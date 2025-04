В Алматы состоится ежегодная Kazakhstan Marketing Conference

23 апреля станет точкой отсчета нового отечественного маркетинга.

Для кого эта конференция? Для CMO, первых руководителей, собственников бизнеса и коммерческих директоров. Kazakhstan Marketing Conference — это отличная возможность расширить сеть знакомств, получить полезную информацию, найти новые возможности для бизнеса и партнеров в индустрии.

В этом году ключевыми темами конференции станут:

— New Consumer: чем покупатель в 2025 году отличается от своих предшественников — настроения, чувства и желания потребителя как на ладони.

— New Product: создание продукта, формирование его ценности и желание потребителя приобрести именно его.

— New Marketing: маркетинг в высококонкурентной и быстро меняющейся среде — какие инструменты используются и какова их эффективность.

Чем уникален КМС 2025:

— Возможность познакомиться с экспертизой крупнейших отечественных игроков: историями успеха поделятся Forte, Yandex Ads, Admixer, Redbull, Popeyes, Kommesk-Omir и многие другие.

— Speed Mentoring: уникальная возможность в рамках 15-минутных сессий задать вопросы, получить советы и определить точки роста вместе с ведущими маркетологами, среди которых — Асхат Ускембаев (основатель Школы Креативной Смелости, эксклюзивный официальный представитель Международного Фестиваля Креативности Каннские Львы), Антон Сербин (Tele2 Казахстан/Altel); Динара Кажгалиева (Tesari AI) и другие.

— Номинация The Best CMO: ежегодная награда корпоративного фонда Kazakhstan Growth Forum, присуждаемая лучшим CMO за достижения и успешную реализацию проектов.

Отбирать лучших из лучших будет эксперты Номинационного комитета:

— Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum

— Аида Досаева, директор TAN Consulting

— Алексей Черник, Head of Marketing Red Bull Kazakhstan

— Эльнора Розмухамедова, CEO er10.kz

— Антон Ким, CMO Forte bank

— Мадина Сейсенгалиева, директор рекламного бизнеса Yandex Qazaqstan

— Олегжан Бекетаев, Советник Bakai Bank; ex-CMO: Sber, BI Group, Jusan

Регистрация и дополнительная информация доступны на официальном сайте конференции.