстан запускает первый крипторезерв Alem Crypto Fund

Он предназначен для долгосрочных инвестиций в цифровые активы.

В Казахстане начал работу новый криптофонд Alem Crypto Fund. Он создан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития под управлением Qazaqstan Venture Group и зарегистрирован в экосистеме Международного финансового центра «Астана».

Главная задача фонда — долгосрочные инвестиции в цифровые активы и формирование резервов. В перспективе Alem Crypto Fund может стать инструментом и для государственных накоплений, расширяя возможности страны в управлении финансами будущего.

«Создание Alem Crypto Fund это шаг к развитию цифровых финансов в Казахстане. Наша цель — сделать его надежным инструментом для крупных инвесторов и важной основой для цифровых государственных резервов», — отметил заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Стратегическим партнером фонда стала Binance Kazakhstan — локальная лицензированная компания глобальной экосистемы Binance, мирового игрока в сфере цифровых активов. Именно вместе с Binance Kazakhstan Alem Crypto Fund совершил свою первую инвестицию — приобрел BNB, основной токен сети BNB Chain. Он используется для проведения транзакций, оплаты комиссий и участия в управлении сетью.

Сегодня рыночная капитализация BNB превышает $138 млрд, что делает его одним из самых устойчивых и влиятельных цифровых активов на мировом рынке.

«Мы гордимся тем, что Binance Kazakhstan стал стратегическим партнером Alem Crypto Fund. Выбор фонда в пользу BNB как первого цифрового актива подчеркивает доверие к экосистеме Binance и открывает новый этап для институционального признания криптовалют в Казахстане. Это важный шаг в сторону формирования прозрачного и безопасного рынка цифровых активов, где государственные инициативы и глобальные технологии работают вместе на благо национальной экономики», — прокомментировал генеральный менеджер Binance Kazakhstan Нурхат Кушимов.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.