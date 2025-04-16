Систему раннего обнаружения лесных пожаров разрабатывают в Казахстане

О цифровых решениях в процессе подготовки к пожароопасному периоду 2025 года на заседании правительства доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

Он отметил, что в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2025 года Министерством ведется комплексная работа по мониторингу природных пожаров. Работа ведется по трем ключевым этапам: до, во время и после пожара. Такой подход включает предоставление оперативных данных на каждом этапе и позволяет обеспечить своевременное реагирование, а также точную оценку последствий.

Для предупреждения рисков возникновения природных пожаров Министерством была реализована карта, отображающая класс и индекс пожароопасности. Она доступна в геоинформационной системе Mchs.gharysh.kz и информационной системе Tabigat.gov.kz. Система включает два ключевых инструмента: класс пожароопасности, рассчитываемый на основе данных Казгидромета с учетом метеоусловий и типа растительного покрова, а также карту пожароопасности, формируемую на основе анализа космических и метеорологических данных с учетом особенностей растительности.

На этапе мониторинга и моделирования пожаров осуществляется комплексный контроль, который включает определение термальных точек. Зоны с аномально высокой температурой фиксируются спутниками, передаются на наземную станцию и отображаются на карте в течение 2-4 часов. Эти карты уже доступны для просмотра в геоинформационной системе Mchs.gharysh.kz и информационной системе Tabigat.gov.kz. Для сокращения времени отображения до 30 минут планируется модернизация наземной станции в июле текущего года.

Моделирование пожаров будет осуществляться на основе метеоданных с учетом направления ветра, склона и влажности топлива, что позволит определить направление и скорость распространения пожара. После тестирования этот инструмент планируется внедрить также в информационную систему Tabigat.

Во время пожаров МЧС по запросу получает спутниковые снимки через геоинформационную систему Mchs.gharysh.kz, что позволяет проводить оперативную оценку распространения пожара. Для предоставления снимков используются ресурсы отечественных аппаратов дистанционного зондирования Земли и иностранных партнеров. С 2025 года Казахстан присоединился к Международной хартии по космосу и крупным катастрофам, что позволяет бесплатно получать снимки от международных партнеров в экстренных случаях.

После пожара Министерством проводится оценка выгоревших площадей на основе космических снимков. Оценка осуществляется на основе получаемых снимков с отечественных аппаратов дистанционного зондирования Земли и спутников иностранных партнеров, что позволяет определить площади гарей и состояние выгоревших участков леса и степных зон по территории Казахстана.

Эти услуги в интересах Министерства экологии и природных ресурсов предоставляются через информационную систему Tabigat.gov.kz, введенную в промышленную эксплуатацию в 2025 году. Также проводится интеграция с информационной системой по автоматизации сбора информации по лесному хозяйству.

Жаслан Мадиев предложил закрепить эту систему за Министерством экологии и природных ресурсов, а также обеспечить ее техническую поддержку и развитие, а АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» определить поставщиком услуг космического мониторинга лесо-степных пожаров.

Кроме того, АО «Казахтелеком» Министерство экологии и природных ресурсов начали работы по разработке системы раннего обнаружения лесных пожаров. Эта система представляет собой комплексное решение по мониторингу лесных территорий. В рамках этого направления планируется установка специальных обзорных видеокамер, видеопоток с которых будет программно обрабатываться. В случае возникновения признаков пожара система сигнализирует в Центр оперативного управления с передачей данных в Командный центр МЧС. Для обеспечения работы этой системы АО «Казахтелеком» планирует установить антенно-мачтовые сооружения и системы автономного и резервного питания для поддержки работы камер, что позволит охватить 24 наиболее пожароопасных лесных хозяйства общей площадью более 40 тысяч квадратных километров.