В МЦРИАП разъяснили, повлияет ли верификация смартфонов на их цену

До введения этой нормы 75% мобильных устройств завозилось в серую.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев пояснил, повлияет ли верификация ввозимых мобильных устройств на их конечную стоимость. Отметим — процедура верификации мобильных телефонов будет бесплатной для физических лиц, а для юридических лиц — импортеров мобильных устройств в Казахстан — предусмотрена оплата в размере 1 МРП за каждое устройство, передает Zakon.kz.

«Мы на цену никак не влияем. Это сами официальные дилеры, ресейлеры, дистрибьюторы обратились с просьбой помочь, чтобы устранить серый рынок. Я не думаю, что эта реформа приведет к повышению стоимости смартфонов, потому что для официальных игроков это означает рост доходов. Мобильные аппараты будут завозиться официально, в белую», — заявил министр.

По его словам, анализ рынка показал, что до введения этой реформы 75% мобильных устройств завозилось в серую — это более 100 млрд тенге недополученных средств в бюджет страны.

«Мы считаем, что такую ситуацию необходимо исправлять. Поэтому мы открыты к сотрудничеству — когда компании к нам обращаются и интегрируются с нашими системами. Никакой монополии нет. У нас есть утвержденные правила, оформленные приказом министерства. Все строится по принципу OpenAPI: компании обращаются, и, если они могут предоставить соответствующую инфраструктуру и интегрироваться с нашими информационными системами — пожалуйста, любой частный игрок может это реализовать. Что касается стоимости — мы в этот процесс не вмешиваемся, компании самостоятельно договариваются с официальными дистрибьюторами», — пояснил Мадиев.

Журналисты поинтересовались, оплачивали ли импортеры ранее ввоз каждого мобильного устройства в Казахстан.

«Раньше импортеры несли убытки, потому что большая часть мобильных аппаратов завозилась в серую. Устройства не проходили ни через таможню, ни через официальных дилеров, которые потенциально могли бы зарабатывать на продаже этих телефонов и платить корпоративный подоходный налог в бюджет. Все проходило „мимо кассы“. Поэтому мы считаем, что это существенная реформа, которая, во-первых, обелит рынок мобильных телефонов — граждане могут быть уверены, что приобретают легально ввезенные устройства, не подвергшиеся перебивке IMEI. Все такие IMEI будут официально зарегистрированы в стране», — сказал министр.

Он отметил, что это также станет эффективной мерой в борьбе с мошенничеством. Кроме того, государственный бюджет сможет получить значительные поступления — десятки миллиардов тенге в виде таможенных пошлин и налогов.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что на данный момент не поступало никаких жалоб со стороны участников рынка относительно принуждения к оплате тарифа. Подобная услуга действует и в ряде других стран, где ее стоимость варьируется от 3 000 до 50 000 тенге. Для сравнения, в Турции аналогичный тариф составляет около 750 долларов.

«Опыт других стран показывает, что внедрение систем обязательной регистрации IMEI-кодов не ведет к росту стоимости мобильных устройств для конечных потребителей. Вместо этого производители и официальные представители направляют ресурсы, ранее расходовавшиеся на борьбу с серым импортом и нелегальными схемами, на поддержку подобных проектов и повышение общего уровня сервиса и качества предоставляемых услуг. Казахстанский тариф в 3-5 раз ниже, чем в других странах СНГ и регионе. Он покрывает реальные затраты: от доступа к международным базам IMEI до защиты от мошенничества и технической поддержки работы сервиса», — сообщили в МЦРИАП.

По данным министерства, за два месяца 2025 года в системе было верифицировано более 12 млн устройств — это в три раза превышает среднегодовой объем продаж новых смартфонов на казахстанском рынке. Такой показатель свидетельствует о том, что ранее нелегально ввезенные мобильные устройства массово выходят из тени и переходят в легальное поле.