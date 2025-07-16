Yandex покажет на картах сигналы светофоров в реальном времени

Проект запущен в пилотном режиме в Костанае.

Yandex Qazaqstan покажет в своих навигационных сервисах сигналы светофоров в реальном времени — водители узнают цвет сигнала, даже когда видимость затруднена, и смогут заранее планировать маневры. Это поможет уменьшить вероятность ДТП на перекрестках.

«Благодаря нововведению водители смогут видеть сигнал светофора на экране смартфона. Таймер смены сигнала подскажет водителю, через сколько секунд можно продолжить поездку. Это может уменьшить количество резких маневров или задержек у стоп-линии и, как следствие, ДТП на перекрестках. Больше информации о дорогах особенно облегчит движение по городу для начинающих водителей», — говорят авторы проекта.

Обновление запущено в пилотном режиме в Костанае. Информация о светофорах на отдельных перекрестках уже отображается в Картах и Навигаторе. Yandex Qazaqstan планирует масштабировать решение на другие города.

Кроме того, с появлением информации о светофорах навигационные сервисы Yandex Qazaqstan смогут точнее прогнозировать время прибытия к месту назначения, так как в основе расчета будет не среднее время остановки на светофоре, а фактическое. Водителям можно будет рекомендовать оптимальную допустимую скорость для проезда по «зеленой волне» — на зеленый сигнал нескольких перекрестков подряд. При масштабировании решения все это будет способствовать экономии топлива. Технология также поможет точнее предсказывать пробки и объяснять их причину.

Руководитель управления цифровизации акимата Костанайской области Кашиев Азамат, прокомментировал запуск проекта: «Современные цифровые решения позволяют водителям чувствовать себя безопаснее, а также лучше планировать поездки. Цель этого проекта — улучшить транспортную ситуацию в Костанае, снизить нагрузку на самых оживленных участках, уменьшить количество заторов и сделать так, чтобы жителям города было комфортнее на дорогах».