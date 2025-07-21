Срок запуска новых цифровых решений в Казахстане сократится с 3 лет до 6 месяцев

В августе запустят Национальную платформу QazTech.

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил о создании инфраструктуры ИИ. Будет запущена Национальная платформа QazTech, предназначенная для оперативного создания цифровых продуктов. По словам министра, внедрение платформенной модели цифровизации позволит сократить срок запуска новых ИТ-решений с 1,5-3 лет до шести месяцев. Платформа обеспечивает единые стандарты, безопасность по принципу security by design и применение облачных технологий, передает Sputnik.

«Испытания QazTech на соответствие требованиям информационной безопасности уже завершены, полноценный запуск намечен на август. Сегодня на платформе QazTech работают единый интернет-портал госорганов, Smart Bridge, Национальная база данных окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов и другие», — отметил Мадиев.

Все госорганы РК разрабатывают Карты цифровой трансформации, опираясь на успешный международный опыт, включая практику Сингапура. Карты направлены на упрощение и ускорение ключевых процессов с применением ИИ и современных технологий.

«Акцент сделан на переработке устаревших процедур, цифровизации данных и учете запросов граждан, поступающих через e-Otinish, 109 и социальные сети. Приоритет в рамках Карт отдан реинжинирингу процессов и внедрению перспективных технологий, включая искусственный интеллект», — сообщили в Минцифры.

На заседании Комиссии по вопросам цифровизации премьер Олжас Бектенов подчеркнул, что создаваемая национальная инфраструктура ИИ, включая создаваемый суперкомпьютер, дают большие возможности для активизации работы по внедрению ИИ в деятельность госорганов.

Также он поручил завершить работу над Картами цифровой трансформации в течение месяца. Они станут основой для интеграции искусственного интеллекта, а также позволят бизнесу создавать собственные решения на базе государственных данных.