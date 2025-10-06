Глава государства провел встречу с основателем Binance Чанпэн Чжао

В Казахстане реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.

На полях международного форума Digital Bridge 2025 Президент Казахстана встретился с основателем компании Binance Чанпэн Чжао. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Чанпэн Чжао в становление мировой индустрии криптовалют и финтех-экосистемы. В 2022 году по итогам его визита был подписан меморандум о создании в Казахстане регионального хаба криптоиндустрии на базе Binance Lab. С того момента в стране реализуется все больше перспективных проектов и инициатив в сфере блокчейн- и криптотехнологий.

Напомним — 10 апреля 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.