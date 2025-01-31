Порядка двух тысяч sim-карт изъято у иностранца в Алматы

Подразделением по противодействию киберпреступности МВД на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Как пояснили в ведомстве, в ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам.

«Как установлено, иностранец прибыл в нашу страну в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.