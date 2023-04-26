Арман Абдрасилов покинул ЦАРКА

Отныне Олжас Сатиев остается единственным акционером ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибератак».

24 апреля стало известно о закрытии exit-сделки между акционерами TSARKA Group — Арманом Абдрасиловым и Олжасом Сатиевым.

«На протяжении десяти лет мы с Олжасом были совладельцами. Сам выход произошел не за один день, мы к этому готовились долгое время. Сделка обсуждалась уже давно, и сейчас она закрыта. Я остаюсь в истории компании как сооснователь, но юридического отношения я к ней больше не имею. Я уже инвестировал в другой бизнес. По факту, в последние 3-4 года я ЦАРКА не занимался, в управлении компанией практически не участвовал. Как вы знаете я возглавлял холдинг Зерде, после этого я начал заниматься своим бизнесом, инвестировать в другие компании. Период бурного роста ЦАРКА, где я мог вносить свой вклад, подходит к концу. Я решил выйти и эти деньги инвестировать в другие проекты, которые, я верю, будут расти», — рассказал Арман Абдрасилов.

Напомним — ЦАРКА был организован «белыми хакерами», поставившими перед собой цель развить рынок кибербезопасности в Казахстане. В сферу компетенций ОЮЛ «ЦАРКА» входят вопросы информационной безопасности, имитация атак с использованием методов хакеров с целью выявления уязвимостей в системах (т.н. пентесты) и многое другое. За прошедшие годы специалисты ЦАРКА выявили несколько серьезных уязвимостей в казахстанских информсистемах, включая и электронное правительство.

Арман Абдрасилов напомнил, что на старте деятельности ЦАРКА казахстанский рынок кибербезопасности был практически не освоен, и существовал «сам по себе». «Центр анализа и расследования кибератак» дал импульс его развитию и появлению структурированной законодательной базы. Однако теперь пришло время для нового опыта, которым станут специальные военные технологии.

«Когда мы выходили на рынок кибербезопасности, там никого не было. Мы были первой компанией, у нас первая лицензия, мы писали законы. А сегодня здесь очень высокая конкуренция — порядка 40 компаний имеют лицензии. Мы из отрасли, где не было никого, создали отрасль, где на рынке идет серьезная конкуренция. Сейчас такая же ситуация на рынке специальных военных разработок. Потребность очень высокая, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Мы опираемся на эти потребности и ведем ряд разработок, в которых видим большой потенциал», — отмечает Арман Абдрасилов.

«На прошлой неделе мы доструктурировали сделку до конца и решили объявить об этом официально. Мы остаемся близкими друзьями. Для страны, я думаю, это большой плюс. Как пишет наше коммьюнити после новости, «теперь в стране есть два крутых парня, один продолжает тащить рынок кибербезопасности в стране, а второй создает новый рынок военных технологий».

Он признался, что всегда хотел создать в Казахстане частный аналог DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) и сейчас для этой мечты самое подходящее время. В ближайшие три года стоит цель привлечь и инвестировать 1 млрд тенге в развитие специальных военных технологий и вырастить несколько успешных компаний с качественным корпоративным управлением. Пока речь идет о Казахстане, но в планах — и деятельность по всему региону Центральной Азии.

«Океан кибербезопасности стал алым. Военные технологии — следующий голубой океан, который я планирую покорить», — подытожил бывший президент ОЮЛ «ЦАРКА».

Что касается TSARKA Group, то ее развитие не останавливается. По словам Олжаса Сатиева, уже сейчас оборот компании зарубежом стал таким же, как на местном рынке.

«Сейчас мы очень сильно сосредоточены на разработке собственных продуктов в области кибербезопасности и продолжаем инвестировать много собственных средств в это направление. К сожалению, на волне хайпа кибербезопасности в Казахстане появилось очень много компаний-пустышек, которые „портят“ весь рынок. Мы всегда горели предоставлением качественных услуг и продуктов и будем держать нашу марку и бренд», — поделился Олжас Сатиев.