Олжас Бектенов обсудил с генеральным директором Яндекс Global развитие цифровых сервисов

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором «Яндекс Global» Даниилом Шулейко и руководителем Yandex Qazaqstan Тимуром Шалекеновым. На встрече обсуждались перспективы развития цифровых сервисов, платформенной занятости и реализации технологических проектов в Казахстане.

В настоящее время правительство работает над формированием сбалансированного регулирования платформенной занятости с учетом особенностей налогообложения самозанятых. В этом контексте особую актуальность приобретает инициатива, реализуемая Yandex Qazaqstan.

Яндекс Такси стало первым в стране налоговым агентом. Общее число участников платформы с момента запуска в сентябре прошлого года уже достигло 86 тыс. человек. В развитие проекта инвестировано более 4,9 млрд тенге, в качестве агента компанией удержано и перечислено в бюджет 4,3 млрд тенге.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил активно внедрять цифровые решения для удобства граждан. Для эффективного регулирования платформенной занятости правительство заинтересовано в новых подходах к социальной защите, налогообложению и правовому статусу самозанятых и фрилансеров. Для вывода этого сектора из тени и вовлечения в активную экономику важно обеспечить плавный переход на новый налоговый режим с 1 января 2026 года. Вопрос касается деятельности сотен тысяч наших граждан», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Даниил Шулейко отметил плодотворное сотрудничество и подтвердил намерение компании продолжать развитие технологических инициатив в стране.

На встрече также рассматривались планы по развитию сервиса междугородних пассажирских перевозок. На сегодня Yandex Qazaqstan обеспечена большая часть ключевых направлений по РК.

Акцентировано внимание на вопросах безопасности на дорогах. Так, для безопасности пассажиров и водителей введена проверка водительских удостоверений, проводится селфи-контроль и регулярные фотоосмотры автомобилей. Система автоконтроля отслеживает скорость, уровень усталости водителей и другие параметры. В режиме реального времени фиксируются нештатные ситуации и ДТП, а также контролируются отклонения от маршрута и другие риски.

Внимание также уделено другим технологическим инициативам, реализуемым компанией. В пилотном режиме внедряется голосовой помощник на базе искусственного интеллекта в контакт-центре 1414 с поддержкой казахского и русского языков. Развивается проект визуализации экстренных вызовов скорой помощи на карте города.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению совместной работы. Премьер-министр дал ряд поручений профильным ведомствам по совместной реализации цифровых проектов.