Малик Олжабеков встретился с жителями Абайской области

29 мая в городе Семей Абайской области состоялась встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК с жителями региона.

Основное внимание в ходе встречи было уделено ключевым направлениям деятельности министерства: совершенствованию государственных услуг, развитию IT-сектора, а также реализации концепции «Умного города» в регионе Жетысу. Как отметил вице-министр Малик Олжабеков, на сегодняшний день 92% государственных услуг предоставляются в электронном формате, при этом 90% из них доступны гражданам через смартфон. Через приложения Kaspi и Halyk оказывается 56 видов услуг, которые были использованы 33 миллиона раз. В 2024 году было оказано 341 миллион услуг, из них 91% — в цифровом формате. В проактивном режиме функционирует 51 услуга, которыми воспользовались 3,7 миллиона раз.

Цифровые решения внедряются и в социальной сфере. В рамках проекта «Социальный кошелек» обеспечивается электронная выдача горячего питания для школьников, медикаментов и газовых ваучеров для населения. В текущем году оборудование было установлено в 1841 школу, выдано 5,2 миллиона порций горячего питания. Через 771 аптеку по 6,2 миллиона рецептам были выданы медикаменты.

Ряд услуг в сфере образования, социальной защиты и труда переведены в проактивный формат. Среди новых цифровых сервисов — онлайн оформление автотранспорта, цифровая ипотека, онлайн-нотарус и возможность отказа от участия в азартных играх.

В настоящее время в Абайской области функционируют 3 ЦОН, 10 районных отделов, 1 специализированный ЦОН и 26 бэк-офисов.

Особое внимание уделяется информационной безопасности. В текущем году предприняты меры по предотвращению кибератак и недопущению незаконного распространения данных.

С помощью космического мониторинга в Семее и Аягозе выявлено 233 несанкционированные свалки и 80 случаев незаконной добычи полезных ископаемых. Данные инциденты фиксируются на специальной платформе geoservice.nedro.gharysh.kz.

Вице-министр также ответил на вопросы жителей региона. Одной из актуальных проблем для Абайской области остается обеспечение качественной связи и доступа к интернету. Были также подняты вопросы, касающиеся оказания государственных услуг и сферы связи.