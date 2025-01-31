Усилить процесс регистрации SIM-карт в Казахстане предлагает депутат

Жанна Асанова на пленарном заседании Сената рассказала, как можно снизить факты телефонного мошенничества в Казахстане.

В своем запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова депутат указала на проблему телефонного мошенничества. По ее словам, мошенники используют слабые места системы регистрации абонентских устройств, что затрудняет или делает невозможным их обнаружение, передает Zakon.kz.

«Статистика интернет-мошенничества ежедневно растет. Но, к сожалению, на практике полиция борется с последствиями, а не с причинами. Согласно статье 36 прим. 2 Закона РК „О связи“ установлена обязательная регистрация абонентских устройств. Однако на практике закон исполняется формально и его легко можно использовать в преступных целях. Регистрация идет через SMS с указанием ИИН без фактической идентификации, анкетных данных владельцев устройств. В результате любой человек может указать чужой ИИН и использовать номер телефона для совершения преступлений», — отметила сенатор.

Такое положение дел противоречит нормам законов «О персональных данных и их защите» и «Об информатизации». Один из наиболее распространенных способов преступных действий — это использование сим-боксов: устройств, которые позволяют одновременно использовать сотни SIM-карт. Их применение создает серьезные проблемы для правоохранительных органов, так как злоумышленники легко меняют номера, скрывают свою личность и совершают преступления без рисков быть обнаруженными.

«Сегодня законодательство позволяет заниматься сип-телефонией любому желающему. А сим-бокс машины свободно завозятся в страну. Некоторые такие агрегаты способны сгенерировать свыше 2 млн минут мошеннического трафика и в течение суток производить замену 200 SIM-карт», — говорит Жанна Асанова.

Для решения проблемы она предлагает усилить процесс регистрации абонентских устройств, обеспечив биометрическую и анкетную верификацию при регистрации SIM-карт, что затруднит анонимное использование мобильных номеров в преступных целях. Также предлагается включить SIP-телефонию в перечень лицензируемых видов деятельности, что позволит взять под контроль ее использование, и закрепить законодательно требование по контролю импорта в страну сим-бокс машин, чтобы ограничить их использование в преступных схемах. Параллельно предлагается ввести ответственность за нелицензированное использование сип-телефонии и сим-бокс машин.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами обеспечить защиту персональных данных казахстанцев, чтобы минимизировать риски мошенничества.