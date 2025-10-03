Digital Bridge 2025: стартовал крупнейший форум Центральной Евразии о технологиях и искусственном интеллекте

Со 2 по 4 октября на площадках Международного выставочного центра EXPO форум объединяет мировых лидеров цифровой индустрии, венчурного капитала, науки и образования.

В Астане начал работу международный форум Digital Bridge 2025. В этом году он собрал более 30 000 участников, 100 инвесторов и бизнес-ангелов, 400 спикеров, а также 130 стартапов и IT-компаний из более чем 30 стран мира.

Традиционно открытие Digital Bridge прошло в формате пленарного заседания с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, лидеров мировых компаний, представителей международного и отечественного IT-сообщества, а также основателей технологических гигантов, ведущих ученых и инвесторов. В мероприятии в качестве почетного гостя принял участие Президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Открывая пленарное заседание форума, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня Digital Bridge стал важной площадкой для открытого диалога и выдвижения инициатив о будущем цифровой экономики и глобальной трансформации. За годы своего существования форум объединил более 67 тысяч участников, свыше 500 IT-компаний и делегации из 100 стран. Казахстан, как ведущий цифровой хаб евразийского пространства, продолжит эту работу и в будущем, укрепляя международное сотрудничество и расширяя горизонты цифрового развития.

«Перед человечеством сейчас стоят разные сценарии будущего развития искусственного интеллекта. Одни открывают огромные новые горизонты, другие несут в себе серьезные вызовы. Вместе с тем, можно безусловно утверждать лишь то, что будущее зависит от нашей способности действовать вместе. Искусственный интеллект — реальность нашего времени. Учитывая, что основной вектор развития человечества в ближайшие годы будет напрямую связано с ИИ, считаю, что со следующего года наш форум должен называться AI Bridge. При этом наша уникальная площадка сохранит свою миссию и останется связующим звеном между технологическими гигантами и стартапами, бизнесом и наукой, государством и гражданами. Новый фокус деятельности форума придаст дополнительный импульс международному сотрудничеству и станет гарантией того, что искусственный интеллект будет служить во имя прогресса всего человечества», — сказал Глава государства.

На пленарном заседании выступили основатель и СEO Telegram Павел Дуров, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев и другие представители hi-tech-индустрии. Модератором выступила Президент Solana Foundation Лили Лиу.

В своем выступлении основатель Telegram Павел Дуров отметил высокий потенциал Казахстана в развитии цифровых технологий и подчеркнул важность совместных инициатив, которые открывают новые перспективы для страны и региона.

В церемонии открытия также отметили победителей национального конкурса AI SANA Generative Nation, который собрал школьников, студентов, стартапы и научные команды со всей страны. Их проекты стали наглядным подтверждением того, что в Казахстане формируется новое поколение IT- и AI-талантов.

«Перед нами стоят стратегические задачи — развитие собственных технологий, подготовка высококвалифицированных специалистов и всесторонняя интеграция искусственного интеллекта во все ключевые сферы развития страны. Digital Bridge стал практической платформой для достижения этих целей. В этом году повестка форума охватывает Generative Nation — концепцию, отражающую курс на построение общества знаний, основанного на технологиях и развитии человеческого капитала. В течение трех дней форум соберет более 30 000 участников, на 120 панельных сессиях выступят мировые и отечественные лидеры, где будут обсуждаться глобальные тренды и практические решения», — подчеркнул заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Программа форума строится вокруг шести ключевых направлений: Startups Bridge, Tech Bridge, Global Bridge, Gov Bridge, Talent Bridge и Creative Bridge. Она включает финал битвы стартапов Astana Hub Battle с призовым фондом $100 тысяч, вручение национальной премии Digital Bridge Awards, Startup Alley и выставку IT-компаний. Кроме того, на площадке планируется подписание десятков соглашений, которые откроют новые возможности для выхода казахстанских компаний на международные рынки, привлечения инвестиций и укрепления основ цифрового государства.

Для посетителей форума подготовлены интерактивные форматы. В разделе робототехники представлены гуманоидные роботы, роботы-собаки, роверы и дроны в инновационных и развлекательных форматах. Арт-пространство стало площадкой экспериментов с искусственным интеллектом — от AI-фотозоны до генеративных иллюстраций и арт-инсталляций. Игровая площадка объединяет тестирование и демонстрацию игр, а также киберспортивную арену.

Кульминацией Digital Bridge 2025 станет публикация первого в истории AI-манифеста — документа, созданного с использованием искусственного интеллекта. В нем закреплены ключевые принципы новой технологической эпохи: этика и доверие, открытость и сотрудничество, инновации и лидерство, устойчивость и цифровой суверенитет.

Организаторами выступают Международный инновационный кластер Astana Hub совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и акиматом города Астаны.