В сделке по продаже Транстелекома появились подробности

Еще 12 февраля Нурали Алиев объявил о том, что выходит из состава акционеров АО «Транстелеком».

Он также сложил полномочия председателя совета директоров компании. Долей в Транстелекоме он владел через Unit Telecom (4 228 572 акций, 75%).

Теперь же стало известно, что обладателем 51% акций Unit Telecom стал Jusan Mobile, компания, подконтрольная бизнесмену Галимжану Есенову. Напомним — именно Unit Telecom является мажоритарным акционером Транстелекома, компании, из состава акционеров которой вышел Нурали Алиев. Jusan Mobile зафиксировала договор о приобретении доли в Unit Telecom 31 декабря 2024 года — это стало известно из отчетности Jusan Mobile за 2024 год.

Нурали Алиев разделял владение Unit Telecom с Дмитрием Покупателевым. Примечательно, что на текущий момент, 4 июля 2025 года, состав акционеров Unit Telecom остается прежним. Об официальном завершении сделки не сообщалось.

По данным KASE, на 01.04.2025 чистая прибыль АО «Транстелеком» составила -708 225 тыс. тг. Балансовая стоимость простой акции — 7,82 тг.

100% акций АО «Jusan Mobile» принадлежит ТОО «JUSAN VENTURES», в собственности которого находится 2 332 915 простых акций компании (88,86% от общего количества размещенных акций компании или 100% от общего количества размещенных простых акций компании).