В Казахстане запускают пилотные проекты по онлайн-переоформлению экологических разрешений

Пилот стартовал с 23 января будет действовать до 25 декабря.

Подписан совместный приказ МЭПР и МЦРИАП по запуску пилотных проектов по процессу переоформления экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категории в проактивном формате через информационно-аналитическую систему Smart Data Ukimet. Также утвержден Алгоритм взаимодействия информационных систем уполномоченных органов при реализации пилотных проектов, передает Zakon.kz.

Организациям, участвующим в пилотном проекте и предоставляющим платформы для государственных услуг, предписано обеспечить подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным (сервис КДП) посредством подачи заявки в Smart Bridge.

Сформированный список организаций, которым положено предоставление услуг, а также список первых руководителей организаций, являющихся услугополучателями, Smart Data Ukimet передает на веб-портал электронного правительства. За достоверность предоставляемых данных несет ответственность владелец информационной системы государственного органа.