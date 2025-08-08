Сооснователь ЦАРКА стал заведующим Ситуационным центром Совбеза РК

8 августа Президент подписал указ о назначении Армана Абдрасилова.

Распоряжением Главы государства Абдрасилов Арман Аскарович назначен заведующим Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан. Соответствуюящая информация размещена на сайте Акорды.

Арман Абдрасилов родился в 1980 году в Акмолинской области. В 2001 году окончил механико-математический факультет Казахского национального университета им. аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 2001 году инженером в Научно-исследовательском институте математики и механики КазНУ. С мая 2002 по июнь 2012 года работал инженером Национального научно-технического центра РК. В 2013–2020 гг. — директор группы компаний ОЮЛ «Центр анализа и расследований кибератак».

С 2020 г. по 2022 г. являлся председателем правления АО «Холдинг „Зерде“». В августе 2022 года Зерде объявил о ликвидации. В 2023 году Арман Абдрасилов покинул ЦАРКА, заявив о своем интересе к военным технологиям.