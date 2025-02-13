Блокировка нелегальных смартфонов: как пройдет верификация IMEI в Казахстане?

С 24 марта 2025 года вступят в силу изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.

Правила будут распространяться, только на новые устройств, ввезенные после 24.03.2025. Телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений. Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств.

«Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств», — пояснили в МЦРИАП.

Ключевым новшеством является введение процедуры верификации мобильных устройств. Это означает, что при регистрации система будет проверять:

— подлинность IMEI-кода устройства

— отсутствие IMEI в международной базе украденных, заблокированных или утерянных устройств GSMA

— законность ввоза устройства на территорию Казахстана.

По итогам верификации мобильные устройства будут распределены в три списка:

— Белый список. Успешно верифицированные устройства, которые зарегистрированы без ограничений.

— Серый список. Временно допущенные устройства, владельцы которых должны подтвердить законность их ввоза в течение 30 дней.

— Черный список. Нелегально ввезенные, поддельные или украденные устройства, которые будут заблокированы.

Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями — их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется. Покупатели же новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz. Сейчас сайт дорабатывается с учетом внесенных изменений в правила.

Владельцы устройств из «серого» списка смогут продолжать пользоваться мобильной связью 30 дней. В течение 30 дней операторы будут отправлять пользователям сообщения о необходимости пройти верификацию. В уведомлении будет содержаться ссылка на анкету, в которой необходимо указать информацию о приобретении устройства. Пользователям, купившим устройство за границей, потребуется указать дату пересечения границы. Если пользователь по каким-либо причинам не успеет пройти верификацию в установленный срок, он сможет воспользоваться ссылкой из уведомления и заполнить анкету в любое время.

«Принятые меры обеспечат потребителям уверенность в легальности и качестве приобретаемых устройств. Бизнес получит прозрачные условия для конкуренции, что положительно скажется на развитии рынка. Государство усилит контроль над импортом, что сократит количество нелегальных телефонов, снизит уровень мошенничества. Мы призываем граждан не поддаваться панике — верификация не потребует дополнительных действий от владельцев официальных устройств. Министерство продолжит информировать население о деталях внедрения новых правил», — добавили в МЦРИАП.