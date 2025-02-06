Карточки с QR-кодами начали выдавать приезжающим в Казахстан туристам

Это мера поможет им комфортнее и безопаснее провести время в стране.

Каждый иностранец при въезде в страну, в том числе при прохождении пограничного контроля, может получить специальную карточку с QR-кодом. Код ведет на электронный мультиязычный портал SafeTravel.kz, где представлена необходимая информация и рекомендации для безопасного пребывания туристов в Казахстане, а также ссылки на скачивание полезных мобильных приложений, передает Liter.kz.

Первые карточки уже начали вручать иностранным гостям в международном столичном аэропорту. На SafeTravel.kz доступны мобильное приложение «102» для мгновенной связи с полицией, в том числе через функцию «SOS», памятка по соблюдению миграционного законодательства, карта города пребывания со ссылкой на популярные приложения, список официальных такси и онлайн-сервисов, список операторов связи со ссылкой на их официальные сайты, алгоритмы действий при различных происшествиях, контакты других экстренных служб — скорая помощь, пожарная часть, единая служба спасения.

Запуск системы направлен не только на защиту и безопасность туристов, но и на повышение доверия к Казахстану как перспективному месту для путешествий и инвестиций.