    МИИЦР подписало меморандум с Binance и Yandex Qazaqstan

    Сотрудничество будет способствовать укреплению позиций Казахстана как одного из лидеров цифровых трансформаций в Центральной Азии.

    6 октября 2025 11:00, Profit.kz
    Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК подписало меморандум с компаниями Binance и Yandex Qazaqstan. Это важный шаг в развитии цифровой экосистемы страны, который откроет новые возможности для интеграции инновационных технологий, развития криптовалютных решений и улучшения цифровых сервисов в Казахстане.

    Ранее на полях форума Digital Bridge 2025 Президент РК встретился с основателем компании Binance Чанпэн Чжао.

