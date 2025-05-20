Freedom купил Astel за 11 млрд тг.

Freedom Telecom Holding Ltd объявил о завершении сделки по приобретению 100% акций частной компании Astel Group Ltd.

Как отметили представители Freedom Telecom, сделка стоимостью 11,46 млрд тенге служит очередным этапом реализации программы холдинга по наращиванию присутствия в телекоммуникационном секторе путем сделок M& A.

«Эта сделка — стратегический шаг, который усилит наши позиции в отрасли и откроет новые возможности для инноваций, — отметил Кайрат Ахметов, генеральный директор Freedom Telecom. — Мы видим в этом объединении потенциал для создания передовых решений, которые принесут пользу клиентам и укрепят рынок».

Выбор ASTEL для приобретения является логичным шагом в рамках стратегии неорганического роста Freedom Telecom. Компания обладает признанными компетенциями в спутниковой связи, системной интеграции и цифровых решениях. Сделка направлена на расширение технологических возможностей, включая развитие инновационных направлений, таких как низкоорбитальные платформы. Клиенты получат доступ к расширенному спектру решений и улучшенной инфраструктуре, сотрудники — возможности для участия в новых проектах, а акционеры — усиление позиций на технологических рынках.

Напомним: ранее, в 2024 году, Freedom Telecom Holding Ltd приобрел нескольких игроков телеком-рынка — DITel за 1,1 млн долларов, SilkNetCom за 23,88 млн долларов, ТОО «Элитком» (EliteCom), 3 млн долларов.

Astel Group Ltd включает Акционерное общество «ASTEL» — ведущего спутникового оператора связи Казахстана. Основанная в 1993 году, компания зарекомендовала себя как надежный игрок на рынке телекоммуникаций, предлагая услуги от традиционной инфраструктуры до современных цифровых решений и спутниковых систем. Полная покупка акций укрепляет технологическую базу Freedom Telecom и открывает новые перспективы для развития.

«Мы уверены, что это объединение — логичный этап нашего многолетнего роста. Сочетание ресурсов, экспертизы и стратегий двух компаний позволит выйти на качественно новый уровень в обслуживании клиентов, реализации комплексных проектов и развитии собственных решений», — добавил Владимир Бреусов, президент АО «ASTEL».

Сообщается, что на текущем этапе ASTEL продолжит деятельность под существующей организационной моделью. В перспективе запланирована поэтапная трансформация с акцентом на развитие новых технологий и интеграцию бизнес-процессов. Рабочие места сохраняются, а возможные изменения будут происходить в рамках плановой эволюции структуры. Бренд ASTEL останется неизменным, но инфраструктура и сети компаний будут работать в синергии для повышения эффективности. Сделка уже одобрена всеми профильными регуляторами Казахстана и полностью соответствует законодательству.

Сегодня ASTEL располагает 19 филиалами, штатом свыше 400 квалифицированных специалистов и клиентской базой порядка 4000 абонентских терминалов. Компания 18 лет котируется на KASE.

По данным на 1 апреля 2025 года АО «ASTEL» (АСТЕЛ) чистая прибыль компании составила 934 961 тыс. тг. Балансовая стоимость простой акции составляет 46 445 тг.

Freedom Telecom — оператор, который строит новейшую оптическую сеть с нуля. За два года существования было построено свыше 5000 километров оптики. Компания также является национальным оператором Open Wi-Fi в аэропортах, торговых центрах, больницах, школах, социальных объектах, парках и прогулочных зонах городов — интернет доступен в 150 локациях по всему Казахстану. Freedom Telecom также развивает розничный сегмент домашнего интернета и технологии FWA. Среди крупных международных проектов Freedom Telecom — строительство волоконно-оптической гипермагистрали «Запад — Восток» и дата-центров не ниже уровня TIER-3 для транзита и хранения международного трафика. В конце апреля компания приступила к строительству дата-центра в Алматы.