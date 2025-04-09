Каждый второй казахстанец покупает подарки онлайн

Это связано с удобством и выгодой, которые онлайн-шопинг предлагает перед традиционными покупками.

Согласно исследованию, проведенному Ozon Казахстан, казахстанцы все чаще выбирают онлайн-шопинг как для повседневных покупок, так и в преддверии праздников. По данным опроса, более 50% предпочитают покупать подарки через интернет. Рост электронной коммерции связан с удобством и выгодой, которые онлайн-шопинг предлагает перед традиционными покупками в офлайн-магазинах.

Шопинг как привычка: казахстанцы покупают онлайн без повода, но с умом

Онлайн-шопинг становится неотъемлемой частью жизни казахстанцев: исследование показало, что почти треть казахстанцев (31,3%) совершает покупки на маркетплейсах без привязки к какому-либо событию, воспринимая онлайн-шопинг как часть повседневной жизни. Среди ключевых причин выбора маркетплейсов лидируют широкий ассортимент (49%), привлекательные цены (40%) и возможность всегда найти нужный товар (36%). Рост спроса подтверждает и статистика Ozon: в 2024 году частотность заказов на пользователя выросла на 56% по сравнению с 2023 годом. Эта динамика наглядно демонстрирует, как маркетплейсы укрепляют свои позиции в Казахстане, превращаясь в привычный канал для совершения покупок.

Казахстанцы рационально подходят к онлайн-шопингу: согласно результатам опроса, большинство покупателей (43,9%) при выборе товаров руководствуется соотношением качества и цены, сравнивая предложения на разных площадках. Более трети респондентов (32,3%) признались, что отслеживают скидки на товары, уже добавленные в «Избранное» или «Корзину». Также каждый третий (30,9%) казахстанец откладывает покупку до получения дохода (зарплаты, премии и т. д.). Почти столько же респондентов (около 30,5%) перед покупкой берут «время на подумать», оценивая необходимость приобретения товара. Наименее популярным (14,9%) оказался эмоциональный сценарий «увидел — купил», что подтверждает осознанный и рациональный подход казахстанцев к шопингу.

Рост популярности онлайн-шопинга перед праздниками

Казахстанцы все чаще выбирают маркетплейсы при подготовке к праздникам. Согласно исследованию, 54,8% респондентов предпочитают заказывать подарки и товары для праздников через интернет, в то время как лишь 39,4% выбирают традиционные магазины. Этот тренд наблюдается в самых разных категориях товаров. Так, для покупки косметики и парфюмерии 49% опрошенных выбирают онлайн-шопинг, для товаров для дома — 46,5%, для детских товаров — 42,1%, а для аксессуаров и товаров для хобби и творчества — 48,1%. При этом каждый третий казахстанец (33%) тратит от 10 000 до 30 000 тенге на один заказ на маркетплейсе.

Праздники, безусловно, играют важную роль в увеличении покупок на маркетплейсах. Среди самых популярных поводов, к которым казахстанцы активно приобретают подарки, выделяются День рождения (39,5%), Новый год (34,4%) и Международный женский день (25%). Эти тенденции подтверждаются и динамикой спроса на маркетплейсах. Например, на Ozon перед Новым годом количество заказов выросло почти на 70%.

Кроме того, каждый шестой казахстанец заказывает товары на маркетплейсах перед отпуском (16,7%) или началом учебного года (16,4%). Еще 15% покупателей совершают онлайн-покупки к годовщинам и памятным датам. Примерно каждый десятый прибегает к онлайн-шопингу перед свадьбой (11,3%), а также в преддверии Наурыза (10%). Западные традиции (День святого Валентина — 5,8%, Хэллоуин — 5,4%) пока не стали массовыми поводами для онлайн-шопинга среди жителей республики.

Как казахстанцы готовились к Наурызу

Ozon Казахстан проанализировал покупки казахстанцев в преддверии главного праздника весны и выявил значительный рост спроса в ключевых праздничных категориях. Так, в период с конца февраля по конец марта жители республики чаще всего заказывали на Ozon свечи — традиционный символ света и обновления, который украшает праздничный дастархан во время Наурыза. Спрос на этот товар в преддверии праздника вырос более чем в 2 раза (+110%). Посуда тоже пользовалась популярностью — спрос на чашки и пиалы для чая показал рост на 20%, на тарелки — на 54%.

В качестве подарков казахстанцы чаще всего заказывали наборы косметики для ухода за телом (+79%), за лицом (+50%), а также духи (+47%). Более того, в 2025 году средний чек в категории «Красота и здоровье» перед Наурызом вырос почти в 2 раза.

Традиционные угощения для дастархана тоже оказались в списке популярных покупок: за последний месяц на маркетплейсе резко увеличился спрос на варенье (+33%), декор для выпечки (+28%), мёд (+22%) и листовой чай (+20%).

Исследование проводилось в ноябре–декабре 2024 года совместно с URTG Group. В ходе исследования было опрошено 2 000 респондентов во всех регионах Республики Казахстан.