Павел Дуров объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане

В Астане стартовал международный технологический форум Digital Bridge 2025.

Основатель и СEO Telegram Павел Дуров выступил на пленарном заседании форума. В ходе своего выступления он объявил об открытии ИИ-лаборатории в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

«Год назад мы открыли первый региональный офис в Казахстане, и мы очень довольны результатами. С большим удовлетворением сообщаю, что сегодня мы открываем специализированную лабораторию искусственного интеллекта в здании Alem.ai. В первую очередь мы реализуем совместный проект Telegram и суперкомпьютерного кластера Казахстана, запущенного Министерством искусственного интеллекта. Эта технология позволит более чем миллиарду людей использовать функции ИИ конфиденциально, прозрачно и эффективно. Мы надеемся, что казахстанский суперкомпьютерный кластер станет первым крупным поставщиком вычислительных мощностей для этой сети», — сказал Дуров.

На форуме также выступили Президент Венгрии Тамаш Шуйок, генеральный директор Sinovation Ventures и 01ai Ли Кай Фу, научный сотрудник Стэнфордского университета, эксперт Google Питер Норвиг, генеральный директор G42 International Мансур Ибрагим Аль Мансури, профессор Стэнфордского университета Илья Стребулаев.

Напомним — 10 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.