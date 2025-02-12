Оператор Транстелеком продан

Покупатель 75% акций пока неизвестен.

Нурали Алиев, внук бывшего президента РК Нурсултана Назарбаева, объявил о том, что вышел из состава акционеров АО «Транстелеком», а также сложил полномочия председателя совета директоров компании.

Долей в АО «Транстелеком» он владел через Unit Telecom. По данным KASE на 1 января 2025 года акционерами АО «Транстелеком», являлись ТОО «Unit Telecom» (4 228 572 акций, 75%), и АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (1 409 525 акций, 25%).

«После более чем 10 лет работы в АО „Транстелеком“ я принимаю решение выйти из состава акционеров и сложить полномочия председателя совета директоров в связи с продажей компании. Это значимый этап как для меня лично, так и для компании, которая прошла невероятный путь развития, — написал Нурали Алиев. — Когда я возглавил „Транстелеком“ в 2013 году, компания была небольшим локальным оператором связи, предоставлявшим услуги для железнодорожного сектора. Тогда перед нами стояли масштабные задачи: трансформировать ТТК в современную, высокотехнологичную компанию, внедрить инновации и развивать новые направления. Благодаря усилиям нашей команды и поддержке клиентов, мы всего этого достигли. Сегодня „Транстелеком“ — это IT-компания национального масштаба, предоставляющая полный спектр IT- и инфокоммуникационных услуг, которая внесла за эти 10 лет значимый вклад в развитие и реализацию стратегии по цифровизации Казахстана».

Он отметил, что рост чистой прибыли компании составил 290% — с 4,8 до 18,7 млрд тенге, доходы в направлении облачных технологий увеличились в 52 раза, долговая нагрузка снизилась на 50%, а доходы от розничного бизнеса выросли на 116%. Продажи компании выросли с 15,8 миллиарда тенге в 2013 году до 86,2 миллиарда тенге в 2024 году (5,5 раз). В прошлом году рейтинг S& P был улучшен со «стабильного» на «позитивный», что является рекордно высоким показателем для ТТС за всю историю.

«Эти достижения — это результат преданности делу, профессионализма нашей команды и доверия наших клиентов и партнеров. Я искренне благодарен каждому сотруднику, каждому партнеру, каждому клиенту за вклад в успех и развитие компании. Теперь, передавая эстафету следующему этапу в жизни компании, я верю, что Транстелеком продолжит динамично развиваться, укреплять свои позиции на рынке и радовать клиентов своими инновациями и профессионализмом. Спасибо вам за то, что вы были частью этой удивительной истории», — подытожил он.

О покупателе такого большого пакета акций телеком-оператора пока не сообщается. На бирже информация об акционерах также не обновлена.