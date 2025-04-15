Следите за новостями

Цифра дня

744 млрд тенге — выручка Казахтелеком в 2024 г.

    В Алматы состоится ежегодная Kazakhstan Marketing Conference

    23 апреля станет точкой отсчета нового отечественного маркетинга.

    15 апреля 2025 12:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    Для кого эта конференция? Для CMO, первых руководителей, собственников бизнеса и коммерческих директоров. Kazakhstan Marketing Conference — это отличная возможность расширить сеть знакомств, получить полезную информацию, найти новые возможности для бизнеса и партнеров в индустрии.

    В этом году ключевыми темами конференции станут:

    — New Consumer: чем покупатель в 2025 году отличается от своих предшественников — настроения, чувства и желания потребителя как на ладони.
    — New Product: создание продукта, формирование его ценности и желание потребителя приобрести именно его.
    — New Marketing: маркетинг в высококонкурентной и быстро меняющейся среде — какие инструменты используются и какова их эффективность.

    Чем уникален КМС 2025:

    — Возможность познакомиться с экспертизой крупнейших отечественных игроков: историями успеха поделятся Forte, Yandex Ads, Admixer, Redbull, Popeyes, Kommesk-Omir и многие другие.
    — Speed Mentoring: уникальная возможность в рамках 15-минутных сессий задать вопросы, получить советы и определить точки роста вместе с ведущими маркетологами, среди которых — Асхат Ускембаев (основатель Школы Креативной Смелости, эксклюзивный официальный представитель Международного Фестиваля Креативности Каннские Львы), Антон Сербин (Tele2 Казахстан/Altel); Динара Кажгалиева (Tesari AI) и другие.
    — Номинация The Best CMO: ежегодная награда корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum, присуждаемая лучшим CMO за достижения и успешную реализацию проектов.

    Отбирать лучших из лучших будет эксперты Номинационного комитета:

    — Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum
    — Аида Досаева, директор TAN Consulting
    — Алексей Черник, Head of Marketing Red Bull Kazakhstan
    — Эльнора Розмухамедова, CEO er10.kz
    — Антон Ким, CMO Forte bank
    — Мадина Сейсенгалиева, директор рекламного бизнеса Yandex Qazaqstan
    — Олегжан Бекетаев, Советник Bakai Bank; ex-CMO: Sber, BI Group, Jusan

    Регистрация и дополнительная информация доступны на официальном сайте конференции.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.